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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Nino Duit

Eine glatte Eins - und eine riesige Enttäuschung: DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zum Schützenfest beim WM-Auftakt gegen Curacao

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Deutschland

Deutschland ist in Houston mit einem deutlichen 7:1-Sieg gegen Curacao erfolgreich in die WM gestartet. Die DFB-Spieler in der Einzelkritik.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete bei seiner Startelf auf Überraschungen - und durfte bereits in der 6. Minute die Führung durch Felix Nmecha bejubeln. Anschließend geriet Deutschland aber etwas ins Straucheln und kassierte durch den bei Juventus ausgebildeten Livano Comenencia den Ausgleich (21.). 

Nico Schlotterbeck (38.), Kai Havertz per Foulelfmeter (45.+5), Jamal Musiala (47.), Nathaniel Brown (68.), Deniz Undav (78.) und abermals Havertz (88.) sorgten letztlich dennoch für einen klaren Sieg.  

Hier geht es zum Spielbericht und Liveticker zum Nachlesen.

  • Deutschland - Curacao, Noten: Manuel Neuer

    709 Tage nach dem EM-Viertelfinal-Aus gegen Spanien 2024 feierte der 40-jährige Keeper sein Comeback im DFB-Team - und knackte gleich Rekorde. Ehe sich Neuer erstmals auszeichnen konnte, musste er den Ball aus dem Netz fischen. Er selbst trug an Curacaos 1:1 aber keine Schuld. Der Ball wurde von Kimmich unhaltbar abgefälscht, da half nicht einmal Neuers vielzitierte "Aura". Bei Curacaos vermeintlichem 2:4 in der 67. setzte Neuer gleichermaßen berechtigt wie erfolgreich seinen legendären Reklamierarm ein, es lag eine deutliche Abseitsstellung vor. Note: 3,5.

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  • Deutschland - Curacao, Noten: Joshua Kimmich

    Offensiv insgesamt zurückhaltender als Brown auf der anderen Seite. Im Spielaufbau fungierte Kimmich oft als rechtes Glied einer Dreierkette. Dennoch legte er zwei Tore auf: Mit einem starken Steilpass Musialas 4:1, mit einem überlegten Querpass Undavs 6:1. Dazu sorgte Kimmich mit einigen Standards für Gefahr. Pech, dass er den Ball vor dem 1:1 entscheidend abfälschte. Note: 2.

  • Deutschland - Curacao, Noten: Jonathan Tah

    Grundsolide, insgesamt aber unauffälliger als Schlotterbeck. Nach Curacaos zwischenzeitlichem Ausgleich peitschte Tah seine Mitspieler als Erster gestenreich nach vorne. Starker Pass auf Sane vor dessen Topchance in Minute 63. Note: 3.

  • schlotterbeck jubel dfbGetty Images

    Deutschland - Curacao, Noten: Nico Schlotterbeck

    Nach einigen stark abgefangenen Bällen klärte Schlotterbeck im Vorfeld von Curacaos Ausgleich zweimal - und damit einmal zu viel - direkt zum Gegner. Dieses Missgeschick machte er mit seinem Kopfballtreffer zum 2:1 aber wieder wett. Bereits in der 28. war Schlotterbeck mit einem gefährlichen Kopfball an Curacao-Keeper Eloy Room gescheitert. Note: 2,5.

  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    Deutschland - Curacao, Noten: Nathaniel Brown

    Browns Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern ist auf der Zielgeraden und könnte in den kommenden Tagen verkündet werden. Zum WM-Auftakt zeigte der 22-Jährige einmal mehr, warum ihn die Münchner unbedingt verpflichten wollen. Brown sorgte auf seiner linken Seite für viel Zug nach vorne. Er initiierte die Elfmeter-Szene vor dem 3:1 und traf selbst zum 5:1. Zudem bereitete Brown Schlotterbecks 2:1 mit einer starken Ecke vor. Einziger ganz kleiner Kritikpunkt: Wegen seiner zahlreichen Vorstöße war seine Abwehrseite bei schnellen Gegenstößen bisweilen etwas zu verwaist. Note: 1,5.

