Eine glatte sechs, ein überragender Hexer und ein irdischer Lionel Messi: Die Noten von Argentinien im Finale der WM 2026 gegen Spanien

Nicolas Otamendi: Der Weltmeister von Katar kam noch in der ersten Halbzeit für den verletzten Lisandro Martinez. Der mittlerweile 38-Jährige von River Plate klärte in der 55. Minute kompromisslos im Strafraum vor Oyarzabal. Fiel in der Verlängerung im Zweikampf mit Mikel Merino nach einem mutmaßlichen Tritt auf den Boden, so dass Nico Williams vermeintlicher Treffer nicht zählte. Note: 3,5

Leandro Paredes: Kam in der Pause für Nico Gonzalez. Kaum war der Routinier von den Boca Juniors auf dem Platz, gab es die erste Rudelbildung - dank ihm. Gab Rodri im Mittelfeld völlig unnötig und ohne, dass ein Ball in der Nähe gewesen wäre, einen Schubser mit. Sah Gelb, beschwerte sich lautstark darüber, vielleicht auch, dass Rodri zugegebenermaßen ganz schön theatralisch gefallen war. Schubste während der von ihm initiierten Rudelbildung auch noch Dani Olmo zu Boden. Hätte wenige Minuten später nach einem Foul an Pedro Porro gut und gerne Gelb-Rot sehen können. Schubste, foulte, trat munter weiter. Wieso er das Spiel zu Ende spielen durfte, wissen nur die Schiedsrichter. Kassierte dann aber NACH dem Schlusspfiff doch noch Rot, weil er Gavi zu Boden rang und vorher Eric umtrat. Eine unwürdige Leistung. Note: 6

Nahuel Molina: Der Rechtsverteidiger von Atletico Madrid kam in der 58. Minute für Gonzalo Montiel. Schubste auch gelegentlich mit, verteidigte ansonsten aber meist blitzsauber - bis er in der 106. Minute gegen Nico Williams die Orientierung verlor und der so das 1:0 vorbereiten konnte. Note: 4,5

Facundo Medina: Kam in der 70. Minute für den verletzten Romero. Fügte sich, ohne sich wirklich hervorzutun in der Abwehr. Note: 4

Giuliano Simeone: Kam ebenfalls in der 70. Minute, er ersetzte de Paul. War aktiver als dieser, brachte dem Spiel aber auch noch ein bisschen mehr Rumpeligkeit. Vergab in der Nachspielzeit der Verlängerung die Chance zum 1:1. Note: 4

Marcos Senesi: Kam in der Verlängerung noch für Alvarez. Verpasste in der 120. Minute das 1:1. Keine Bewertung.







