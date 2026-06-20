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Oliver Maywurm

Eine Kabinenschlägerei bedeutete fast das Ende! Der irre Aufstieg von "Löwe" Crysencio Summerville zu Oranjes Shooting-Star der WM

Weltmeisterschaft
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Niederlande - Schweden
Niederlande
C. Summerville
Manchester United
West Ham
Premier League

Crysencio Summerville nahm nicht den direkten Weg in die Nationalmannschaft. Bei der WM schickt er sich nun aber an, ein Shootingstar des Turniers zu werden. Und dann steht möglicherweise ein Millionentransfer an.

Daniel Farke wusste es schon immer. "Über sein Potenzial müssen wir nicht sprechen, denn für Cry ist der Himmel die Grenze", sagte der deutsche Trainer von Leeds United im Februar 2024 bei Sky Sports über seinen damaligen Schützling Crysencio Summerville.

Der war damals noch Zweitligaspieler. Nun, knapp zweieinhalb Jahre später, schickt er sich an, einer der Shootingstars der WM 2026 zu werden. Die große Überraschung bei Mitfavorit Niederlande ist Summerville ohnehin schon, beim WM-Auftakt gegen Japan (2:2) vergangenen Sonntag absolvierte er erst sein drittes Länderspiel.

  • Ronald Koeman ist Fan von Robben-Fan Crysencio Summerville

    Zum dritten Mal hatte Oranje-Trainer Ronald Koeman den Offensivspieler von West Ham United von Beginn an aufgeboten. Und Summerville rechtfertigte das Vertrauen, unter anderem mit seinem sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Elftal. Von seiner rechten Seite aus zog er mit seinem dynamischen Antritt nach innen, brachte sich so in Abschlussposition und schlenzte den Ball mit seinem schwächeren linken Fuß perfekt ins lange Eck. Ein Hauch von Arjen Robben in Dallas.

    "Ich war ein großer Fan von Arjen Robben. Wie er nach innen dribbelte und aufs Tor schoss, fand ich großartig. Ich versuche das selbst auch von der linken Seite aus", verriet Summerville kürzlich im Interview mit ESPN und ließ Taten folgen. Als Robben 2019 beim FC Bayern aufhörte, nahm Summervilles Profikarriere gerade ihren Anfang. Und erfuhr dennoch schon den ersten kleinen Knick.

    In Rotterdam geboren, ging es schon als Sechsjähriger in Feyenoords Nachwuchs. Summerville galt stets als großes Talent, im Mai 2018 wurde er mit der niederländischen Auswahl U17-Europameister, erzielte seinerzeit beim 3:0-Turnierauftaktsieg gegen Deutschland ein Tor und feierte letztlich an der Seite von Wouter Burger, den Timber-Zwillingen, Ryan Gravenberch oder Brian Brobbey den EM-Titel.

    Doch rund ein halbes Jahr später verbaute sich der damals 17-Jährige wahrscheinlich seinen Durchbruch bei Jugendklub Feyenoord selbst. Summerville, seinerzeit U19-Spieler, lieferte sich eine Kabinenschlägerei mit Mats Knoester aus der zweiten Mannschaft. Feyenoord griff durch, suspendierte Summerville und schickte ihn wenig später zunächst per Leihe weg. Zweitligist FC Dordrecht schlug im Januar 2019 zu, der talentierte Dribbler sammelte dort wertvolle erste Profierfahrungen und überzeugte durchaus (fünf Tore in 18 Zweitligaspielen).

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    Durchbruch bei der WM: Crysencio Summerville hat einen steinigen Weg hinter sich

    Sein Potenzial unbestritten, hoffte Summerville darauf, doch noch eine Zukunft bei Feyenoord zu haben. Doch weit gefehlt. "Natürlich tat dieser Abschied weh, denn Feyenoord ist mein Verein aus Kindertagen. [...] Vielleicht kommen wir irgendwann wieder zusammen. Sag niemals nie", blickte der heutige Nationalspieler mal bei De Telegraaf zurück.

    2019/20 folgte eine weitere Leihe, diesmal innerhalb der Eredivisie zum damaligen Erstligisten ADO Den Haag. Danach, mit 18, kehrte Summerville den Niederlanden den Rücken. Er ging früh den mutigen Schritt ins Ausland, Leeds United holte ihn nach England. Allerdings zunächst noch für die U23.

