Ein Topklub zeigt Interesse! Bahnt sich ein Abschied von Arne Slot beim FC Liverpool an?

"Mir wurde erneut mitgeteilt, dass man sich auch nach Arne Slot erkundigt hat", erzählte Cruyff, der beim niederländischen Rekordmeister als Technischer Direktor angestellt ist. Der Sohn von Klublegende Johan Cruyff soll gar treibende Kraft hinter dem Vorstoß sein, Slot zurück in die Eredivisie zu holen.

Derzeit sitzt bei Ajax noch Oscar Garcia auf der Trainerbank, schon jetzt steht allerdings fest, dass der 53-jährige Spanier den Klub am Ende der Saison verlassen und seinen eigentlich noch bis 2027 laufenden Vertrag nicht erfüllen wird.

Garcia hatte das Amt erst Anfang März diesen Jahres angetreten, nachdem sich in dieser Saison bereits John Heitinga (Juli 2025 bis November 2025) und Fred Grim (November 2025 bis März 2026) auf dem Cheftrainersessel der Amsterdamer versucht hatten.

Beide mussten den Posten nach sportlich wenig überzeugenden Auftritten der Mannschaft jedoch vorzeitig räumen. In der niederländischen Liga liegt Ajax zwei Spieltage vor dem Ende nur auf Rang vier der Tabelle und droht damit die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Mit sechs Zählern Rückstand auf Rang zwei hat man dahingehend nur noch theoretische Chancen.