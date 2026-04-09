"Eine der besten Leistungen, die ich in dieser Saison von einem Spieler gesehen habe": Jamie Carragher verneigt sich vor einem Spieler des FC Bayern

Auf Social Media kursiert ein Video aus der Schlussphase der Partie am Dienstagabend, das zeigt, wie Olise gerade einen Einwurf ausführen will. Der Franzose lässt sich dabei aufreizend viel Zeit und täuscht dann lediglich an, den Ball in Richtung eines frei stehenden Mitspielers wieder ins Spiel zu werfen. Doch stattdessen verzichtet Olise in letzter Sekunde doch auf die Ausführung des Einwurfes und überlässt das Leder Josip Stanisic, um weitere Zeit zu schinden.

Im Internet wurde Olises Zeitspiel als Retourkutsche gegen Real-Star Vinicius Junior ausgelegt, der sich einige Meter daneben wild gestikulierend über die Aktion des französischen Nationalspielers aufregte. Beim Aufeinandertreffen zwischen Real und Bayern im Halbfinale der Champions-League-Saison 2023/24 war Vinicius seinerseits mit noch deutlich provokanterem Zeitspiel aufgefallen. Damals lag Real im Rückspiel dank zweier später Tore von Joselu mit 2:1 vorne und Vinicius ließ unter anderem den Ball aufreizend lässig seinen Arm hinunterrollen, statt einen Einwurf auszuführen. Letztlich brachten die Madrilenen den Sieg über die Zeit und zogen ins Finale ein, das sie gegen Borussia Dortmund mit 2:0 für sich entschieden.