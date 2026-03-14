"Ein Vertrag, der alle anderen in den Schatten stellt": Ex-England-Star hält Wechsel von Jude Bellingham zu Manchester United für realistisch

"Wenn Manchester United Jude Bellingham einen Vertrag anbieten würde, der alle anderen in den Schatten stellt, dann würde er ihn annehmen", sagte der 65-Jährige im Interview mit Ozoon. "Viele sagen, er würde nicht dorthin wechseln, wenn sie nicht in der Champions League spielen. Nun ja, Geld regiert die Welt."

Waddles Spekulationen sind dabei nicht völlig aus der Luft gegriffen. Zum einen liegen die Red Devils derzeit auf dem dritten Platz der Premier League und sind damit auf Champions-League-Kurs. Zum anderen tauchte in Spanien im Februar das windige Gerücht auf, dass Bellingham einen Abschied von Real in Erwägung ziehen könnte, sollte Jürgen Klopp in Madrid den Trainerposten übernehmen. Demnach fürchte der Mittelfeldspieler, dass Klopp das System sowie seine Rolle im Team stark verändern würde - ein "unattraktives Szenario für den 22-Jährigen", heißt es. Manchester United wurde für diesen Fall als mögliches neues Zuhause Bellinghams genannt.

Der Name Klopp tauchte diese Saison in mehreren Spekulationen über eine mögliche Übernahme an der Seitenlinie von Real auf - der Head of Global Soccer von Red Bull hat solche Gerüchte jedoch stets dementiert. Nach der Entlassung von Xabi Alonso im Januar übernahm Alvaro Arbeloa das Amt.