Vielleicht waren die höchst kontroversen Aussagen von Oliver Kahn ja genau der richtige Motivationsschub, den Jamal Musiala gebraucht hat - nach seiner langen Verletzungspause wegen eines Wadenbeinbruchs und einer folgenschweren Sprunggelenksluxation, nach einer eher durchwachsenen Wiedereingliederung und nach einem neuerlichen gesundheitlichen Rückschlag, weshalb er die März-Länderspiele verpasste.
Eine Hiobsbotschaft und gleich drei Profiteure? Beim FC Bayern liegen Glück und Unglück nah beieinander
Kahn: Musiala "sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten, wenn ..."
"Er sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten", sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern vor elf Tagen bei Sky. "Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein." Es folgten ein öffentlicher Aufschrei samt breiten Solidaritätsbekundungen für Musiala und eine beeindruckende sportliche Reaktion des 23-jährigen Offensivspielers.
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Jamal Musiala kommt immer besser in Fahrt und wird gegen Real Madrid zum Edeljoker
Beim darauffolgenden 5:0 gegen den FC St. Pauli stand Musiala erstmals nach über einem Monat wieder in der Startelf. Er spielte leichtfüßig wie eh und je, erzielte das historische 101. Tor in dieser Bundesligasaison und legte noch ein weiteres auf.
Beim spektakulären 4:3 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid holte Musiala mit einem Dribbling zunächst die erste Gelbe Karte für den später des Platzes verwiesenen Eduardo Camavinga heraus und bereitete dann Luis Diaz' entscheidenden Ausgleich sehenswert mit der Hacke vor - all das nach Einwechslung für Serge Gnabry, der sich in Musialas Abwesenheit auf dessen Paradeposition im zentralen, offensiven Mittelfeld festgespielt hatte.
Drei Tage später zog sich Gnabry im Training einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu. Ganz sicher verpasst der 30-Jährige den Saisonendspurt mit dem FC Bayern, vermutlich auch die Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft. Hier wie dort konkurriert er mit Musiala um Spielzeit.
Bei der Meistergala gegen den VfB Stuttgart rutschte Musiala erwartungsgemäß für Gnabry in die Startelf. Immer wieder ging er ins Dribbling und riss damit Löcher in die Stuttgarter Abwehrreihen, eines dieser Dribblings resultierte letztlich in Raphael Guerreiros Ausgleichstor. Musialas vierter Scorerpunkt in drei Spielen. Zur Pause wechselte ihn Trainer Vincent Kompany aus - nur nicht übertreiben mit der Belastung! "Das war so geplant", versicherte Musiala.
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FC Bayern trotz Gnabry-Ausfalls noch mit zwei Alternativen zu Musiala
Für den FC Bayern hätte Musialas Aufschwung angesichts Gnabrys Ausfall zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. "Es ist eigentlich Zufall, dass jetzt diese Verletzung von Serge passiert ist und Jamal ist nicht mehr so weit weg", sagte Kompany schon vor dem Stuttgart-Spiel. Anschließend ergänzte er fast schon etwas ungläubig: "Wir haben ohne Jamal einen großen Teil dieser Saison erfolgreich gespielt. Aber genau in dem Moment, in dem Serge nicht mehr da ist, haben wir einen guten Jamal zurück."
Bereits seit der März-Länderspielphase, als Musiala in München individuell an seinem Comeback arbeitete, spürte Kompany, "dass er wieder ein bisschen die Freiheit bekommt". Gleichzeitig bremst der Trainer aber die Euphorie: "Ich kann jetzt schwer den ganzen Druck auf Jamal setzen. Ich glaube, das wäre nicht fair." Gnabry ist mit 21 Torbeteiligungen nach Harry Kane, Luis Diaz und Michael Olise schließlich der viertbeste Scorer des FC Bayern in dieser Saison, gerade in den Topspielen zeigte er konstant gute Leistungen.
Kompany dürfte beim Stuttgart-Spiel übrigens nicht nur Musialas Leistung gefallen haben. Auch Raphael Guerreiro positionierte sich mit einem starken Auftritt samt Tor als mögliche Joker-Alternative im offensiven Mittelfeld für die anstehenden Halbfinals im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen und in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Lennart Karl ist zudem nach überstandenem Muskelfaserriss wieder ins Training eingestiegen und könnte bald wieder zum Einsatz kommen.
