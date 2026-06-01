Mit den Olympischen Sommerspielen 1968 und der Weltmeisterschaft 1970 in Aussicht, baute Mexiko Mitte der 1960er Jahre ein neues Nationalstadion. Über 100.000 Zuschauer sollte das Estadio Azteca fassen und damit zu einer der größten Spielstätten der Welt werden.
Eine Investition vor 60 Jahren macht es möglich: Warum 14.000 Fans gratis zum WM-Eröffnungsspiel wollen - und der FIFA mit Gewalt drohen
14.000 mexikanische Fans dürfen bis 2065 gratis ins Aztekenstadion
Das Problem: Während des Baus ging plötzlich das Geld aus. Die Lösung war einmalig für ein Stadion dieser Relevanz und Größe und hat Auswirkungen bis heute. Noch vor der Fertigstellung wurden 600 Logen für im Schnitt je zehn Personen sowie 8000 Tribünenplätze an entsprechend potente Fans veräußert. Sie bekamen die Garantie, 99 Jahre lang (also bis 2065) ohne zusätzliche Kosten alle Veranstaltungen im Stadion besuchen zu dürfen.
Egal ob der hier ansässige Spitzenverein Club America oder Mexikos Nationalmannschaft reguläre Heimspiele austrägt, ob der Papst eine Messe abhält oder Michael Jackson ein Konzert, egal ob die NFL gastiert - oder eben eine Fußball-Weltmeisterschaft. Die sogenannten "Titulares de Palcos y Plateas", die Logen- und Tribünenplatzinhaber, haben stets Anrecht auf ihre insgesamt 14.000 Plätze.
"Titulares de Palcos y Plateas" gewinnen WM-Rechtsstreit: Stadionbetreiber 54 Millionen Euro bezahlen
Bei der ersten WM in Mexiko 1970 mit dem Jahrhundertspiel zwischen Deutschland und Italien im Halbfinale sowie dem dritten Titelgewinn von Peles Brasilianern sorgte diese spezielle Situation für keine Probleme mit der FIFA. Das änderte sich bereits beim zweiten Turnier 1986, als der Weltverband Zugriff auf alle Tickets verlangte. Vergeblich. Die "Titulares de Palcos y Plateas" sahen Diego Armando Maradonas Jahrhunderttor und die legendäre Hand Gottes im Viertelfinale gegen England genau wie den Finalsieg seiner Argentinier gegen Deutschland gratis.
2026 dient das Aztekenstadion als allererstes Stadion der Welt zum dritten Mal als WM-Spielstätte. Mit 19 Partien ist es schon jetzt der häufigste Austragungsort von WM-Partien. Fünf werden beim anstehenden Turnier dazukommen, darunter das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika sowie ein Achtelfinale.
Natürlich wiederholten sich die Streitigkeiten um das Anrecht auf die 14.000 Plätze während des Turniers. Wenig verwunderlich war der Druck von FIFA und Stadionbetreiber Ollamani diesmal noch größer, woraufhin sich die Inhaber zur Asociacion Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) zusammenschlossen. "Unser Verband hat gegen die Pläne der FIFA und des Aztekenstadions geklagt und gewonnen", sagte Generalsekretär Roberto Ruano Ortega dem österreichischen Fußballmagazin ballesterer. "Unsere Logen- und Tribünenplätze werden respektiert. Wir werden nichts bezahlen."
Weil der Stadionbetreiber der FIFA den Verkauf dieser Plätze für die WM-Spiele vorab aber bereits zugesichert hatte, musste er dem Weltverband übereinstimmenden mexikanischen Medienberichten zufolge eine Ausgleichszahlung von umgerechnet rund 54 Millionen Euro entrichten.
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FIFA schikaniert die "Titulares de Palcos y Plateas": "Situation könnte eskalieren"
Die Streitigkeiten waren mit dem generellen Urteil aber längst noch nicht beendet. Seitdem versuchen FIFA und Stadionbetreiber, die "Titulares de Palcos y Plateas" über andere Wege zu schikanieren. Zunächst untersagten sie ihnen für die WM-Spiele die ansonsten gestattete Mitnahme eigener Speisen und Getränke. Die Alternative: Verpflegungspakete für 123.000 bis 262.000 Peso (6116 bis 13.010 Euro). Beim Weiterverkauf einzelner Plätze drohten sie den Inhabern zudem mit einer Sperre für das gesamte Turnier. Beide Pläne kassierten im Mai mexikanische Gerichte.
Rund eineinhalb Wochen vor dem Eröffnungsspiel warten die Inhaber derweil immer noch auf die Zustellung ihrer elektronischen Tickets. Laut AMTPP-Generalsekretär Roberto Ruano Ortega hätte diese eigentlich bis spätestens vergangenen Freitag erfolgen sollen. Was, wenn die Tickets gar nicht mehr kommen?
"Sollten sie uns den Zutritt verweigern, erstatten wir Anzeige und beantragen beim Gericht die Genehmigung zum Einsatz von Gewalt", sagte Ruano Ortega nach Ablauf der Frist am Freitag. "Die Situation könnte eskalieren." Dass die von ihm vertretenen 14.000 Fans das Eröffnungsspiel letztlich gratis im Stadion verfolgen werden, daran lässt er überhaupt keinen Zweifel.