"Ein Vorbild für die Kunst des Fußballspiels": Cafu ist von einer Mannschaft besonders begeistert

Das Team von Trainer Vincent Kompany, das am Sonntag die 35. Meisterschaft perfekt gemacht hatte, sei "eine Mannschaft, die stets nach vorne schaut, eine Mannschaft, die immer angreift, eine Mannschaft, die keine Angst vor dem Gegner hat, eine Mannschaft, die weiß, dass sie Gegentore kassieren wird, aber auch eine Mannschaft, die weiß, dass sie viele Tore schießen wird."

Tatsächlich befinden sich die Bayern schon vier Spieltage vor Saisonende in vielerlei Hinsicht auf Rekordkurs. Dazu zählen die meisten geschossenen Tore in einer Saison (bislang 109), sogar der 78 Jahre alte Rekord in den europäischen Top-Ligen könnte noch fallen: Der FC Turin kam in der Saison 1947/48 auf 125 Tore – allerdings in 40 Spielen. Sollten die Bayern die ausstehenden vier Ligaspiele alle gewinnen, wäre zudem auch der Punkterekord eingestellt. 2012/13 holte der FCB unter Jupp Heynckes 91 Punkte.

Neben dem Gewinn der Bundesliga hoffen die Münchner noch auf zwei weitere Titel. Im DFB-Pokal könnten die Bayern mit einem Sieg im Halbfinale bei Bayer Leverkusen (Mittwoch, 20.45 Uhr/ZDF und Sky) erstmals nach fünfjähriger Abstinenz wieder ins Endspiel nach Berlin zurückkehren. In der Champions League ist der Klub ebenfalls nur einen Schritt vom Finale entfernt. Gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (28. April/6. Mai) geht es um das Ticket nach Budapest.