    "Anfangs hatte ich es sehr schwer, weil ich alleine hingegangen bin. Aber dann muss man schnell erwachsen werden. Ich habe mich dort als Fußballer und als Mensch sehr weiterentwickelt", ist Summerville im Nachhinein stolz auf seinen Werdegang, der keineswegs geradlinig verlief. Zwei Jahre lang kam er in Leeds vorwiegend in der U23 zum Einsatz, durfte nur vereinzelt mal in der ersten Mannschaft ran. Eine harte Schule, die den inzwischen 24-Jährigen geprägt hat.

    "Es war natürlich ein großes Abenteuer", sagte er kürzlich bei Voetbal International über die Anfänge auf der Insel. "Ein bisschen beängstigend war es auch. Als junger Bursche habe ich mein gewohntes Leben komplett hinter mir gelassen. Meine eng miteinander verbundene Familie, meine Ausbildung, die Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin. Aber es hat sich als die richtige Entscheidung herausgestellt."

    Seine zwei hervorstechenden Tattoos auf dem linken Unterarm hat er seinem Weg nach oben gewidmet. Ein großer, brüllender Löwe prangt dort, darunter ein kleiner Löwenjunge. "Es steht dafür, woher ich komme“, erklärte Summerville während der WM-Vorbereitung von Oranje. "Ich habe als kleiner Junge angefangen. Inzwischen bin ich der große Löwe, der mental und körperlich immer weitermacht und nicht zu brechen ist."

    Das Faible für Löwen hat er mit einem seiner Mitspieler gemein, den man eher in Hollands Stammformation bei der WM erwartet hatte: Memphis Depay. Doch dem Offensivstar von Corinthians blieb im ersten Gruppenspiel gegen die Japaner nur ein Jokereinsatz, während Summerville bei Koeman fürs Erste gesetzt scheint. Der Leverkusener Meisterheld Jeremie Frimpong bekam nach enttäuschender Premieren-Saison beim FC Liverpool kein Ticket nach Nordamerika, für den rechten Flügel und die Position vor dem unantastbaren Rechtsverteidiger Denzel Dumfries erhielt Summerville letztlich den Vorzug gegenüber all seinen Konkurrenten.

  • Crysencio Summerville empfahl sich trotz Abstieg mit West Ham für die WM

    "Der Trainer muss sich einen Spieler natürlich erst einmal ansehen, um zu prüfen, ob er in die Mannschaft passt - sowohl was den Spielstil angeht, als auch wie er sich in die Gruppe einfügt. Es war also eine Überraschung. Ich denke, der Trainerstab hat einige meiner Spiele gesehen und kennt meine Qualitäten", sagte Summerville über seine überraschende WM-Nominierung.

    Möglicherweise wäre er schon bei den Testspielen Ende März gegen Norwegen (2:1) und Ecuador (1:1) dabei gewesen. Stürmerlegende Ruud van Nistelrooy, seit Februar einer von Koemans Co-Trainern, besuchte ihn in England, schaute sich ein Spiel von West Ham an. Doch Anfang März, kurz vor besagten Partien, zog sich Summerville eine Wadenverletzung zu und kam deshalb ohnehin nicht in Frage.

    So war jene zur Weltmeisterschaft, mit der für Summerville ein Kindheitstraum in Erfüllung ging, die allererste Berufung zur niederländischen A-Nationalmannschaft: "Ich saß mit meiner Familie zu Hause auf dem Sofa, als ich von der Nominierung erfuhr. Das hat viele Emotionen ausgelöst, vor allem wegen der Saison, in der ich mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte", berichtete Summerville.

    Nachdem er sich in Leeds 2022/23 als Premier-League-Spieler etabliert und eine Saison später nach dem Abstieg in der Championship glänzte (19 Tore und neun Assists in 43 Ligaspielen), war Summerville bereit, den nächsten Karriereschritt zu gehen. Weil er mit Leeds den Wiederaufstieg knapp verpasst hatte, zog er im Sommer 2024 weiter. Finanziell half er dem Farke-Team damit sehr weiter, West Ham legte knapp 30 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Sportlich hätte Förderer Farke seinen Lieblingsschüler natürlich gerne behalten, musste ihn schweren Herzens ziehen lassen.

