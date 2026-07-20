Eine glatte sechs, ein überragender Hexer und ein irdischer Lionel Messi: Die Noten von Argentinien im Finale der WM 2026 gegen Spanien

Argentinien reiht in einem der schlechteren WM-Finals der Geschichte einen Negativrekord an den anderen, bis auf Emiliano Martinez kann kein Spieler überzeugen.
Hier geht es zum Spielbericht Spanien gegen Argentinien im WM-Finale 2026.
Argentinien reiht in einem der schlechteren WM-Finals der Geschichte einen Negativrekord an den anderen, bis auf Emiliano Martinez kann kein Spieler überzeugen.
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Parierte in der fünften Minute bei Spaniens erster Chance Lamine Yamals Schuss, den Lisandro Martinez noch abfälschte und setzte so den Ton für sein restliches Spiel. Nicht immer ganz sicher, aber stand am Ende der regulären Spielzeit bei sensationellen zehn Paraden, die letzte am Ende der Nachspielzeit bei Yamals schönem Freistoß. Machte in der Verlängerung munter weiter und hielt, was zu halten war. Hatte Glück, dass Mikel Merino Nicolas Otamendi auf den Fuß getreten war vor Nico Williams' vermeintlichem Treffer in der Verlängerung. Da sah er nämlich nicht ganz fehlerfrei aus. Nach insgesamt elf Paraden konnte er aber auch nicht das 0:1 durch Torres verhindern - da war aber auch nichts zu machen. Wurde so zum tragischen Helden dieses Finals. Mit Abstand der beste Spieler auf dem Feld, aber dennoch verdient den Triumph verpasst. Ein Martinez allein ist halt nicht Messi, der Spiele wirklich alleine entscheiden kann. Note: 1,5
Bekam es sehr häufig mit dem sehr offensiv orientierten Marc Cucurella zu tun, hatte seine auffälligste Szene in der ersten Halbzeit, als er dem Lockenkopf mit einer lupenreinen Grätsche den Ball abnahm. Vereitelte dafür kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit einem unsauberen Pass die zweite einigermaßen vielversprechende Einleitung einer argentinischen Offensivaktion. Einer von nur drei Spielern Argentiniens, die nicht schon 2022 in Doha in der Startelf standen. Durfte in der 58. Minute runter, für ihn kam Molina. Note: 4
Der Innenverteidiger von Tottenham Hotspur - er war einer von zwei Spielern des Fast-Absteigers aus der Premier League im Finale, der andere war Spaniens Rechtsverteidiger Pedro Porro - agierte eher unauffällig, die Vorderleute erledigten die gröbste Defensivarbeit. Bei Oyarzabals Chance in der 38. Minute kam er ein bisschen zu spät, während der spanischen Druckphase in der zweiten Halbzeit vor dem Hydration Break wirkte er teils arg in Bedrängnis. Verletzte sich unmittelbar vor der Unterbrechung, sodass Argentinien mit einer komplett neuen Innenverteidigung in die Schlussphase der Partie gehen musste. Note: 4,5
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Hatte zu Beginn ein wenig Glück, dass der von ihm abgefälschte Schuss von Lamine Yamal nicht noch gefährlicher wurde. Musste dann noch in der ersten Halbzeit verletzt runter. Seine Bilanz bis dahin: 33 Ballberührungen, 22 von 29 erfolgreiche Pässe, zwei von fünf gewonnene Zweikämpfe und eine Gelbe Karte. Dennoch der auffälligere Innenverteidiger bis dahin. Note: 4
Noch einer der weniger destruktiven Argentinier. Gab sich zwar auch keine besondere Mühe beim Spielvortrieb, aber immerhin wirkte er um saubere Aktionen bemüht und verteidigte Yamal bis tief in die zweite Halbzeit durchaus beachtlich. Note: 4
37 Ballkontakte in 70 Minuten sind für einen Mittelfeldspieler ausbaubar, dass er die Bälle vorzugsweise nach hinten spielte, spricht auch nicht unbedingt für eine konstruktive Spielweise. Von sich und seiner Mannschaft. Note: 4,5
Verlor in den ersten zehn Minuten zweimal den Ball im defensiven Mittelfeld, wirkte ein wenig überrollt vom spanischen Angriffspressing. Stieg in der 14. Minute Dani Olmo sehr unsanft auf den Fuß, wieso er dafür nicht Gelb kassierte, war Wasser auf die Mühlen all derer, die Argentinien bei dieser WM ohnehin bevorzugt wähnen. So oder so: Der Liverpool-Star stand unter Dauerdruck, wirkte überfordert, gewann nur sechs seiner 13 Zweikämpfe während der regulären Spielzeit. Note: 5
