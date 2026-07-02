"Eine Charaktersache!" Lothar Matthäus erhebt schwere Vorwürfe gegen Julian Nagelsmann für Verhalten nach WM-Aus

Er würde sich, so Matthäus weiter, "schnellstmöglich nicht auf eine XXL-Abfindung konzentrieren, sondern versuchen, das alles aufzuarbeiten und in Zukunft besser zu machen. Charaktersache ist: Ich hab's nicht geschafft, der DFB hat mir vertraut, ich hab die Fans enttäuscht, ich hab die Spieler enttäuscht, ich trete zurück."

Andere Trainer wie etwa der Niederländer Ronald Koeman hätten es "vorgemacht", sagte Matthäus, Weltmeisterkapitän von 1990. Aber Nagelsmann denke, "er hat vielleicht alles richtig gemacht". Der frühere Bayern-Coach sei "zu früh auf diese Position gekommen. Vielleicht kann er das in 10, 15 Jahren machen, wenn er mehr Erfahrungen gesammelt hat."

Nach einem Gipfel mit den Verbandsbossen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstag steht Nagelsmann anscheinend unmittelbar vor der Ablösung. Ihm wurde von den DFB-Bossen ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt, er habe Bedenkzeit erhalten, hieß es. Als klarer Favorit auf Nagelsmanns Nachfolge gilt Jürgen Klopp.