Eine einmalige Sache konnte der DFB abwenden! Jürgen Klopp ist neuer Nationaltrainer von Deutschland

Die Auflösung von Klopps Vertrag als Red-Bull-Fußballchef bis 2029 galt zuvor als wichtigste Hürde, die auf dem Weg ins Amt des Bundestrainers zu nehmen war. Dabei ist das Thema Millionen-Ablöse vom Tisch gewischt worden, somit konnte der DFB das Novum verhindern, für einen Bundestrainer erstmals überhaupt eine Ablösesumme zu zahlen.

Und Klopp wird Red Bull auch nicht weiterhin als Markenbotschafter oder Berater erhalten bleiben, worüber zunächst spekuliert worden war. Der DFB bestätigte eine Spende in Höhe von einer Million Euro an die konzerneigene Stiftung "Wings for Life", die das Geld wiederum nutzt, um die medizinische Rückenmarksforschung zu unterstützen. Zudem werden bis 2030 drei Länderspiele in Leipzig stattfinden.

Red Bull ließ Klopp also letztlich doch ziemlich leicht zum DFB ziehen, was mitunter auch darin begründet liegt, dass der Energydrink-Gigant damit sein teilweise schwieriges öffentliches Image etwas aufpolieren kann.

Schon rund um das WM-Finale, das er als Experte für MagentaTV begleitete, hatte Klopp bestätigt, dass er eine "sehr großzügige" Einigung mit Red Bull gefunden habe, um sich in Richtung deutsche Nationalmannschaft verabschieden zu können.

Die Befürchtungen von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bezüglich des Gehalts von Klopp werden sich indes offenbar nicht bestätigen. Laut Bild soll Klopp nur "minimal mehr" als Vorgänger Julian Nagelsmann pro Jahr kassieren (sieben Millionen Euro).

Matthäus hatte zuvor von einem finanziellen "Gesamtpaket, das Kopfschmerzen bereitet", gesprochen. Auch Klopps Deal mit adidas (der DFB wird zu Nike wechseln) sei demnach kein Problem, da dieser nach der WM auslaufe.

Zusammen mit dem 59-Jährigen zieht es auch seine jahrelangen Wegbegleiter Peter Krawietz und Pepijn Lijnders sowie den früheren Nationalspieler Sven Bender als Co-Trainer mit zum DFB. Bender hatte seinen Vertrag beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching erst Anfang Juli nach zwei Jahren aufgelöst. Der 37-Jährige spielte bei Borussia Dortmund sechs Jahre unter Klopp, wurde unter ihm zweimal deutscher Meister und einmal Pokalsieger.