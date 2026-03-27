Rekordweltmeister Brasilien hat das erste Testspiel im WM-Jahr gegen Frankreich mit 1:2 verloren. Trainer Carlo Ancelotti versprühte trotz einer spielerisch mageren Vorstellung in Boston, USA, Zuversicht. Viele Fans dagegen wünschen sich die Rückkehr von Superstar Neymar.
Eindeutige Sprechchöre! Brasilien kassiert Dämpfer gegen Frankreich - und großes Thema ist ein nicht-nominierter Spieler
Die Selecao hatte nach rund einer Stunde gerade das 0:2 durch Liverpool-Stürmer Hugo Ekitike kassiert, als die brasilianischen Anhänger in Foxborough deutlich hörbar und über einen längeren Zeitraum Neymars Namen sangen. Der Starstürmer des FC Santos war allerdings gar nicht Teil des Ancelotti-Kaders. Der Coach hatte ihn nicht berücksichtigt, was beim Rekordtorschützen Brasiliens für Frust und Teilen der Fans für Verwunderung gesorgt hatte.
Nach dem Spiel wiegelte Ancelotti bei der Frage nach den Sprechchören ab: "Wir sollten über die Spieler sprechen, die hier waren, die gespielt haben und die alles gegeben haben. Die sich aufgeopfert und die hart gearbeitet haben. Ich bin zufrieden." Er wies zudem darauf hin, dass es in seiner Mannschaft eben "einen großen Konkurrenzkampf" gebe.
Der spielerisch biedere Auftritt dürfte die Diskussionen um Neymar in der Heimat aber zusätzlich anheizen. Zumal sich Offensivspieler Raphinha vom FC Barcelona verletzte und wegen einer Muskelblessur nach 45 Minuten ausgewechselt wurde.
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Brasilien verliert trotz 35 Minuten in Überzahl
Mittelfeld-Routinier Casemiro versuchte sich diplomatisch zu äußern, richtig gut gelang ihm das jedoch nicht: "Wir kennen Neymars Qualität. Keine Nationalmannschaft kann auf ihn verzichten, vor allem nicht, wenn er in Form ist. Für mich gehört er in meiner Generation zu den besten drei Spielern: Cristiano, Messi und Neymar."
Dann schob Casemiro noch hinterher: "Ich bin gut mit ihm befreundet. Es ist nicht meine Aufgabe zu entscheiden, wer dabei ist und wer nicht."
Ancelotti aber sah keine großen Defizite in der Offensive. Immerhin hatte seine Mannschaft in der Schlussphase durch Abwehrspieler Bremer auf 1:2 verkürzt. Allerdings spielte Brasilien nach Dayot Upamecanos Platzverweis auch 35 Minuten lang in Überzahl. "Wir hatten viele Chancen und eine gute Bewegung im Spiel ohne Ball", so Ancelotti. "Das heutige Spiel hat mir sehr deutlich gezeigt, dass wir gegen die besten Mannschaften der Welt bestehen können. Daran habe ich keinen Zweifel."
Brasilien trifft im zweiten Testkick dieser Länderspielpause am Dienstag in Orlando/Florida auf Kroatien. Bei der WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada messen sich Ancelottis Schützlinge in der Vorrunde mit Haiti, Marokko und Schottland.
Neymar ist gut in die Saison gestartet
Der mittlerweile 34 Jahre alte Neymar bestritt sein letztes Länderspiel im Oktober 2023, als er sich in der WM-Qualifikation gegen Uruguay einen Kreuzbandriss zuzog. Seitdem hat er immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, zuletzt setzte ihn eine erneute Knie-Operation Anfang dieses Jahres außer Gefecht. In dieser Saison ist der Stürmer allerdings gut drauf und sammelte in fünf Einsätzen für Santos bereits fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Assists).
Neymar bestritt bisher 128 Länderspiele und markierte dabei 79 Treffer. Außerdem lieferte der ehemalige Barca- und PSG-Star noch 59 Assists. Nach seiner Nichtberücksichtigung erklärte er in der Vorwoche: "Ich muss das einfach ansprechen, weil ich das nicht unbeantwortet lassen kann. Natürlich bin ich enttäuscht und traurig, dass ich nicht nominiert wurde. Aber der Fokus bleibt bestehen, Tag für Tag, Training für Training, Spiel für Spiel. Wir bleiben fokussiert. Wir werden unser Ziel erreichen. Die endgültige Nominierung steht noch aus." Ancelotti hatte begründet, Neymar sei aktuell "nicht zu 100 Prozent fit. Wir brauchen Spieler, die in Bestform sind. Neymar muss weiter hart arbeiten, spielen, seine Qualitäten unter Beweis stellen und eine gute körperliche Verfassung zeigen."
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Neymars Leistungsdaten in der Selecao
- Länderspiele: 128
- Tore: 79
- Assists: 59
- Gelbe Karten: 32
- Rote Karten: 1
- Titel: 1