    Bei West Ham lag Summervilles Grenze dann lange weit weg von himmlischen Sphären. In seinen ersten 19 Premier-League-Einsätzen für die Londoner kamen lediglich zwei direkte Torbeteiligungen (ein Tor, ein Assist) zustande. Die zweite Hälfte seiner Premieren-Saison bei West Ham verpasste der Niederländer dann wegen einer Oberschenkelverletzung komplett. Die Blessur schleppte Summerville sogar noch mit in die abgelaufene Spielzeit, von Januar bis Ende August 2025 war er gänzlich ausgefallen.

    Zwar blieben ihm kleinere Verletzungsprobleme weiterhin treu, doch er konnte sich zurück kämpfen und zeigt seit Jahresbeginn 2026 eine deutliche Aufwärtstendenz. Summerville war einer der Schlüsselspieler und eine der wenigen Konstanten bei West Ham, das am Ende bekanntlich absteigen musste. Vor allem zwischen Mitte Januar und Anfang März machte Summerville mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, spielte sich in den Dunstkreis der Elftal.

    Die Enttäuschung des Abstiegs gerade verdaut, debütierte Summerville Anfang Juni bei der 0:1-Testspielniederlage gegen Algerien für Oranje. Im zweiten Länderspiel lieferte er beim 2:1 gegen Usbekistan seinen ersten Assist, im dritten Länderspiel zum WM-Auftakt gegen Japan folgte das erste Tor. Am Samstagabend, im wichtigen zweiten Gruppenspiel gegen Schweden, könnte Koeman den Turnierdebütanten erneut von Anfang an bringen.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Wechselt Crysencio Summerville für knapp 60 Millionen Euro zu Manchester United?

    Und neben der WM-Euphorie gibt es ja auch noch eine zweite große Säule, die diesen Sommer von Summerville prägt. Denn nach West Hams Abstieg gilt ein Wechsel des Flügelspielers, der im Verein meist nicht rechts, sondern links agiert, trotz Vertrag bis 2029 als ziemlich wahrscheinlich. Die WM ist für Summerville also auch eine Bühne, um sich für namhafte Vereine ins Schaufenster zu stellen.

    Sein Traumziel wäre wohl der FC Barcelona, wo mit Raphinha eines seiner Vorbilder und ein wichtiger Weggefährte wirbelt. An dem Brasilianer orientierte er sich während seiner schwierigen ersten beiden Jahre bei Leeds United, als Raphinha ebenfalls noch dort spielte. "Von ihm habe ich gelernt, hart zu arbeiten. Auch abseits des Spielfelds", sagte er über gemeinsame Erinnerungen mit dem Barca-Star.

    Was Koeman an Summerville schätzt, ist neben dessen leicht erkennbaren Qualitäten in der Offensive auch der Fleiß im Defensivverhalten. Der WM-Neuling fängt viele Bälle ab, ist zweikampfstark und sich für keinen Weg zu schade. Eigenschaften, die er sich in der Premier League rasch aneignen musste - und die sein Selbstvertrauen steigern. Gefragt, ob es ihm schwer falle, sich inmitten der zahlreichen Klassespieler der Niederlande zurechtzufinden, konterte Summerville voller Überzeugung: "Ich spiele jede Woche in der Premier League, dort sind die besten Spieler der Welt. Viele Spieler, die hier sind, spielen auch dort. Ich weiß nicht, was Sie meinen."

    Gut möglich, dass er auch kommende Saison wieder Premier League spielt. Allen voran Manchester United, das als Tabellendritter in die Champions League zurückkehrt, soll locken. Rund 58 Millionen Euro Ablöse wären für die Red Devils wohl fällig. Und Summervilles Aufstieg würde weitergehen.

  • Crysencio Summerville: Seine Spiele als Profi

    - Leeds United: 89 Einsätze - 25 Tore

    - West Ham United: 56 Einsätze - 8 Tore

    - ADO Den Haag: 22 Einsätze - 2 Tore

    - FC Dordrecht: 18 Einsätze - 5 Tore


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