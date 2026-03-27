Eindeutige Sprechchöre! Brasilien kassiert Dämpfer gegen Frankreich - und großes Thema ist ein nicht-nominierter Spieler

Die Selecao hatte nach rund einer Stunde gerade das 0:2 durch Liverpool-Stürmer Hugo Ekitike kassiert, als die brasilianischen Anhänger in Foxborough deutlich hörbar und über einen längeren Zeitraum Neymars Namen sangen. Der Starstürmer des FC Santos war allerdings gar nicht Teil des Ancelotti-Kaders. Der Coach hatte ihn nicht berücksichtigt, was beim Rekordtorschützen Brasiliens für Frust und Teilen der Fans für Verwunderung gesorgt hatte.

Nach dem Spiel wiegelte Ancelotti bei der Frage nach den Sprechchören ab: "Wir sollten über die Spieler sprechen, die hier waren, die gespielt haben und die alles gegeben haben. Die sich aufgeopfert und die hart gearbeitet haben. Ich bin zufrieden." Er wies zudem darauf hin, dass es in seiner Mannschaft eben "einen großen Konkurrenzkampf" gebe.

Der spielerisch biedere Auftritt dürfte die Diskussionen um Neymar in der Heimat aber zusätzlich anheizen. Zumal sich Offensivspieler Raphinha vom FC Barcelona verletzte und wegen einer Muskelblessur nach 45 Minuten ausgewechselt wurde.