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Ole BookIMAGO / RHR-Foto
Christian Guinin

Ein Zweitliga-Star und ein heimlicher Kovac-Wunschspieler: Wie Ole Book die großen Kader-Probleme des BVB lösen könnte

Bundesliga
FEATURES
Borussia Dortmund
N. Kovac
Niklas Süle
N. Schlotterbeck
W. Anton
R. Bensebaini
L. Reggiani
Filippo Mané
R. Hendriks
F. Nmecha
J. Bellingham
M. Sabitzer
C. Chukwuemeka
Salih Özcan
P. Gross
K. Sano
K. Eichhorn
J. Brandt
L. Ben Farhat
A. Gray
K. Adeyemi
J. Duranville
J. Sancho
Transfers

Nicht nur wegen der Umstrukturierung auf der Position des Sportdirektors steht dem BVB im kommenden Sommer ein personeller Umbruch an. Einige langjährige Spieler werden den Klub verlassen - und selbst ohne diese Abgänge gibt es offene Kader-Baustellen, die dringend behoben werden müssen.

Als Nachfolger von Sebastian Kehl obliegt es vor allem dem neuen starken Mann Nils-Ole Book, sich diesen Themen anzunehmen.

Als Sportchef in Elversberg erarbeitete sich Book unter anderem einen hervorragenden Ruf, weil er ob der klaren finanziellen Grenzen des kleinen Klubs Spieler wie Nick Woltemade (Newcastle United), Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) und Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) frühzeitig entdeckte. Bei seiner Vorstellung am Mittwoch sagte der einstige Zweitligaspieler, er werde seine Herangehensweise nicht wirklich ändern, wenngleich die Möglichkeiten nun andere seien: "Grundsätzlich glaube ich, dass gute Fußballer auch ligaübergreifend gute Fußballer sind. Wir werden versuchen, Perlen zu finden, die Borussia Dortmund besser machen. Ich habe hier andere Möglichkeiten, was Scouting und Analyse angeht – die werde ich nutzen. (...)."


Sportgeschäftsführer Lars Ricken betonte mit Blick auf die Kaderplanung und den Ruf des Kehl-Nachfolgers: "Wir werden in Zukunft nicht mit einer U21-Mannschaft spielen. Wir können nicht sagen, Jugend forscht, und am Ende werden wir Siebter und liegen uns in den Armen. Wir brauchen schon die Mischung."

Baustellen beim BVB gibt es jedenfalls einige. Auf welchen Positionen muss etwas getan werden? Wer wird dort gehandelt? Und welche Spieler würden Borussia Dortmund möglicherweise abseits der derzeitigen Gerüchte gut zu Gesicht stehen?

  • Ramon Hendriks Stuttgartgetty

    BVB könnte wieder beim VfB Stuttgart wildern

    Die wahrscheinlich größte Baustelle im Hinblick auf die kommende Spielzeit. Aufgrund der Vorliebe von Trainer Niko Kovac für eine Dreierkette war die Abwehrzentrale schon in der laufenden Saison wegen längerfristiger Verletzungen oftmals personell unterbesetzt. Zu allem Übel beorderte der FC Chelsea im zurückliegenden Winter-Transferfenster auch noch Leihspieler Aaron Anselmino zurück, der bis dato im BVB-Trikot äußerst überzeugende Auftritte abgeliefert hatte und bei einigen schwarzgelben Verantwortlichen angeblich sogar die Hoffnung auf einen Verbleib über das Saisonende hinaus geweckt hatte.

    Auf dem Papier gibt es mit Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Niklas Süle, Luca Reggiani, Emre Can und Filippo Mane derzeit sechs Spieler für drei Plätze in der Startelf. Was beim ersten Blick nicht wirklich prekär aussieht, offenbart sich beim genaueren Hinsehen. Can fällt wegen eines Ende Februar beim Topspiel gegen den FC Bayern erlittenen Kreuzbandrisses für längere Zeit aus - eine Rückkehr auf den Platz dürfte frühestens im Spätherbst erfolgen. Auch bei Mane zwickt es aktuell, wenn auch die Situation nicht ganz so angespannt ist wie bei Can. Ohnehin dürfte der 21-Jährige angesichts der Dortmunder Ambitionen nicht als gesetzter Stammspieler eingeplant sein, dafür waren seine bisher gezeigten Leistungen zu wacklig und inkonstant.

    Süle wiederum wird den BVB im Sommer nach vier gemeinsamen Jahren verlassen, der Vertrag des 30-Jährigen wird nicht mehr verlängert. Da auch die Zukunft von Schlotterbeck noch unsicher ist - auch wenn sich die Anzeichen für eine Vertragsverlängerung jüngst verdichteten -, hätte der BVB mit Anton, Bensebaini und dem von der U19 hochgeholten Reggiani gerade einmal drei Spieler für die Innenverteidigung, mit denen er längerfristig planen könnte. Dass ein Handlungsbedarf besteht, steht also außer Frage.

