"Eine Ära, die für immer in meinem Herzen bleibt": Vereinslegende verabschiedet sich emotional von Manchester City

"Was wir gewonnen und gemeinsam erreicht haben, ist eine Ära, die für immer in meinem Herzen bleibt", schrieb der 31-Jährige bei X. Pep Lijnders, der Assistenztrainer von Teammanager Pep Guardiola bei den Citizens, hatte die Trennung bereits in der Vorwoche bestätigt.

Die 19 Titel, die er mit City gewann, fasste Silva süffisant zusammen. "Es war nicht schlecht", schrieb der Portugiese. Seit seinem Wechsel von der AS Monaco auf die Insel im Jahr 2017 absolvierte Silva 450 Pflichtspiele für Manchester, in denen ihm 76 Tore und 77 Vorlagen gelangen. Er gewann unter anderem die Champions League.