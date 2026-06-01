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Ein überraschender Plan von Julian Nagelsmann geht auf! Der Jugendstil um Lennart Karl muss auch die WM-Devise sein
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DFB-Team verliert wieder den Faden: Kritik von Uli Hoeneß war nicht unberechtigt
Bundestrainer Julian Nagelsmann, Kapitän Joshua Kimmich, Torjäger Deniz Undav: Sie alle waren zufrieden mit dem 4:0 gegen Finnland im vorletzten Test vor der WM. Und das völlig zu Recht. “Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten”, verriet Kimmich im ZDF und erläuterte: "Wir wollten so oft wie möglich hohes Pressing machen, daraus sind heute zwei Tore entstanden (das 2:0 und 4:0, die Red.). Dann hatten wir ein Tor aus der Tiefenverteidigung, als Lenny auf Deniz durchgesteckt hat (das 3:0, die Red.) und ein Tor aus einem Standard (das 1:0, siehe unten). Wir haben aus vielen Phasen des Spiels Tore erzielt", sagte Kimmich und Nagelsmann meinte ergänzend: "Wir haben heute auch ein Kontertor gemacht, das tut uns auch mal gut, wir haben Leidensfähigkeit gezeigt. Das Ergebnis war gut, wir haben kein Gegentor gekriegt. So können wir weitermachen."
Doch bei allem berechtigten Lob für die Variabilität der Offensivaktionen und Tore hatte Nagelsmann die Phase in der ersten Halbzeit nicht vergessen, als seine Nationalspieler wie schon in den vergangenen Länderspielen die Geduld verloren, einigermaßen kopflos anrannten und kaum Kontrolle über das Spiel mehr hatten.
Der Bundestrainer konnte diesen Ausbruch aus Taktik und Matchplan nach dem 4:0 noch als positiv bewerten, "weil die Jungs was zeigen wollen", doch grundsätzlich kann es nicht im Interesse eines Trainers sein, wenn seine Spieler regelmäßig die taktische Disziplin vermissen lassen. "Wir müssen noch mehr Vertrauen in unsere Stärke haben", sagte der Coach. Der Mannschaft fehlt es weiterhin an Feinabstimmung, Automatismen und taktischer Disziplin.
Das ist nichts, was sich nicht lösen ließe in der Vorbereitung auf ein Turnier, aber es scheint tatsächlich wichtig, dass Nagelsmann nun endlich seine Stammelf findet; dies hatte in den vergangenen Wochen ja nicht nur Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß angemahnt. Aktuell scheinen zwei, vielleicht drei Positionen weiter offen: David Raum oder Nathaniel Brown links hinten und Leroy Sane, Lennart Karl oder womöglich sogar Maximilian Beier rechts vorne. Außerdem: Angesichts von zwei Toren, einer Vorlage und insgesamt einer Leistung, "mit der du dich nie aus der Mannschaft rausspielst" (Nagelsmann), wird sich vielleicht sogar der Bundestrainer zumindest kurz doch noch die für ihn längst geklärte Frage Havertz oder Undav stellen.
Lennart Karl, Nathaniel Brown und Co.: Nagelsmann-Novum trägt Früchte
Noch nie hatte Julian Nagelsmann eine so junge Nationalelf auf den Platz geschickt wie zu Beginn gegen Finnland. 26,29 Jahre betrug das Durchschnittsalter der elf Spieler - und damit satte 0,58 Jahre im Schnitt weniger als beim 1:0 gegen die Niederlande in der Nations League im Oktober 2024. Die Verjüngung hatte die Elf nicht nur dem Startelf-Debüt von Lennart Karl zu verdanken. Der frech und unbekümmert aufspielende Bayern-Shootingstar wurde mit 18 Jahren und 98 Tagen der drittjüngste DFB-Startelfspieler der Geschichte nach Youssoufa Moukoko und Uwe Seeler. Auch die beiden 22-jährigen Nathaniel Brown und Aleksandar Pavlovic (22) und die ein Jahr älteren Jamal Musiala und Florian Wirtz senkten den Schnitt.
Noch viel wichtiger als die vielen, erfreulich niedrigen Zahlen: Ausnahmslos alle Youngster überzeugten gegen Finnland. Karl war am Sonntag selbst dann auffällig, als die DFB-Elf gegen die harmlosen und überforderten Finnen phasenweise die Geduld und in der Folge ihre Linie verlor.
Aleksandar Pavlovic, eh über alle Stammplatzzweifel erhaben, war im Boss-Modus unterwegs; Wirtz erzielte ebenso wie Musiala ein Tor fürs womöglich noch etwas angeknackste Selbstbewusstsein nach schwieriger Saison in England respektive dem langen Weg zurück in die Weltspitze nach einer langen Verletzung. Und Nathaniel Brown bewies erneut, dass er kreativer als David Raum sein kann und ähnlich wie Joshua Kimmich auch gerne ins Zentrum rückt. Er könnte der Mannschaft auch in den USA bei der WM mehr Variabilität verleihen als der Schienenspieler und Standardspezialist Raum. In dieser Form sollten ausnahmslos alle Youngster bei der WM in der Startelf stehen.
Netter Nebeneffekt: Sobald Manuel Neuer (40) zurückkommt, würde der Altersschnitt der DFB-Elf gar nicht mal so gravierend steigen.
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Nagelsmanns überraschende Maßnahme mit Co-Trainer Schreuder geht auf
Das 4:0 gegen Finnland war der achte Sieg der DFB-Elf hintereinander. 26 Tore erzielte die Mannschaft dabei (sechs Gegentreffer). Starke acht Tore der Nagelsmänner resultierten dabei aus ruhenden Bällen, allein vier in den vergangenen vier Spielen.
Nagelsmann hatte ja im März seinen alten Co-Trainer aus Hoffenheimer Zeiten Alfred Schreuder mit der Begründung als Assistent zum DFB geholt, dass er Standardtrainer Mads Butgereit die Zeit geben wolle, sich nur auf seine Paradedisziplin fokussieren zu können. Und Budgereit - und die von ihm angeleiteten Spieler - liefern!
Nun wirkte die Eckballvariante beim 1:0 gegen Finnland nicht unbedingt einstudiert - Lennart Karl bestrafte die Unsortiertheit der Finnen mit einem schnell und kurz ausgeführten Ball auf Joshua Kimmich, der per Bananenflanke Deniz Undavs Kopf traf - doch Situationen zu erkennen und clever auszunutzen, das hat nicht nur mit individueller Klasse und Spielintelligenz, sondern schon auch was mit Training zu tun.
Seit 2021 ist Butgereit Standardtrainer beim DFB, Tore nach Standards erzielte die Nationalmannschaft in den vergangene Jahren tatsächlich einige, darunter auch einige sehr ungewöhnliche. Butgereits Turnierbilanz ist aber bisher katastrophal - bei den vergangenen zwei Turnieren fielen exakt Null Tore Deutschlands nach ruhenden Bällen. Zeit, dass die Bilanz aufgehübscht wird.