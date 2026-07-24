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Oliver Maywurm

Eine einmalige Sache konnte der DFB abwenden! Jürgen Klopp ist neuer Nationaltrainer von Deutschland

Weltmeisterschaft
Deutschland
Jürgen Klopp
J. Nagelsmann

Jetzt ist es fix! Der DFB hat nach dem Ende der Amtszeit Nagelsmann einen neuen Bundestrainer gefunden.

Deutschland hat einen neuen Bundestrainer: Wie der DFB am Freitag bekanntgab, ist Jürgen Klopp ab sofort Coach der deutschen Nationalmannschaft. Der 59-Jährige folgt auf Julian Nagelsmann, der wenige Tage nach dem enttäuschenden WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (4:5 n.E.) zurückgetreten war. Klopp unterschreibt beim DFB-Team einen Vertrag bis 2030.

"Jürgen und wir haben sehr intensiv gesprochen. Er war von Anfang an unsere Wunschlösung. Er ist voller Energie und hat große Lust", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

"Es ist eine große Ehre, hier zu sitzen. Die Nationalmannschaft", sagte der neue Bundestrainer bei seiner Kür, "kann uns Deutsche verbinden wie kaum etwas anderes. Genau das macht diese Aufgabe für mich so besonders."

Er gehe seine große Aufgabe "mit Demut und Geduld an" - und mit einem klaren Ziel: "Eine Mannschaft zu entwickeln, die füreinander kämpft, die Freude am Fußball hat und hinter der sich die Menschen in unserem Land mit voller Überzeugung versammeln können."

  • Die Auflösung von Klopps Vertrag als Red-Bull-Fußballchef bis 2029 galt zuvor als wichtigste Hürde, die auf dem Weg ins Amt des Bundestrainers zu nehmen war. Dabei ist das Thema Millionen-Ablöse vom Tisch gewischt worden, somit konnte der DFB das Novum verhindern, für einen Bundestrainer erstmals überhaupt eine Ablösesumme zu zahlen.

    Und Klopp wird Red Bull auch nicht weiterhin als Markenbotschafter oder Berater erhalten bleiben, worüber zunächst spekuliert worden war. Der DFB bestätigte eine Spende in Höhe von einer Million Euro an die konzerneigene Stiftung "Wings for Life", die das Geld wiederum nutzt, um die medizinische Rückenmarksforschung zu unterstützen. Zudem werden bis 2030 drei Länderspiele in Leipzig stattfinden.

    Red Bull ließ Klopp also letztlich doch ziemlich leicht zum DFB ziehen, was mitunter auch darin begründet liegt, dass der Energydrink-Gigant damit sein teilweise schwieriges öffentliches Image etwas aufpolieren kann.

    Schon rund um das WM-Finale, das er als Experte für MagentaTV begleitete, hatte Klopp bestätigt, dass er eine "sehr großzügige" Einigung mit Red Bull gefunden habe, um sich in Richtung deutsche Nationalmannschaft verabschieden zu können.

    Die Befürchtungen von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bezüglich des Gehalts von Klopp werden sich indes offenbar nicht bestätigen. Laut Bild soll Klopp nur "minimal mehr" als Vorgänger Julian Nagelsmann pro Jahr kassieren (sieben Millionen Euro).

    Matthäus hatte zuvor von einem finanziellen "Gesamtpaket, das Kopfschmerzen bereitet", gesprochen. Auch Klopps Deal mit adidas (der DFB wird zu Nike wechseln) sei demnach kein Problem, da dieser nach der WM auslaufe.

    Zusammen mit dem 59-Jährigen zieht es auch seine jahrelangen Wegbegleiter Peter Krawietz und Pepijn Lijnders sowie den früheren Nationalspieler Sven Bender als Co-Trainer mit zum DFB. Bender hatte seinen Vertrag beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching erst Anfang Juli nach zwei Jahren aufgelöst. Der 37-Jährige spielte bei Borussia Dortmund sechs Jahre unter Klopp, wurde unter ihm zweimal deutscher Meister und einmal Pokalsieger.

