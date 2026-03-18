Als Victor Osimhen den endgültigen Bruch mit der SSC Neapel vollzog und nach Istanbul wechselte, sorgte das in Europa zunächst für hochgezogene Augenbrauen. Einer der begehrtesten Stürmer des Kontinents entschied sich nicht für die Premier League, nicht für einen spanischen Topklub – sondern für Galatasaray. Für viele Beobachter wirkte der Schritt wie ein überraschender Umweg in der Karriere eines Weltklassestürmers. Doch inzwischen zeigt sich: Vielleicht war es genau die Entscheidung, die Osimhen gebraucht hat.
Eine brisante Mega-Klausel macht eine Rückkehr unmöglich: Wird Victor Osimhen bei Galatasaray zu seinem ewigen Glück gezwungen?
Osimhens Karriere der Extreme: Der zerbrochene Napoli-Held
Victor Osimhen hat in seiner Karriere Extreme erlebt. Von der Kindheit in ärmlichen Verhältnissen in Lagos über den rasanten Aufstieg zum Weltklassestürmer bis hin zum bitteren Zerwürfnis mit Napoli – der Nigerianer kennt die Höhen und Tiefen des Profifußballs wie kaum ein anderer Spieler seiner Generation.
Heute steht er bei Galatasaray Istanbul im Mittelpunkt einer völlig anderen Geschichte. Einer Geschichte über Anerkennung, Loyalität und eine Verbindung zwischen Spieler und Fans, die im modernen Fußball selten geworden ist.
Und genau deshalb stellt sich eine ungewöhnliche Frage: Warum sollte Victor Osimhen überhaupt noch einmal wechseln? Vielleicht wäre der überraschendste Schritt seiner Karriere gleichzeitig der logischste: langfristig - ja gar für immer bei Galatasaray zu bleiben.
Sportlich war Osimhens Zeit bei Napoli zunächst eine Erfolgsgeschichte. In der Saison 2022/23 schoss er die SSC mit 26 Toren zur ersten Meisterschaft seit 33 Jahren und wurde Torschützenkönig der Serie A. Er war der Superstar der Mannschaft, die Identifikationsfigur eines ganzen Vereins.
Doch nur wenige Monate später zerbrach die Beziehung zwischen Spieler und Klub. Auslöser war ein inzwischen berüchtigtes TikTok-Video, das Napoli über Osimhen veröffentlichte und in dem sich der Verein, beziehungsweise seine Social-Media-Abteilung, über einen verschossenen Elfmeter des Stürmers lustig machte. Für den Nigerianer war dieser Moment ein Wendepunkt.
"Nachdem Napoli dieses Video auf TikTok gepostet hatte, war etwas zerbrochen", erklärte der 27-Jährige später gegenüber der Gazzetta dello Sport.
"Jeder kann einen Elfmeter verschießen, und jeder kann dafür verspottet werden. Napoli hat das nur mit mir gemacht - und zwar mit bestimmten Anspielungen. Ich war Opfer rassistischer Beleidigungen und habe meine Entscheidung getroffen. Ich wollte weg."
- AFP
Osimhen flieht aus Neapel: "Sie haben mich behandelt wie einen Hund!"
Noch deutlicher wurde er, als er über den Umgang des Vereins mit ihm sprach. Die Verantwortlichen hätten versucht, ihn herumzureichen, statt ihn wertzuschätzen. "Sie versuchten, mich irgendwohin zu schicken, um zu spielen, aber sie behandelten mich wie einen Hund. Geh hierhin, geh dorthin, mach dies, mach das. Ich habe so hart gearbeitet, um meine Karriere aufzubauen, und ich konnte diese Art der Behandlung nicht akzeptieren. Ich bin keine Marionette."
Dass ein Spieler, der gerade erst eine historische Meisterschaft ermöglicht hatte, sich so behandelt fühlte, sagt viel über die Dynamik im modernen Profifußball. Der Abschied aus Neapel war damit letztlich nur noch eine Frage der Zeit.
