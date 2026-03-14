Der ehemalige englische Nationalspieler Chris Waddle ist überzeugt davon, dass Jude Bellingham Real Madrid für Manchester United verlassen würde, wenn ein bestimmtes Szenario eintrifft.
"Ein Vertrag, der alle anderen in den Schatten stellt": Ex-England-Star hält Wechsel von Jude Bellingham zu Manchester United für realistisch
"Wenn Manchester United Jude Bellingham einen Vertrag anbieten würde, der alle anderen in den Schatten stellt, dann würde er ihn annehmen", sagte der 65-Jährige im Interview mit Ozoon. "Viele sagen, er würde nicht dorthin wechseln, wenn sie nicht in der Champions League spielen. Nun ja, Geld regiert die Welt."
Waddles Spekulationen sind dabei nicht völlig aus der Luft gegriffen. Zum einen liegen die Red Devils derzeit auf dem dritten Platz der Premier League und sind damit auf Champions-League-Kurs. Zum anderen tauchte in Spanien im Februar das windige Gerücht auf, dass Bellingham einen Abschied von Real in Erwägung ziehen könnte, sollte Jürgen Klopp in Madrid den Trainerposten übernehmen. Demnach fürchte der Mittelfeldspieler, dass Klopp das System sowie seine Rolle im Team stark verändern würde - ein "unattraktives Szenario für den 22-Jährigen", heißt es. Manchester United wurde für diesen Fall als mögliches neues Zuhause Bellinghams genannt.
Der Name Klopp tauchte diese Saison in mehreren Spekulationen über eine mögliche Übernahme an der Seitenlinie von Real auf - der Head of Global Soccer von Red Bull hat solche Gerüchte jedoch stets dementiert. Nach der Entlassung von Xabi Alonso im Januar übernahm Alvaro Arbeloa das Amt.
Waddle über Bellingham: "Jetzt hat er Schwierigkeiten"
Bellingham wechselte 2023 für 127 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund zu Real Madrid und überzeugte sofort mit einer herausragenden Debüt-Saison, in der ihm allein in LaLiga 19 Tore in 29 Spielen gelangen. In den folgenden Saisons ließ seine Leistung jedoch leicht nach. In der laufenden Spielzeit kommt der Engländer bislang auf vier Treffer in der Liga sowie drei Vorlagen. Immer wieder wird er durch größere Verletzungen zurückgeworfen: Den Saisonstart verpasste er aufgrund einer Schulterverletzung, aktuell fällt er seit über einem Monat wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Sein Vertrag bei Real läuft bis 2029.
"Als er damals aus Dortmund nach Spanien kam, wussten viele, seien wir ehrlich, nicht einmal genau, wer er war. Deshalb hatte er ein herausragendes erstes Jahr. Danach änderte sich seine Rolle leicht, als Kylian Mbappe kam. Jetzt hat er Schwierigkeiten, und leider hatte er auch noch Verletzungsprobleme", kritisierte Waddle. "Es geht nicht um eine einzelne Saison, sondern um zehn Saisons. So beurteile ich immer, wie gut Spieler wirklich sind. Man kann jedes Jahr sein Spiel verbessern und Neues hinzufügen. Ich glaube, Bellingham spielt seit einigen Jahren auf die gleiche Weise", fügte er an.
Jude Bellingham: Statistiken bei Real Madrid
- Spiele: 128
- Tore: 44
- Vorlagen: 32
- Einsatzminuten: 10.412
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".