    Abhilfe könnte - wie schon so oft in der jüngeren Vergangenheit - der VfB Stuttgart liefern. Dort steht mit Ramon Hendriks ein äußerst interessanter Spieler unter Vertrag, der dem BVB gleich in mehrerlei Hinsicht weiterhelfen könnte. Zum einen gehört der 24-jährige Niederländer, den die Schwaben vor knapp zwei Jahren zum absoluten Schnäppchenpreis von einer Million Euro von Feyenoord Rotterdam loseisten, zu den besten und stabilsten Innenverteidigern in der laufenden Bundesligasaison. Da Stuttgart unter Sebastian Hoeneß ebenfalls hin und wieder mit einer defensiven Dreierkette agiert, wäre die Position für Hendriks keineswegs Neuland.

    Darüber hinaus ist der 24-Jährige äußerst variabel einsetzbar. Beim VfB spielte er neben dem Part als linker Innenverteidiger auch schon als Linksverteidiger in einer Viererkette und sogar als linker Schienenspieler in einem 3-4-1-2, also genau dem System, welches Kovac in Dortmund spielen lässt. Zwar hat der BVB mit Daniel Svensson eine äußerst solide Option auf dieser Position, personelle Alternativen gab es bisher aber keine. Ob der für die kommende Saison bereits verpflichtete, erst 17-jährige Kaua Prates diese Lücke auf Anhieb schließen wird können, darf angezweifelt werden. Viel mehr ist der Transfer des brasilianischen Top-Talents als Versprechen für die Zukunft zu interpretieren.

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  • Kaishu Sano Mainz 12202025(C)Getty Images

    Die Dauerbaustelle des BVB: Kovac hat ein "Match made in Heaven"

    Zusammengerechnet 71,5 Millionen Euro an Ablösen gab der BVB in den vergangenen drei Jahren für Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Marcel Sabitzer und Salih Özcan aus. Das Ziel, einen geeigneten Nachfolger für den 2023 zu Real Madrid abgewanderten Jude Bellingham zu finden, erfüllte sich (bislang) noch nicht. Während Groß schon nicht mehr da ist - im Winter kehrte er zu seinem Ex-Klub Brighton & Hove Albion in die Premier League zurück -, und Özcan nach dem Ende seines Vertrages im Sommer dem Verein den Rücken kehren wird, sind  Chukwuemeka, der jüngere Bellingham-Bruder und Sabitzer (noch) nicht die Verstärkungen, die man sich bei den BVB-Verantwortlichen möglicherweise erhofft hatte.

    Einzig Felix Nemcha, der im selben Sommer für eine Ablöse von 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg verpflichtet wurde, ist nach nun mehr als zweieinhalb Jahren Anlaufzeit endlich angekommen und spätestens seit dieser Saison eine ganz wichtige Stütze innerhalb der Mannschaft. Vor allem defensiv fehlt Kovac auf der Doppel-Sechs eine echte Alternative, schließlich haben Nmecha, Bellingham, Chukwuemeka und Sabitzer allesamt ihre Stärken eher im Spiel nach vorne oder im Spielaufbau. Özcan steht als einzig wirklich defensiv denkender Part ab der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung, womit nur noch Kapitän Can bliebe, der diese Rolle in der Theorie zwar ebenfalls ausfüllen könnte, wie bereits erwähnt aber nun länger verletzt fehlt und ohnehin in der Innenverteidigung besser aufgehoben ist.

    Als Option wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Kennet Eichhorn von Hertha BSC ins Spiel gebracht. Der erst 16-Jährige feierte in dieser Saison seinen Durchbruch bei der Alten Dame und gilt aufgrund seiner Veranlagungen schon jetzt als großes Versprechen für die Zukunft. Als nächsten Karriereschritt würde der BVB Eichhorn sicher gut zu Gesicht stehen, vor allem da er trotz seines noch recht jungen Alters schon eine außergewöhnlich gute körperliche Reife besitzt. Zudem ist er brutal laufstark, hat Qualitäten in der Spieleröffnung und scheut auch die ruppigen Zweikämpfe nicht (7 Gelbe Karten in 15 Spielen).

    Absoluter Vorteil für den BVB: Es herrscht Bedarf auf Eichhorns Parade-Position, der 16-Jährige könnte direkt eine wichtige Rolle bei einem großen Klub einnehmen und in seinem bis 2029 laufenden Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro verankert. Das berichtete Sky. Bedeutet: Sofern Book, Kovac und Ricken Eichhorn eine klare Perspektive in Dortmund aufzeigen könnten, die dem Spieler zusagt, könnte sich ein echter Transfercoup zu einem vertretbaren Preis anbahnen.

