Eine Kabinenschlägerei bedeutete fast das Ende! Der irre Aufstieg von "Löwe" Crysencio Summerville zu Oranjes Shooting-Star der WM

"Der Trainer muss sich einen Spieler natürlich erst einmal ansehen, um zu prüfen, ob er in die Mannschaft passt - sowohl was den Spielstil angeht, als auch wie er sich in die Gruppe einfügt. Es war also eine Überraschung. Ich denke, der Trainerstab hat einige meiner Spiele gesehen und kennt meine Qualitäten", sagte Summerville über seine überraschende WM-Nominierung.

Möglicherweise wäre er schon bei den Testspielen Ende März gegen Norwegen (2:1) und Ecuador (1:1) dabei gewesen. Stürmerlegende Ruud van Nistelrooy, seit Februar einer von Koemans Co-Trainern, besuchte ihn in England, schaute sich ein Spiel von West Ham an. Doch Anfang März, kurz vor besagten Partien, zog sich Summerville eine Wadenverletzung zu und kam deshalb ohnehin nicht in Frage.

So war jene zur Weltmeisterschaft, mit der für Summerville ein Kindheitstraum in Erfüllung ging, die allererste Berufung zur niederländischen A-Nationalmannschaft: "Ich saß mit meiner Familie zu Hause auf dem Sofa, als ich von der Nominierung erfuhr. Das hat viele Emotionen ausgelöst, vor allem wegen der Saison, in der ich mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte", berichtete Summerville.

Nachdem er sich in Leeds 2022/23 als Premier-League-Spieler etabliert und eine Saison später nach dem Abstieg in der Championship glänzte (19 Tore und neun Assists in 43 Ligaspielen), war Summerville bereit, den nächsten Karriereschritt zu gehen. Weil er mit Leeds den Wiederaufstieg knapp verpasst hatte, zog er im Sommer 2024 weiter. Finanziell half er dem Farke-Team damit sehr weiter, West Ham legte knapp 30 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Sportlich hätte Förderer Farke seinen Lieblingsschüler natürlich gerne behalten, musste ihn schweren Herzens ziehen lassen.

Bei West Ham lag Summervilles Grenze dann lange weit weg von himmlischen Sphären. In seinen ersten 19 Premier-League-Einsätzen für die Londoner kamen lediglich zwei direkte Torbeteiligungen (ein Tor, ein Assist) zustande. Die zweite Hälfte seiner Premieren-Saison bei West Ham verpasste der Niederländer dann wegen einer Oberschenkelverletzung komplett. Die Blessur schleppte Summerville sogar noch mit in die abgelaufene Spielzeit, von Januar bis Ende August 2025 war er gänzlich ausgefallen.

Zwar blieben ihm kleinere Verletzungsprobleme weiterhin treu, doch er konnte sich zurück kämpfen und zeigt seit Jahresbeginn 2026 eine deutliche Aufwärtstendenz. Summerville war einer der Schlüsselspieler und eine der wenigen Konstanten bei West Ham, das am Ende bekanntlich absteigen musste. Vor allem zwischen Mitte Januar und Anfang März machte Summerville mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, spielte sich in den Dunstkreis der Elftal.

Die Enttäuschung des Abstiegs gerade verdaut, debütierte Summerville Anfang Juni bei der 0:1-Testspielniederlage gegen Algerien für Oranje. Im zweiten Länderspiel lieferte er beim 2:1 gegen Usbekistan seinen ersten Assist, im dritten Länderspiel zum WM-Auftakt gegen Japan folgte das erste Tor. Am Samstagabend, im wichtigen zweiten Gruppenspiel gegen Schweden, könnte Koeman den Turnierdebütanten erneut von Anfang an bringen.