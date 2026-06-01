Ein überraschender Plan von Julian Nagelsmann geht auf! Der Jugendstil um Lennart Karl muss auch die WM-Devise sein

Bundestrainer Julian Nagelsmann, Kapitän Joshua Kimmich, Torjäger Deniz Undav: Sie alle waren zufrieden mit dem 4:0 gegen Finnland im vorletzten Test vor der WM. Und das völlig zu Recht. “Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten”, verriet Kimmich im ZDF und erläuterte: "Wir wollten so oft wie möglich hohes Pressing machen, daraus sind heute zwei Tore entstanden (das 2:0 und 4:0, die Red.). Dann hatten wir ein Tor aus der Tiefenverteidigung, als Lenny auf Deniz durchgesteckt hat (das 3:0, die Red.) und ein Tor aus einem Standard (das 1:0, siehe unten). Wir haben aus vielen Phasen des Spiels Tore erzielt", sagte Kimmich und Nagelsmann meinte ergänzend: "Wir haben heute auch ein Kontertor gemacht, das tut uns auch mal gut, wir haben Leidensfähigkeit gezeigt. Das Ergebnis war gut, wir haben kein Gegentor gekriegt. So können wir weitermachen."

Doch bei allem berechtigten Lob für die Variabilität der Offensivaktionen und Tore hatte Nagelsmann die Phase in der ersten Halbzeit nicht vergessen, als seine Nationalspieler wie schon in den vergangenen Länderspielen die Geduld verloren, einigermaßen kopflos anrannten und kaum Kontrolle über das Spiel mehr hatten.

Der Bundestrainer konnte diesen Ausbruch aus Taktik und Matchplan nach dem 4:0 noch als positiv bewerten, "weil die Jungs was zeigen wollen", doch grundsätzlich kann es nicht im Interesse eines Trainers sein, wenn seine Spieler regelmäßig die taktische Disziplin vermissen lassen. "Wir müssen noch mehr Vertrauen in unsere Stärke haben", sagte der Coach. Der Mannschaft fehlt es weiterhin an Feinabstimmung, Automatismen und taktischer Disziplin.

Das ist nichts, was sich nicht lösen ließe in der Vorbereitung auf ein Turnier, aber es scheint tatsächlich wichtig, dass Nagelsmann nun endlich seine Stammelf findet; dies hatte in den vergangenen Wochen ja nicht nur Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß angemahnt. Aktuell scheinen zwei, vielleicht drei Positionen weiter offen: David Raum oder Nathaniel Brown links hinten und Leroy Sane, Lennart Karl oder womöglich sogar Maximilian Beier rechts vorne. Außerdem: Angesichts von zwei Toren, einer Vorlage und insgesamt einer Leistung, "mit der du dich nie aus der Mannschaft rausspielst" (Nagelsmann), wird sich vielleicht sogar der Bundestrainer zumindest kurz doch noch die für ihn längst geklärte Frage Havertz oder Undav stellen.