    Problematisch wird es hingegen, wenn man auf die Konkurrenz blickt, der sich die Borussia bei einem Transfer stellen müsste. Zwar soll der FC Bayern mittlerweile kein Interesse mehr zeigen, dafür sind mit dem FC Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain und Real Madrid aber noch einige Schwergewichte im Rennen. Ob ein Vereinswechsel schon in diesem Sommer über die Bühne gehen könnte, ist ohnehin fraglich. Einerseits zog sich Eichhorn im Januar eine schwere Sprunggelenksverletzung zu, ein Saison-Aus ist durchaus möglich. Andererseits will die Hertha unbedingt mit dem Supertalent verlängern, wodurch die Ausstiegsklausel deutlich höher ausfallen würde und ein Verbleib für noch mindestens eine Saison bei der Alten Dame wahrscheinlicher ist.

    Dem Vernehmen nach (noch) nicht auf dem BVB-Zettel aber durchaus interessant wäre auch Kaishu Sano vom 1. FSV Mainz 05. Der 25-jährige Japaner ist exakt der Spielertyp, wie ihn sich ein Trainer wie Kovac eigentlich erträumen müsste. Stark im Spiel gegen den Ball, guter Zweikämpfer und darüber hinaus ein exzellentes Spielverständnis, welches ihm erlaubt, Passwege früh zu lesen und Räume clever dicht zu machen. Gleichzeitig kann Sano auch mit dem Ball am Fuß etwas anfangen, wie man beim Mainzer Sieg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende eindrucksvoll beobachten konnte.

    Dort war er nicht nur an der Entstehung beider Treffer maßgeblich beteiligt, sondern legte auch zweimal punktgenau auf Teamkollege Sheraldo Becker auf, der jeweils knapp an SGE-Keeper Michael Zetterer und dem Innenpfosten scheiterte und Sano einen Eintrag Vorlagengeberliste verwehrte. Auch die beiden Fußball-Influencer Niklas Levinsohn und Nico Heymer sprachen sich in ihrem Podcast '50+2' für einen Transfer des Japaners zum BVB aus: "Kaishu Sano und Niko Kovac ist eigentlich ein 'match made in heaven'. Alles was Kovac als Trainer sehen möchte, bringt Sano auf dem Platz mit. Er ist eine Marktgelegenheit, die man als BVB auf jeden Fall in Betracht ziehen sollte. Hat er eine Klausel, in der drinsteht, dass er für 30 Millionen Euro gehen kann, dann muss Dortmund zuschlagen."

  • VlasicGetty Images

    Kovac-Wunschspieler in der Serie A? BVB-Optionen für die Brandt-Nachfolger

    Ähnlich wie in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld gibt es auch auf der Position hinter den Spitzen einen prominenten Abgang im Sommer zu verzeichnen. Der Vertrag von Julian Brandt wird nicht mehr verlängert, damit endet die Zeit des 29-Jährigen beim BVB nach sieben gemeinsamen Jahren. Abgesehen von Chukwuemeka, der allerdings auch eine Station weiter hinten als Teil einer Doppel-Sechs fungieren kann und noch immer immense körperliche Defizite hat (kein Karriere-Spiel über 90 Minuten!), gibt es im derzeitigen BVB-Kader kaum einen Kandidaten, der in Brandts Rolle schlüpfen könnte. Dementsprechend herrscht auch hier dringender Handlungsbedarf, wenn Kovac an seinem System mit einem Zehner hinter einer Doppelspitze oder zwei im Halbraum agierenden, offensiven Mittelfeldspielern hinter einem Stürmer festhalten möchte.

    Diesbezüglich wurden zuletzt drei Optionen gehandelt. Louey Ben Farhat vom Karlsruher SC, Archie Gray von Tottenham Hotspur und Nikola Vlasic vom FC Torino. Ersterer wäre für eine kolportierte Ablösesumme von zehn bis zwölf Millionen Euro die deutlich günstigste Variante, müsste sich allerdings an das Tempo der Bundesliga erst gewöhnen. In Karlsruhe spielt der 19-Jährige eine starke Saison, spätestens nach seiner Rückkehr nach Mittelfußbruch, der ihn von Ende August bis Ende Dezember außer Gefecht setzte, gehört er unter KSC-Trainer Christian Eichner zum unverzichtbaren Stammpersonal. In 13 Zweitligaspielen gelangen ihm fünf Tore und zwei Assists was Gerüchten zufolge auch Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen, Atalanta Bergamo, Como Calcio, Olympique Lyon und OGC Nizza auf den Plan rief.

