Eine brisante Mega-Klausel macht eine Rückkehr unmöglich: Wird Victor Osimhen bei Galatasaray zu seinem ewigen Glück gezwungen?

Victor Osimhen hat in seiner Karriere Extreme erlebt. Von der Kindheit in ärmlichen Verhältnissen in Lagos über den rasanten Aufstieg zum Weltklassestürmer bis hin zum bitteren Zerwürfnis mit Napoli – der Nigerianer kennt die Höhen und Tiefen des Profifußballs wie kaum ein anderer Spieler seiner Generation.

Heute steht er bei Galatasaray Istanbul im Mittelpunkt einer völlig anderen Geschichte. Einer Geschichte über Anerkennung, Loyalität und eine Verbindung zwischen Spieler und Fans, die im modernen Fußball selten geworden ist.

Und genau deshalb stellt sich eine ungewöhnliche Frage: Warum sollte Victor Osimhen überhaupt noch einmal wechseln? Vielleicht wäre der überraschendste Schritt seiner Karriere gleichzeitig der logischste: langfristig - ja gar für immer bei Galatasaray zu bleiben.

Sportlich war Osimhens Zeit bei Napoli zunächst eine Erfolgsgeschichte. In der Saison 2022/23 schoss er die SSC mit 26 Toren zur ersten Meisterschaft seit 33 Jahren und wurde Torschützenkönig der Serie A. Er war der Superstar der Mannschaft, die Identifikationsfigur eines ganzen Vereins.

Doch nur wenige Monate später zerbrach die Beziehung zwischen Spieler und Klub. Auslöser war ein inzwischen berüchtigtes TikTok-Video, das Napoli über Osimhen veröffentlichte und in dem sich der Verein, beziehungsweise seine Social-Media-Abteilung, über einen verschossenen Elfmeter des Stürmers lustig machte. Für den Nigerianer war dieser Moment ein Wendepunkt.

"Nachdem Napoli dieses Video auf TikTok gepostet hatte, war etwas zerbrochen", erklärte der 27-Jährige später gegenüber der Gazzetta dello Sport.

"Jeder kann einen Elfmeter verschießen, und jeder kann dafür verspottet werden. Napoli hat das nur mit mir gemacht - und zwar mit bestimmten Anspielungen. Ich war Opfer rassistischer Beleidigungen und habe meine Entscheidung getroffen. Ich wollte weg."