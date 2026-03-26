Ein Zweitliga-Star und ein heimlicher Kovac-Wunschspieler: Wie Ole Book die großen Kader-Probleme des BVB lösen könnte

Zusammengerechnet 71,5 Millionen Euro an Ablösen gab der BVB in den vergangenen drei Jahren für Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Marcel Sabitzer und Salih Özcan aus. Das Ziel, einen geeigneten Nachfolger für den 2023 zu Real Madrid abgewanderten Jude Bellingham zu finden, erfüllte sich (bislang) noch nicht. Während Groß schon nicht mehr da ist - im Winter kehrte er zu seinem Ex-Klub Brighton & Hove Albion in die Premier League zurück -, und Özcan nach dem Ende seines Vertrages im Sommer dem Verein den Rücken kehren wird, sind Chukwuemeka, der jüngere Bellingham-Bruder und Sabitzer (noch) nicht die Verstärkungen, die man sich bei den BVB-Verantwortlichen möglicherweise erhofft hatte.

Einzig Felix Nemcha, der im selben Sommer für eine Ablöse von 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg verpflichtet wurde, ist nach nun mehr als zweieinhalb Jahren Anlaufzeit endlich angekommen und spätestens seit dieser Saison eine ganz wichtige Stütze innerhalb der Mannschaft. Vor allem defensiv fehlt Kovac auf der Doppel-Sechs eine echte Alternative, schließlich haben Nmecha, Bellingham, Chukwuemeka und Sabitzer allesamt ihre Stärken eher im Spiel nach vorne oder im Spielaufbau. Özcan steht als einzig wirklich defensiv denkender Part ab der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung, womit nur noch Kapitän Can bliebe, der diese Rolle in der Theorie zwar ebenfalls ausfüllen könnte, wie bereits erwähnt aber nun länger verletzt fehlt und ohnehin in der Innenverteidigung besser aufgehoben ist.

Als Option wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Kennet Eichhorn von Hertha BSC ins Spiel gebracht. Der erst 16-Jährige feierte in dieser Saison seinen Durchbruch bei der Alten Dame und gilt aufgrund seiner Veranlagungen schon jetzt als großes Versprechen für die Zukunft. Als nächsten Karriereschritt würde der BVB Eichhorn sicher gut zu Gesicht stehen, vor allem da er trotz seines noch recht jungen Alters schon eine außergewöhnlich gute körperliche Reife besitzt. Zudem ist er brutal laufstark, hat Qualitäten in der Spieleröffnung und scheut auch die ruppigen Zweikämpfe nicht (7 Gelbe Karten in 15 Spielen).

Absoluter Vorteil für den BVB: Es herrscht Bedarf auf Eichhorns Parade-Position, der 16-Jährige könnte direkt eine wichtige Rolle bei einem großen Klub einnehmen und in seinem bis 2029 laufenden Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro verankert. Das berichtete Sky. Bedeutet: Sofern Book, Kovac und Ricken Eichhorn eine klare Perspektive in Dortmund aufzeigen könnten, die dem Spieler zusagt, könnte sich ein echter Transfercoup zu einem vertretbaren Preis anbahnen.

Problematisch wird es hingegen, wenn man auf die Konkurrenz blickt, der sich die Borussia bei einem Transfer stellen müsste. Zwar soll der FC Bayern mittlerweile kein Interesse mehr zeigen, dafür sind mit dem FC Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain und Real Madrid aber noch einige Schwergewichte im Rennen. Ob ein Vereinswechsel schon in diesem Sommer über die Bühne gehen könnte, ist ohnehin fraglich. Einerseits zog sich Eichhorn im Januar eine schwere Sprunggelenksverletzung zu, ein Saison-Aus ist durchaus möglich. Andererseits will die Hertha unbedingt mit dem Supertalent verlängern, wodurch die Ausstiegsklausel deutlich höher ausfallen würde und ein Verbleib für noch mindestens eine Saison bei der Alten Dame wahrscheinlicher ist.

Dem Vernehmen nach (noch) nicht auf dem BVB-Zettel aber durchaus interessant wäre auch Kaishu Sano vom 1. FSV Mainz 05. Der 25-jährige Japaner ist exakt der Spielertyp, wie ihn sich ein Trainer wie Kovac eigentlich erträumen müsste. Stark im Spiel gegen den Ball, guter Zweikämpfer und darüber hinaus ein exzellentes Spielverständnis, welches ihm erlaubt, Passwege früh zu lesen und Räume clever dicht zu machen. Gleichzeitig kann Sano auch mit dem Ball am Fuß etwas anfangen, wie man beim Mainzer Sieg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende eindrucksvoll beobachten konnte.

Dort war er nicht nur an der Entstehung beider Treffer maßgeblich beteiligt, sondern legte auch zweimal punktgenau auf Teamkollege Sheraldo Becker auf, der jeweils knapp an SGE-Keeper Michael Zetterer und dem Innenpfosten scheiterte und Sano einen Eintrag Vorlagengeberliste verwehrte. Auch die beiden Fußball-Influencer Niklas Levinsohn und Nico Heymer sprachen sich in ihrem Podcast '50+2' für einen Transfer des Japaners zum BVB aus: "Kaishu Sano und Niko Kovac ist eigentlich ein 'match made in heaven'. Alles was Kovac als Trainer sehen möchte, bringt Sano auf dem Platz mit. Er ist eine Marktgelegenheit, die man als BVB auf jeden Fall in Betracht ziehen sollte. Hat er eine Klausel, in der drinsteht, dass er für 30 Millionen Euro gehen kann, dann muss Dortmund zuschlagen."