Im Podcast Kick-off bestätigte Jordi Cruyff gegenüber Telegraaf-Journalist Mike Vermeij, dass Ajax Amsterdam ein Auge auf den Coach der Reds geworfen habe.
Ein Topklub zeigt Interesse! Bahnt sich ein Abschied von Arne Slot beim FC Liverpool an?
"Mir wurde erneut mitgeteilt, dass man sich auch nach Arne Slot erkundigt hat", erzählte Cruyff, der beim niederländischen Rekordmeister als Technischer Direktor angestellt ist. Der Sohn von Klublegende Johan Cruyff soll gar treibende Kraft hinter dem Vorstoß sein, Slot zurück in die Eredivisie zu holen.
Derzeit sitzt bei Ajax noch Oscar Garcia auf der Trainerbank, schon jetzt steht allerdings fest, dass der 53-jährige Spanier den Klub am Ende der Saison verlassen und seinen eigentlich noch bis 2027 laufenden Vertrag nicht erfüllen wird.
Garcia hatte das Amt erst Anfang März diesen Jahres angetreten, nachdem sich in dieser Saison bereits John Heitinga (Juli 2025 bis November 2025) und Fred Grim (November 2025 bis März 2026) auf dem Cheftrainersessel der Amsterdamer versucht hatten.
Beide mussten den Posten nach sportlich wenig überzeugenden Auftritten der Mannschaft jedoch vorzeitig räumen. In der niederländischen Liga liegt Ajax zwei Spieltage vor dem Ende nur auf Rang vier der Tabelle und droht damit die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Mit sechs Zählern Rückstand auf Rang zwei hat man dahingehend nur noch theoretische Chancen.
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Wird Arne Slot beim FC Liverpool ersetzt?
Slot, der einst erfolgreich bei Ajax' Erzrivale Feyenoord arbeitete, ist auf der anderen Seite noch bis 2027 an den FC Liverpool gebunden. Nach einer starken Debütsaison, in der er mit den Reds ungefährdet die englische Meisterschaft gewinnen konnte, läuft es in dieser Spielzeit überhaupt nicht mehr rund.
In allen drei Pokalwettbewerben (Champions League, FA Cup, League Cup) war frühzeitig Schluss und auch in der Liga hat man mit dem Meisterschaftskampf bei noch drei ausbleibenden Spieltagen nichts mehr zu tun. Mit 18 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal belegt der LFC nur Rang vier, immerhin ist die Qualifikation für die Champions League bei sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Nicht-Königsklassen-Platz einigermaßen sicher.
Dennoch hagelte es in den vergangenen Wochen und Monaten teils scharfe Kritik an Slot und seiner Spielweise. Englische Medien berichteten, dass der Verein zumindest darüber nachdenke, sich personell auf der Trainerposition zu verändern. Als möglicher Nachfolger geistert immer wieder der Name von Ex-Spieler Xabi Alonso durch die Gazzetten.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.