Häufig gestellte Fragen
Wenn er fit ist, ist Jamal Musiala auf dem Platz kaum festzunageln. Offensives Mittelfeld, halblinks, mal auf dem Flügel, manchmal zentral – er bewegt sich dort, wo er Räume sieht. Beim FC Bayern wird er vor allem für seine Spielintelligenz und seine enge Ballführung geschätzt. Wenn er ins Dribbling geht oder in engen Räumen aufdreht, wirkt das oft wie improvisierte Kunst.
Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist er später teils in Deutschland, teils in England – ein kultureller Mix, der sich auch in seinem Spiel wiederfindet.
Ab der Saison 2025/26 läuft er beim FC Bayern mit der Nummer 10 auf. Die Rückennummer ist eine Ansage – beim Rekordmeister steht sie für Spielmacher, Kreative, Unterschiedsspieler. Genau in diese Reihe will Musiala hinein.
Er misst 1,84 Meter – damit bringt er gute Voraussetzungen für das moderne Mittelfeld mit: nicht zu wuchtig, aber präsent. Technisch stark, körperlich im Gleichgewicht.
Sein Gewicht liegt bei rund 72 Kilogramm. Das passt gut zu seiner Spielweise – wendig, agil, aber mit genug Stabilität, um sich auch mal im Eins-gegen-eins durchzusetzen.
Die Nummer 10 des FCB trägt Schuhgröße 42/43 - zumindest laut Website seines Vereins. Bei ihm spricht ohnehin eher das, was er mit den Schuhen macht.
Er ist Rechtsfuß – klar. Trotzdem: Musiala ist kein Spieler, der sich von einer Seite blockieren lässt. Auch mit links kann er Situationen auflösen oder sauber weiterspielen.
Seine ersten Stationen waren der TSV Lehnerz, dann folgten Southampton und der FC Chelsea. Dort wuchs er im Nachwuchs heran, bevor ihn der FC Bayern zurück nach Deutschland holte. Eine Entscheidung, die rückblickend vieles verändert hat – für ihn und für den DFB.
Sein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Er spielt für den FC Bayern, also liegt sein Lebensmittelpunkt in oder um München. Geboren wurde er in Stuttgart, dort hat er familiäre Wurzeln – wie oft er dort noch ist, bleibt sein Privates.
Was er fährt, ist nicht bekannt. Keine öffentlichen Auftritte mit Luxuskarossen, keine Bilder mit PS-Boliden. Musiala hält sich in dieser Hinsicht zurück – oder er fährt einfach still und leise das, was ihn von A nach B bringt.
Ja, Musiala spricht Deutsch – fließend. Er hat einen deutschen Pass, spielt für die Nationalmannschaft und gibt Interviews auf Deutsch. Dazu kommt Englisch – aufgewachsen in London, geschult im britischen Fußballsystem. Sprachlich ist er auf beiden Seiten zu Hause.
Ob Musiala Kinder hat, ist nicht offiziell bekannt. Jedoch hat es auch noch nie Gerüchte in diese Richtung gegeben, außerdem ist der Ausnahmekönner gerade einmal 22 Jahre jung. Bekannt ist jedoch, dass er zwei jüngere Geschwister hat. Eine Schwester namens Latisha und einen Bruder mit dem Namen Jerrell.
Auch dazu gibt es keine bestätigten Infos. Musiala hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob er eine Freundin hat, ist also reine Spekulation.
Über sein Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen, sein Jahressalär bei den Münchnern wird auf 25 Millionen geschätzt. Klar ist: Als Stammspieler beim FC Bayern gehört er zu den Besserverdienern im deutschen Fußball – dazu kommen Ausrüsterverträge, Werbepartner, Nationalmannschaft. Aber wie viel am Ende auf dem Konto liegt, weiß nur er selbst.
Mit dem FC Bayern wurde er bereits fünfmal deutscher Meister, dreimal Supercupsieger sowie 2020 Klubweltmeister. Mit der Reserve wurde Musiala außerdem Drittligameister in der Saison 2019/20, auch wenn er nur achtmal auflief. Weitere Titel könnten folgen – in der Bundesliga, im Pokal oder international. Mit gerade einmal Anfang zwanzig ist noch viel offen.
Er gilt als großes Talent, doch für den Ballon d'Or hat es bislang nicht gereicht. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es eines Tages damit klappen könnte.
Auch diese Auszeichnung steht noch aus. Musiala zählt zur jungen Generation mit Perspektive – aber auf der ganz großen Weltbühne steht er (noch) nicht ganz oben.
Ja – und den kennen viele: "Bambi". Der Name stammt aus seiner Anfangszeit beim FC Bayern, als er mit schlaksigem Stil, feiner Technik und jugendlichem Auftreten beeindruckte. Der Spitzname ist geblieben – nicht als Witz, sondern als Markenzeichen.