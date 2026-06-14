Eine glatte Eins - und eine riesige Enttäuschung: DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zum Schützenfest beim WM-Auftakt gegen Curacao

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete bei seiner Startelf auf Überraschungen - und durfte bereits in der 6. Minute die Führung durch Felix Nmecha bejubeln. Anschließend geriet Deutschland aber etwas ins Straucheln und kassierte durch den bei Juventus ausgebildeten Livano Comenencia den Ausgleich (21.).

Nico Schlotterbeck (38.), Kai Havertz per Foulelfmeter (45.+5), Jamal Musiala (47.), Nathaniel Brown (68.), Deniz Undav (78.) und abermals Havertz (88.) sorgten letztlich dennoch für einen klaren Sieg.

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