Als Osimhen nach Istanbul wechselte, wurde der Transfer in Europa zunächst eher skeptisch betrachtet. Für viele Beobachter wirkte der Schritt wie ein ungewöhnlicher Umweg in der Karriere eines Weltklassestürmers. Doch inzwischen zeigt sich: Für Osimhen könnte es kaum einen passenderen Ort geben.
Auch sportlich liefert er konstant. In seiner Zeit bei Galatasaray kommt der Nigerianer bislang auf eine beeindruckende Bilanz von 55 Toren und 15 Vorlagen in 68 Pflichtspielen – eine Quote, die ihn zu einem der produktivsten Stürmer Europas macht.
Wann immer er fit ist, trifft er. Verletzungen haben ihn in seiner Karriere zwar immer wieder gebremst, doch sobald Osimhen auf dem Platz steht, gehört er zu den gefährlichsten Angreifern des Kontinents.
Für Galatasaray ist er damit längst mehr als nur ein Torjäger. Er ist der Fixpunkt des gesamten Projekts.
- Getty
Osimhen bei Galatasaray: Die perfekte Symbiose
Wie tief die Verbindung zwischen Osimhen und den Fans inzwischen ist, zeigte eine Szene vor dem Champions-League-Spiel gegen Liverpool (1:0).
Während die Hymne der Königsklasse im RAMS Park erklang, entrollten die Galatasaray-Fans eine riesige Choreografie. Auf dem Banner waren Osimhen, seine Kinder und ein Porträt seiner verstorbenen Mutter zu sehen. Darunter stand der Satz: "Wir sind eine Familie und Familie ist alles."
Für den Angreifer war dieser Moment überwältigend. Als er die Bilder sah, konnte er seine Tränen nicht zurückhalten. Der Hintergrund macht die Szene noch emotionaler. Osimhen verlor seine Mutter sehr früh. "Meine Mutter starb, als ich zwei oder drei Jahre alt war. Zu jung, um mich an irgendetwas zu erinnern – außer daran, dass sie mich im Arm hielt", schrieb er in einem persönlichen Essay auf The Players' Tribune.
Dass ein ganzes Stadion diese persönliche Geschichte aufgreift, ist im heutigen Profifußball alles andere als selbstverständlich. Doch der Offensivspieler beließ es nicht bei Emotionen. Schon in der siebten Minute des Spiels gegen Liverpool zahlte er das Vertrauen der Fans sportlich zurück. Mit einer Kopfballablage bereitete er das entscheidende Tor zum 1:0 vor.
Es war ein perfektes Sinnbild für seine Rolle bei Galatasaray: emotionaler Anführer und sportlicher Unterschiedsspieler zugleich. Nach dem Spiel folgte ein weiterer Moment, der die besondere Beziehung zwischen Spieler und Klub verdeutlichte. Osimhen kam mit seiner Tochter auf den Platz – und tanzte gemeinsam mit den Fans im Stadion.
Solche Szenen zeigen, wie stark die Verbindung zwischen dem Nigerianer und den Anhängern inzwischen geworden ist.
- IMAGO / Seskim Photo TR
Brisante Klausel macht Osimhen-Rückkehr in die Serie A unmöglich
Im besten Fußballeralter zieht es Weltklassestürmer normalerweise in eine der europäischen Topligen. Doch wenn man die aktuelle Situation im Spitzenfußball betrachtet, wirkt ein weiterer Wechsel bei Osimhen plötzlich weniger logisch. Die wichtigsten Stürmerpositionen bei den größten Klubs sind längst vergeben.
Harry Kane ist bei Bayern München gesetzt. Erling Haaland ist der Fixpunkt bei Manchester City. Paris Saint-Germain baut seine Offensive um Ousmane Dembele. Arsenal setzt auf Kai Havertz oder Viktor Gyökeres.
Selbst eine Rückkehr nach Italien wäre kompliziert. Beim Verkauf an Galatasaray ließ sich Napoli laut Gazzetta dello Sport eine spezielle Klausel einbauen: Sollte der türkische Klub Osimhen kurzfristig an einen Serie-A-Konkurrenten verkaufen, würden Strafzahlungen von bis zu 70 Millionen Euro fällig.