    Für Gray und Vlasic wiederum müssten die Schwarzgelben deutlich tiefer in die Tasche greifen. Wie Farhat ist auch der Engländer mit seinen 20 Jahren noch relativ jung, kann aber auf einen weitaus größeren Erfahrungsschatz zurückgreifen. In einer insgesamt äußerst enttäuschenden Spurs-Mannschaft gehört Gray zu den wenigen Lichtblicken. Da Tottenham mit das internationale Geschäft verpassen wird und aufpassen muss, nicht auch noch abzusteigen, wird der 16-fache U21-Nationalspieler im Sommer kaum zu halten sein.

    Das Problem für den BVB: Die Londoner sollen für den 20-Jährigen eine nicht gerade geringe Ablösesumme aufrufen - rund 35 bis 40 Millionen Euro stehen im Raum. Einen solchen Transfer könnte man sich in Dortmund nur dann leisten, wenn andere Spieler den Verein verlassen und ihrerseits Ablösesummen generieren. Ein vor kurzem noch thematisierter Verkauf Nmechas ist nach dessen vorzeitiger Vertragsverlängerung mittlerweile vom Tisch, was Karim Adeyemi als einzig möglichen Kandidaten zurückließe. Auch hier stehen die Chancen aber wohl nicht optimal, schließlich sollen immer mehr potenzielle Käufer Abstand von einer Verpflichtung nehmen.

    Vlasic soll indes beim BVB intern in Kovac einen großen Fürsprecher haben. Er ist quasi eine Kopie von Brandt, kann als Halbstürmer, Zehner und auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden. Bei Torino ist er neben Giovanni Simeone der wichtigste Offensivspieler und erlebt gerade in puncto Torerzielung die beste Saison seiner Karriere. Günstig dürfte aber auch er nicht werden. Zwar läuft sein Vertrag 2027 aus, allerdings hat der Verein die Option auf eine Verlängerung bis 2028. Für Vlasic legte West Ham einst sogar schon mal 30 Millionen Euro hin, an diesem Preis dürfte sich nun auch Torino orientieren. Immerhin: Laut Tuttosport soll es schon eine Kontaktaufnahme seitens des BVB gegeben haben.

  • marco-reus-jadon-sancho(C)Getty Images

    Sancho-Rückkehr zum BVB könnte letzte Baustelle schließen

    Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass sich Adeyemi und der BVB nicht auf eine Verlängerung des noch bis 2027 datierten Vertrages einigen können, ist ein Verkauf im kommenden Sommer quasi Pflicht. Das wiederum würde eine weitere Baustelle im Dortmunder Kader öffnen, wo die Borussia ohnehin nicht gerade glänzend besetzt ist. In der aktuellen BVB-Mannschaft ist Adeyemi nämlich der einzige klassische Flügelspieler. Selbst wenn Kovac in seinem 3-4-2-1 auf einen solchen in der Regel verzichtet, ginge bei einem Abgang weitere taktische Variabilität verloren.

    Diese Lücke könnte der BVB einerseits hauseigen schließen, in dem man dem hochgehandelten Julien Duranville nach seiner Leih-Rückkehr vom FC Basel künftig das Vertrauen schenkt. In der Schweiz scheint Duranville immerhin mal gut zurechtzukommen und verletzungsfrei zu bleiben. Der 19-Jährige steht bei zehn Einsätzen und zwei Torbeteiligungen.

    Andererseits mehren sich die Gerüchte über eine abermalige Rückkehr von Jadon Sancho. Der einstige Publikumsliebling ist nach seinem völlig verkorksten Intermezzo bei Manchester United im kommenden Sommer ablösefrei zu haben, was ihn für den BVB unglaublich attraktiv macht. Einem Bericht von Sky zufolge bemühe sich besonders BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke "massiv im Hintergrund" darum, dass der Engländer künftig wieder in Schwarzgelb auflaufen wird. Demnach sei die Tür offen für ein Comeback und Dortmund gehe davon aus, dass Sancho zu massiven Gehaltseinbußen im Vergleich zu seinem XXL-Vertrag bei Manchester United bereit wäre. Zwei Bedingungen müsse Sancho für einen Wechsel nach Dortmund laut Bild erfüllen: Verzicht auf das eigentlich branchenübliche Handgeld und die Akzeptanz von maximal fünf Millionen Euro Jahresgehalt.

    Auch Ricken und Kovac hätten mittlerweile positive Signale gegeben und sich zunehmend offen für eine Rückholaktion gezeigt. In der laufenden Diskussionen sollen die Pro-Argumente überwiegen. Offen bleibt allerdings, ob sich durch die Ankunft des neuen Sportdirektors daran etwas verändert haben könnte.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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