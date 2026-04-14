Rio-Weltmeister Sami Khedira sieht Trainer Vincent Kompany als "Glücksgriff" für den FC Bayern. Der Belgier sei in der aktuellen Münchner Erfolgsgeschichte "ein riesiges Puzzleteil", sagte Khedira in der Show "Never Talk Alone" von DAZN: "Er hat diese natürliche Autorität – also am Spielfeldrand und in den Interviews. Er lässt wirklich nichts anbrennen. Für die Medien ist er vielleicht ein bisschen langweilig, aber er moderiert alles sehr souverän weg."
"Eine große Eigenschaft, die in einem Team sehr gut ankommt": Michael Ballack erklärt, was Vincent Kompany für den FC Bayern München so wertvoll macht
Sami Khedira über Vincent Kompany: "Tolle Persönlichkeit mit einer klaren Meinung"
Kompany sei "eine tolle Persönlichkeit mit einer klaren Meinung", führte Khedira aus. Doch er wisse "sein Ego zu kontrollieren und richtig einzusetzen". Dass der Coach mit seinen Spielern "sehr viel" kommuniziere sei "ein ganz wichtiger Faktor". Der 40-Jährige vermittle trotz seines jungen Alters "nie das Gefühl, dass er sich selbst als Superstar sieht, sondern er gibt die Verantwortung und letztlich das Vertrauen an die Spieler weiter, gibt ihnen den Credit und lernt gleichzeitig ständig dazu."
Auch Michael Ballack ist vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Bayern gegen Real Madrid voll des Lobes für den Coach. Kompany bringe "diese natürliche Autorität mit, als der Spieler, der er war", sagte der 49-Jährige: "Das nehmen ihm alle ab, weil er auf sehr hohem Niveau gespielt hat. Aber das heißt nicht automatisch, dass du das als Trainer auch genauso rüberbringen und umsetzen kannst. Ich glaube, er macht vieles richtig, was das Einmaleins des Trainerjobs betrifft."
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Ballack lobt Bayern-Trainer Kompany: "Macht vieles richtig"
Der Belgier habe "ein gutes Gespür und stellt sich selbst überhaupt nicht in den Vordergrund – das ist eine große Eigenschaft, die in einem Team sehr gut ankommt", führte Ballack aus - und mahnte doch noch zur Zurückhaltung: "Er macht vieles richtig, aber die eigentliche Bewertung kommt erst noch – auch die Erfahrung auf höchstem Niveau in schwierigen Momenten muss er noch nachweisen."
Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) kann Kompany gegen Real damit weitermachen.
Die bisherigen Trainerstationen von Vincent Kompany in der Übersicht
Zeitraum Verein 2019 bis 2022 RSC Anderlecht (2019 bis 2020 noch Spielertrainer) 2022 bis 2024 FC Burnley seit 2024 FC Bayern München
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.