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    Jürgen Klopp folgt auf Julian Nagelsmann beim DFB

    Schon als sich Nagelsmanns Aus unmittelbar nach dem frühen Ausscheiden bei der WM 2026 mehr und mehr abzeichnete, galt Klopp schnell als Top-Kandidat auf die Nachfolge des 38-Jährigen. Im Zuge der Meldung über Nagelsmanns Rücktritt Anfang Juli hatte der DFB bereits Gespräche mit Klopp angekündigt.

    Für Klopp, der während der WM als TV-Experte für MagentaTV arbeitete und dabei schon als "Schatten-Bundestrainer" für Schlagzeilen sorgte, ist es der erste Trainerjob seit seinem Abschied vom FC Liverpool im Sommer 2024. Nach knapp neun Jahren hatte er seinerzeit den englischen Spitzenklub verlassen und sich zunächst eine Auszeit genommen.

    Ob er überhaupt noch einmal als Trainer arbeiten würde, ließ Klopp in der Folge mehrfach offen. Stattdessen heuerte er Anfang 2025 als Head of Global Soccer bei Red Bull an, war so unter anderem bei RB Leipzig involviert.

    Schon beim Rücktritt von Joachim Löw nach der EM 2021 sowie bei der Entlassung von Hansi Flick im September 2023 galt Klopp gemeinhin als idealer Nachfolger und wurde immer wieder mit dem Bundestrainer-Amt in Verbindung gebracht. Da er jeweils einen Ausstieg aus seinem Vertrag in Liverpool ausschloss, wurde das Thema Klopp beim DFB damals aber noch nicht heißer.

  • Gegen wen wird Jürgen Klopp sein Debüt als Bundestrainer feiern?

    Für Flick hatte Mitte September 2023 stattdessen Nagelsmann übernommen. Der ehemalige Bayern-Coach betreute das DFB-Team bei der stimmungsvollen Heim-EM 2024, die mit dem unglücklichen Viertelfinal-Aus gegen den späteren Europameister Spanien endete. Unmittelbar danach rief Nagelsmann den WM-Titel 2026 als Ziel aus - ein Vorhaben, das krachend scheiterte.

    Nach dem 7:1-Auftaktsieg gegen Underdog Curacao hatte Deutschland schon im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste seine Probleme, Joker Deniz Undav rettete mit seinem Doppelpack aber noch einen 2:1-Erfolg und sicherte damit den Gruppensieg. Die enttäuschende 1:2-Niederlage zum Vorrundenabschluss gegen Ecuador trübte die Stimmung, im Sechzehntelfinale gegen Paraguay war dann völlig überraschend bereits Endstation.

    In den Tagen danach zeichnete sich ein vorzeitiges Aus Nagelsmanns, dessen Vertrag noch bis nach der EM 2028 gültig gewesen wäre, immer mehr ab. "Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient", sagte Nagelsmann zu seinem Rücktritt.

    Dieser startet nun Ende September mit Klopp. Beim Nations-League-Auswärtsspiel in der Niederlande (24. September) wird der Dortmunder Meistertrainer von 2011 und 2012 erstmals beim DFB-Team an der Seitenlinie stehen. Drei Tage später feiert Klopp dann seine Heimpremiere als Bundestrainer, wenn Deutschland in Augsburg auf Griechenland trifft. Weiterer DFB-Gegner in Gruppe 2 von Liga A der Nations League ist Serbien.

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  • Bourssia Dortmund Hosts Farewell Match For Lukasz Piszczek and Jakub BlaszczykowskiGetty Images Sport

    Jürgen Klopp wird Bundestrainer: Seine Stationen als Spieler, Trainer und Funktionär

    Spieler:


    Zeitraum

    Verein

    Bis Anfang 1987

    TuS Ergenzingen

    Januar bis Juli 1987

    1. FC Pforzheim

    1987 bis 1988

    Eintracht Frankfurt II

    1988 bis 1989

    Viktoria Sindlingen

    1989 bis 1990

    Rot-Weiss Frankfurt

    1990 bis 2001

    1. FSV Mainz 05


    Trainer / Funktionär:


    Zeitraum

    Rolle

    Station

    2001 bis 2008

    Trainer

    1. FSV Mainz 05

    2008 bis 2015

    Trainer

    Borussia Dortmund

    2015 bis 2024

    Trainer

    FC Liverpool

    2025 bis 2026

    Head of Global Soccer

    Red Bull

    seit Juli 2026

    Trainer

    Deutschland


Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".