Adeyemi unterschrieb einen Vertrag bis 2031 in Barcelona. Der BVB kassiert zunächst lediglich eine Sockelablöse in Höhe von 22 Millionen Euro, die sich noch auf 29 Millionen Euro dank Bonuszahlungen erhöhen kann. Dennoch machen die Dortmunder, die Adeyemi vor vier Jahren für rund 30 Millionen Euro von RB Salzburg holten, zunächst Verluste. Das könnte sich dank einer Klausel aber noch ändern.
Eine Klausel könnte den BVB zum großen Gewinner machen: Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona ist offiziell
BVB sichert sich enorme Weiterverkaufsbeteiligung bei Adeyemi
Denn dem Vernehmen nach haben sich die Schwarzgelben eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent bei Adeyemi gesichert. Sollte der 24-Jährige Barca also eines Tages für eine hohe Ablösesumme verlassen, würde der BVB davon noch einmal immens profitieren.
"Karim war in den vergangenen vier Jahren ein wichtiger Bestandteil von Borussia Dortmund. 2024 standen wir mit ihm im Champions League-Finale. Und dennoch sind wir in diesem Sommer übereingekommen, dass sowohl Karim als auch wir uns in der Zukunft anders ausrichten wollen. Als Karim mit dem Wunsch eines Wechsels zum FC Barcelona an uns herangetreten ist, haben wir diesem nach Abwägung aller Interessen von Borussia Dortmund zugestimmt", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.
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