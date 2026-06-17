Nach nur einem Jahr steht Ole Werner bei RB Leipzig vor dem Aus. Grund dafür ist laut eines Berichts der Sport Bild ein handfester Philosophie-Streit mit Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp. Demnach führten konträre Ansichten über die fußballerische Ausrichtung der Sachsen zum finalen Bruch zwischen den beiden. Klopp, der im vergangenen Sommer intern noch höchstselbst für eine Verpflichtung Werners plädiert hatte, stieß beim ehemaligen Bremer Coach offenbar auf unerwarteten Widerstand.
Ein Taktik-Thema wurde angeblich zum Affront für Jürgen Klopp! Neue Informationen zum Zerwürfnis mit Leipzigs Trainer Ole Werner enthüllt
Dabei ging es ans Eingemachte der Red-Bull-DNA. Während Klopp vehement auf einen Spielstil mit aggressivem Pressing, maximaler Intensität und einer Viererkette pochte, hielt Werner dagegen und verteidigte unter anderem eine Dreierkette als legitimes Mittel. Ein Affront für den Boss: Klopp habe sich von dieser Ablehnung "persönlich angegriffen gefühlt", heißt es in dem Bericht.
Die Konsequenzen dieses internen Machtkampfs ließen nicht lange auf sich warten. Seit dem vergangenen November sei die Zusammenarbeit zwischen dem 59-jährigen Klopp und Werner fast völlig zum Erliegen gekommen. An ein produktives Miteinander sei im Leipziger Alltag nicht mehr zu denken gewesen.
Klopp zog daraus bereits frühzeitig seine Konsequenzen und drängte intern auf ein schnelles Ende des Missverständnisses. In der Winterpause sowie im März forderte er demnach sogar zweimal die sofortige Trennung von Werner.
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Demichelis soll Nachfolger von Werner werden
Dass der Trainer die Saison überhaupt auf der Bank der Leipziger beenden durfte, verdankte er einem internen Veto. Sportchef Marcel Schäfer und Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff verhinderten damals einen solchen Schritt mitten in der laufenden Spielzeit. Die Entscheider vertagten die Trainerfrage stattdessen auf das Saisonende.
Inzwischen ist diese Frist abgelaufen und die Entscheidung dem Vernehmen nach zu Ungunsten von Werner ausgefallen. Die Zeichen stehen auf Trennung.
Bei der Suche nach dem Werner-Erben nimmt Klopp die zentrale Rolle ein. Der Top-Favorit auf den dann vakanten Posten in Leipzig ist kein Unbekannter in der Bundesliga: Martin Demichelis.
Demichelis hat wohl eine Ausstiegsklausel
Der Draht zwischen dem Ex-Bayern-Profi und dem Red-Bull-Lager glüht bereits. Klopp kennt den argentinischen Coach aus dem Mallorca Country Club in Santa Ponca.
Dort frönen beide regelmäßig dem Padel-Sport. Auch Klopps Sohn Marc ist in dem Club regelmäßig unterwegs. Er habe sich laut Bild bereits vor Wochen nach Demichelis' Zukunftsplänen erkundigt.
Ganz billig wird die Wunschlösung für RB allerdings nicht. Demichelis hatte seinen Vertrag bei seinem aktuellen Arbeitgeber RCD Mallorca zwar unlängst bis 2028 verlängert. Der Kontrakt soll aber eine Ausstiegsklausel enthalten.
Geht die Einigung mit RB Leipzig wie erwartet über die Bühne, müsste dem Vernehmen nach eine Millionen-Ablöse auf die Baleareninsel fließen.
Häufig gestellte Fragen
- Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.
Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.
Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.
Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.
Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.
Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.
Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.
Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.
Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.
Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.
"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.