Ein Wechsel zu Juventus, Inter oder Milan wäre damit extrem schwierig. Auch finanziell ist Osimhen in Istanbul bestens abgesichert. Medienberichten zufolge verdient er rund 15 Millionen Euro netto pro Jahr, mit Bonuszahlungen können seine Einkünfte sogar auf bis zu 21 Millionen Euro steigen. Außerdem hat der Angreifer bei Galatasaray etwas gefunden, das im modernen Fußball selten geworden ist: echte Wertschätzung und ein echtes Zuhause.
Er wird von den Fans geliebt. Er ist der Mittelpunkt der Mannschaft. Er spielt regelmäßig Champions League. Und er ist der größte Star der Liga. Viele Weltklassespieler wechseln alle paar Jahre den Verein, immer auf der Suche nach dem nächsten Karriereschritt.
Doch nur wenige haben die Chance, eine echte Vereinslegende zu werden. Victor Osimhen hätte in Istanbul genau diese Möglichkeit. Vielleicht besteht der mutigste Karriereschritt deshalb gar nicht darin, zum nächsten großen Klub zu wechseln.
Sondern zu erkennen, dass man bereits genau dort angekommen ist, wo man hingehört.
Die Zahlen von Victor Osimhen bei Galatasaray Istanbul:
Verein Spiele Tore Torvorlagen SSC Neapel 133 76 18 Galatasaray 69 56 15 OSC Lille 38 18 6 Royal Charleroi 36 20 4 VfL Wolfsburg 16 - -
Häufig gestellte Fragen
Er ist klassisch als Mittelstürmer unterwegs – und somit ein reiner Neuner, der Tiefe, Tempo und Abschlussstärke verbindet.
Osimhen wurde am 29. Dezember 1998 in der nigerianischen Metropole Lagos geboren.
Er trägt bewusst die ungewöhnliche Nummer 45 – diese avancierte zu einem Bestandteil seines Brandings.
Dazu gibt es unterschiedliche Angaben – je nach Quelle ist von 1,85 oder 1,86 Metern die Rede.
Osimhen bringt rund 78 Kilogramm auf die Waage. Diese Relation aus Größe und Gewicht passt ideal zu seinem Spielstil.
Zu seiner Schuhgröße gibt es keine öffentlichen Informationen.
Osimhens starker Fuß ist der rechte – das spiegelt sich in den Torabschlüssen und seiner Rolle als klassischer Neuner wider.
In Nigeria begann Osimhen bei der Ultimate Strikers Academy.
Durch seinen Vertrag bei Galatasaray lebt er in Istanbul.
Osimhens Fuhrpark bleibt – anders als bei vielen Profis – komplett unter dem Radar.
Er hat fast zwei Jahre beim VfL Wolfsburg gespielt und zusätzlich eine deutsche Partnerin. Beides deutet klar darauf hin, dass er Deutschkenntnisse besitzt, auch wenn er sie öffentlich kaum nutzt.
Osimhens einzige Tochter Hailey True kam im Jahr 2022 auf die Welt.
Er ist seit 2019 mit Stefanie Kim Ladewig liiert – er lernte sie in Wolfsburg kennen, wo sie als Cheerleaderin fungierte.
Osimhens Vertrag bei Galatasaray bringt ihm aber 18,75 Millionen Euro pro Jahr, und die Ablehnung eines 40-Mio.-Dollar-Angebots aus Saudi-Arabien zeigt, dass er finanziell längst in der obersten Kategorie angekommen ist.
Er krönte sich zum U17-WM-Sieger und mit Napoli sowohl zu Italiens Meister 2022/23 als auch zum Torschützenkönig in derselben Saison.
Seine beste Platzierung war Rang 8 im Jahr 2023.
Auch diese Auszeichnung erhielt er bisher nicht.
Oft wird er schlicht „Vico“ genannt – und wegen seiner markanten Maske wird er in Fankreisen immer wieder als "der maskierte Stürmer" bezeichnet.