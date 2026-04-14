"Eine große Eigenschaft, die in einem Team sehr gut ankommt": Michael Ballack erklärt, was Vincent Kompany für den FC Bayern München so wertvoll macht

Kompany sei "eine tolle Persönlichkeit mit einer klaren Meinung", führte Khedira aus. Doch er wisse "sein Ego zu kontrollieren und richtig einzusetzen". Dass der Coach mit seinen Spielern "sehr viel" kommuniziere sei "ein ganz wichtiger Faktor". Der 40-Jährige vermittle trotz seines jungen Alters "nie das Gefühl, dass er sich selbst als Superstar sieht, sondern er gibt die Verantwortung und letztlich das Vertrauen an die Spieler weiter, gibt ihnen den Credit und lernt gleichzeitig ständig dazu."

Auch Michael Ballack ist vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Bayern gegen Real Madrid voll des Lobes für den Coach. Kompany bringe "diese natürliche Autorität mit, als der Spieler, der er war", sagte der 49-Jährige: "Das nehmen ihm alle ab, weil er auf sehr hohem Niveau gespielt hat. Aber das heißt nicht automatisch, dass du das als Trainer auch genauso rüberbringen und umsetzen kannst. Ich glaube, er macht vieles richtig, was das Einmaleins des Trainerjobs betrifft."