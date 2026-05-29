Ein türkischer Nationalspieler spielt eine wichtige Rolle: FC Bayern München steht wohl vor einem Transferproblem

Wie Sabah Spor berichtet, beschäftigt sich der türkische Meister intensiv mit Zeki Celik von der AS Roma. Der Vertrag des türkischen Nationalspielers in der Ewigen Stadt läuft aus, womit der 29-Jährige für die Position des Rechtsverteidigers deutlich günstiger als Boey wäre.

Denn die Bayern bestehen laut Bild wohl auf die im Leihvertrag vereinbarte Kaufsumme von 15 Millionen Euro, wollen den französischen Abwehrmann nicht unter Wert verkaufen, wenngleich er für das Team von Trainer Vincent Kompany gar keinen Wert mehr haben dürfte.