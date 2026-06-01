Eine Investition vor 60 Jahren macht es möglich: Warum 14.000 Fans gratis zum WM-Eröffnungsspiel wollen - und der FIFA mit Gewalt drohen

Bei der ersten WM in Mexiko 1970 mit dem Jahrhundertspiel zwischen Deutschland und Italien im Halbfinale sowie dem dritten Titelgewinn von Peles Brasilianern sorgte diese spezielle Situation für keine Probleme mit der FIFA. Das änderte sich bereits beim zweiten Turnier 1986, als der Weltverband Zugriff auf alle Tickets verlangte. Vergeblich. Die "Titulares de Palcos y Plateas" sahen Diego Armando Maradonas Jahrhunderttor und die legendäre Hand Gottes im Viertelfinale gegen England genau wie den Finalsieg seiner Argentinier gegen Deutschland gratis.

2026 dient das Aztekenstadion als allererstes Stadion der Welt zum dritten Mal als WM-Spielstätte. Mit 19 Partien ist es schon jetzt der häufigste Austragungsort von WM-Partien. Fünf werden beim anstehenden Turnier dazukommen, darunter das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika sowie ein Achtelfinale.

Natürlich wiederholten sich die Streitigkeiten um das Anrecht auf die 14.000 Plätze während des Turniers. Wenig verwunderlich war der Druck von FIFA und Stadionbetreiber Ollamani diesmal noch größer, woraufhin sich die Inhaber zur Asociacion Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) zusammenschlossen. "Unser Verband hat gegen die Pläne der FIFA und des Aztekenstadions geklagt und gewonnen", sagte Generalsekretär Roberto Ruano Ortega dem österreichischen Fußballmagazin ballesterer. "Unsere Logen- und Tribünenplätze werden respektiert. Wir werden nichts bezahlen."

Weil der Stadionbetreiber der FIFA den Verkauf dieser Plätze für die WM-Spiele vorab aber bereits zugesichert hatte, musste er dem Weltverband übereinstimmenden mexikanischen Medienberichten zufolge eine Ausgleichszahlung von umgerechnet rund 54 Millionen Euro entrichten.