  • Felix Nmecha Germany CuraçaoGetty

    Deutschland - Curacao, Noten: Felix Nmecha

    Ganz starker Auftritt des Dortmunders! Nach einem Doppelpass mit Wirtz auf engstem Raum traf Nmecha per Direktabahname zur frühen Führung, kurz darauf kam er noch zweimal gefährlich zum Abschluss. Fortan zwar etwas unauffälliger, aber immer noch ein belebendes Element im Vorwärtsgang. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit holte Nmecha den Elfmeter zum 3:1 heraus. Note: 1,5.

  • Deutschland - Curacao, Noten: Aleksandar Pavlovic

    Im Spielaufbau nicht der gewohnte Faktor. Dafür sorgte Pavlovic wie Nmecha ganz vorne für Gefahr, seine Distanzschüsse wurden aber letztlich allesamt geblockt oder gingen daneben. Note: 3,5.

  • Leroy SaneGetty Images

    Deutschland - Curacao, Noten: Leroy Sane

    Trotz aller Kritik stand Sane erwartungsgemäß in der Startelf, rechtfertigte Nagelsmanns Vertrauen aber nicht im Geringsten. Im vorderen Drittel blieb Sane viel zu ungenau, spielte einfache Fehlpässe und scheiterte zweimal freistehend vor Room (32. und 63.). In der ersten Halbzeit leitete Sane mit einem unnötigen Hackentrick in der eigenen Hälfte beinahe einen gefährlichen Curacao-Angriff ein. Note: 4,5.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deutschland - Curacao, Noten: Jamal Musiala

    Stand ungeachtet aller von den TV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller losgetretenen Debatten in der Startelf, wie Nagelsmann schon bei der Pressekonferenz angekündigt hatte. Musiala präsentierte sich von Beginn an sehr bemüht, ließ bei seinen Aktionen zunächst aber die letzte Konsequenz vermissen, ehe er zu Beginn der zweiten Halbzeit präzise zum 4:1 traf. Defensiv sehr engagiert und mit einigen guten Ballgewinnen. Note: 2.

  • Deutschland - Curacao, Noten: Florian Wirtz

    Zog in der ersten Halbzeit vom linken Flügel regelmäßig ins Zentrum und sorgte dort für Gefahr. Per Doppelpass legte Wirtz Nmechas 1:0 auf, in der 14. schoss er nach einem tollen Solo knapp rechts vorbei, in der 32. spielte er Sane mit einem überragenden Steilpass frei. Nach dem Seitenwechsel blasser. Note: 2.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deutschland - Curacao, Noten: Kai Havertz

    Suchte an vorderster Front über weite Strecken vergeblich Bindung zum deutschen Kombinationsspiel. In der ersten Halbzeit sammelte Havertz nur 20 Ballkontakte, mit Abstand die wenigsten aller deutschen Feldspieler. Der letzte dieser 20 Ballkontakte war aber immerhin der souverän verwandelte Elfmeter zum 3:1. Auch nach der Pause eher unauffällig - bis er kurz vor Schluss zum 7:1 chippte. Note: 2.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deutschland - Curacao, Noten: Einwechselspieler

    Deniz Undav: Kam in der 64. für Musiala ins Spiel und sammelte noch drei Scorerpunkte. Browns 5:1 legte Undav spektakulär mit der Hacke auf, dann traf er selbst zum 6:1, ehe er Havertz' 7:1 abermals überlegt auflegte. Einen besseren Joker kann man sich nicht wünschen. Aber dennoch bleibt bei ihm immer die Frage: Wieso darf er nicht immer von Beginn spielen? Note: 1.

    Leon Goretzka: Ersetzte im Zuge eines Dreifachwechsels in Minute 74 Nmecha und reihte sich auf der Doppelsechs ein. Leitete einen Treffer mit ein. Keine Bewertung.

    Antonio Rüdiger: Wurde für Tah eingewechselt. Keine Bewertung.

    David Raum: Spielte links hinten in der Schlussphase anstelle von Brown. Keine Bewertung.

    Waldemar Anton: Kam in der 83. für Kimmich. Keine Bewertung.

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