90 Minuten lang war von ihm sehr wenig zu sehen, tat nicht viel dafür, dass Argentinien zu wenigstens einem Torschüsschen kam. Und gerade, als Argentinien in der Nachspielzeit seine stärksten eineinhalb Minuten hatte, trat er Pau Cubarsi im Vollsprint um - und hatte "Glück", dass er nur Gelb-Rot sah und nicht glatt Rot. Note: 5,5
Der frühere Stuttgarter kam im WM-Finale zu seinem Startelf-Debüt. Fragte man sich schon vor dem Anpfiff "Warum, eigentlich?", beantworteten die nächsten 45 Minuten diese Frage überhaupt nicht. Ihm gelangen fünf (von neun) erfolgreiche Pässe, davon einer in der gegnerischen Hälfte. Arg wenig für einen Linksaußen. Durfte in der Pause draußen bleiben. Note: 5
Der begnadetste Spaziergänger der Welt war in der fünften Minute im Eilschritt unterwegs zum spanischen Tor, allerdings erreichte Keeper Unai Simon den Ball weit vor seinem Strafraum vor ihm. Der erst zweite Spieler nach Cafu, der in drei WM-Finals auf dem Platz stand, wurde ganz gut abgeschirmt, da er selbst aber wie gehabt nicht nach hinten mitarbeiten musste, hatten die spanischen Mittelfeldspieler und auch Linksverteidiger Marc Cucurella sehr viel Platz. Tauchte also 85 Minuten lang ab, um dann in der Nachspielzeit plötzlich mit Verve in den Strafraum zu dribbeln, wo er Simeone bediente. Dessen Flanke landete dann im Nichts. Sollte es sein letztes WM-Spiel gewesen sein, dann endete es ohne ein Tor von ihm, aber immerhin mit dem einzigen Torschuss der Argentinier - in der 115. Minute. War zudem an allen argentinischen Chancen am Ende der Nachspielzeit beteiligt. Kylian Mbappes ewiger Torrekord blieb aber bestehen. Note: 4
Der FC Barcelona UND Real Madrid sollen den Stürmer von Atletico Madrid unbedingt verpflichten wollen - wenn man nur seine Leistung im WM-Finale zugrunde legt, dann können sie sich die dreistellige Millionensumme sparen. Alvarez erzielte während der WM nur ein Tor, doch er riss mit seinen genialen Laufwegen sehr oft die gegnerischen Abwehrreihen auf und er verschaffte Lionel Messi den Raum zum Zaubern. Im Finale gelang ihm nichts davon, schon gar nicht sowas ähnliches wie ein Torschuss. Note: 5,5
Nicolas Otamendi: Der Weltmeister von Katar kam noch in der ersten Halbzeit für den verletzten Lisandro Martinez. Der mittlerweile 38-Jährige von River Plate klärte in der 55. Minute kompromisslos im Strafraum vor Oyarzabal. Fiel in der Verlängerung im Zweikampf mit Mikel Merino nach einem mutmaßlichen Tritt auf den Boden, so dass Nico Williams vermeintlicher Treffer nicht zählte. Note: 3,5
Leandro Paredes: Kam in der Pause für Nico Gonzalez. Kaum war der Routinier von den Boca Juniors auf dem Platz, gab es die erste Rudelbildung - dank ihm. Gab Rodri im Mittelfeld völlig unnötig und ohne, dass ein Ball in der Nähe gewesen wäre, einen Schubser mit. Sah Gelb, beschwerte sich lautstark darüber, vielleicht auch, dass Rodri zugegebenermaßen ganz schön theatralisch gefallen war. Schubste während der von ihm initiierten Rudelbildung auch noch Dani Olmo zu Boden. Hätte wenige Minuten später nach einem Foul an Pedro Porro gut und gerne Gelb-Rot sehen können. Schubste, foulte, trat munter weiter. Wieso er das Spiel zu Ende spielen durfte, wissen nur die Schiedsrichter. Kassierte dann aber NACH dem Schlusspfiff doch noch Rot, weil er Gavi zu Boden rang und vorher Eric umtrat. Eine unwürdige Leistung. Note: 6
Nahuel Molina: Der Rechtsverteidiger von Atletico Madrid kam in der 58. Minute für Gonzalo Montiel. Schubste auch gelegentlich mit, verteidigte ansonsten aber meist blitzsauber - bis er in der 106. Minute gegen Nico Williams die Orientierung verlor und der so das 1:0 vorbereiten konnte. Note: 4,5
Facundo Medina: Kam in der 70. Minute für den verletzten Romero. Fügte sich, ohne sich wirklich hervorzutun in der Abwehr. Note: 4
Giuliano Simeone: Kam ebenfalls in der 70. Minute, er ersetzte de Paul. War aktiver als dieser, brachte dem Spiel aber auch noch ein bisschen mehr Rumpeligkeit. Vergab in der Nachspielzeit der Verlängerung die Chance zum 1:1. Note: 4
Marcos Senesi: Kam in der Verlängerung noch für Alvarez. Verpasste in der 120. Minute das 1:1. Keine Bewertung.