Eine Hiobsbotschaft und gleich drei Profiteure? Beim FC Bayern liegen Glück und Unglück nah beieinander

Beim darauffolgenden 5:0 gegen den FC St. Pauli stand Musiala erstmals nach über einem Monat wieder in der Startelf. Er spielte leichtfüßig wie eh und je, erzielte das historische 101. Tor in dieser Bundesligasaison und legte noch ein weiteres auf.

Beim spektakulären 4:3 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid holte Musiala mit einem Dribbling zunächst die erste Gelbe Karte für den später des Platzes verwiesenen Eduardo Camavinga heraus und bereitete dann Luis Diaz' entscheidenden Ausgleich sehenswert mit der Hacke vor - all das nach Einwechslung für Serge Gnabry, der sich in Musialas Abwesenheit auf dessen Paradeposition im zentralen, offensiven Mittelfeld festgespielt hatte.

Drei Tage später zog sich Gnabry im Training einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu. Ganz sicher verpasst der 30-Jährige den Saisonendspurt mit dem FC Bayern, vermutlich auch die Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft. Hier wie dort konkurriert er mit Musiala um Spielzeit.

Bei der Meistergala gegen den VfB Stuttgart rutschte Musiala erwartungsgemäß für Gnabry in die Startelf. Immer wieder ging er ins Dribbling und riss damit Löcher in die Stuttgarter Abwehrreihen, eines dieser Dribblings resultierte letztlich in Raphael Guerreiros Ausgleichstor. Musialas vierter Scorerpunkt in drei Spielen. Zur Pause wechselte ihn Trainer Vincent Kompany aus - nur nicht übertreiben mit der Belastung! "Das war so geplant", versicherte Musiala.