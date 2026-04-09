Beim 2:1-Sieg des FC Bayern München im Viertelfinalhinspiel der Champions League bei Real Madrid sorgte eine auf den ersten Blick unscheinbare Aktion von FCB-Offensivspieler Michael Olise für Wirbel.
"Eine der besten Leistungen, die ich in dieser Saison von einem Spieler gesehen habe": Jamie Carragher verneigt sich vor einem Spieler des FC Bayern
Auf Social Media kursiert ein Video aus der Schlussphase der Partie am Dienstagabend, das zeigt, wie Olise gerade einen Einwurf ausführen will. Der Franzose lässt sich dabei aufreizend viel Zeit und täuscht dann lediglich an, den Ball in Richtung eines frei stehenden Mitspielers wieder ins Spiel zu werfen. Doch stattdessen verzichtet Olise in letzter Sekunde doch auf die Ausführung des Einwurfes und überlässt das Leder Josip Stanisic, um weitere Zeit zu schinden.
Im Internet wurde Olises Zeitspiel als Retourkutsche gegen Real-Star Vinicius Junior ausgelegt, der sich einige Meter daneben wild gestikulierend über die Aktion des französischen Nationalspielers aufregte. Beim Aufeinandertreffen zwischen Real und Bayern im Halbfinale der Champions-League-Saison 2023/24 war Vinicius seinerseits mit noch deutlich provokanterem Zeitspiel aufgefallen. Damals lag Real im Rückspiel dank zweier später Tore von Joselu mit 2:1 vorne und Vinicius ließ unter anderem den Ball aufreizend lässig seinen Arm hinunterrollen, statt einen Einwurf auszuführen. Letztlich brachten die Madrilenen den Sieg über die Zeit und zogen ins Finale ein, das sie gegen Borussia Dortmund mit 2:0 für sich entschieden.
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Jamie Carragher schwärmt von Michael Olise
Im diesjährigen Viertelfinale hat nun Bayern nach dem knappen Erfolg in Madrid die bessere Ausgangsposition für das Rückspiel kommende Woche in München. Luis Diaz hatte den FCB kurz vor der Halbzeitpause in Führung gebracht, unmittelbar nach Wiederanpfiff legte Harry Kane das zwischenzeitliche 2:0 nach. Rund eine Viertelstunde vor Schluss kam Madrid in Person von Kylian Mbappe zumindest noch zum Anschlusstreffer.
Olise legte derweil eine erstklassige Vorstellung auf den Rasen des Bernabeu, lieferte unter anderem den Assist für Kanes Treffer. "Das ist eine der besten Leistungen, die ich in dieser Saison von einem Spieler gesehen habe", schwärmte Liverpool-Legende Jamie Carragher in seiner Funktion als TV-Experte bei CBS Sports von Olise. "Wenn jemand so gut ist und du diese Situation hast, dann weiß der Verteidiger, gegen den er spielt, dass er an ihm vorbeigehen wird – er weiß nur nicht, auf welcher Seite. Olise denkt sich: 'Ich komme ohnehin an dir vorbei. Ich entscheide erst im letzten Moment, ob ich nach links oder nach rechts gehe'", lobte Carragher den 24-Jährigen, an dem unter anderem der FC Liverpool großes Interesse haben soll. Die Bayern schoben einem Olise-Abgang im Sommer aber bereits öffentlich einen Riegel vor.
Michael Olises Karrierestationen:
Klub Zeitraum FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 - heute