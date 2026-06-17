Ein Taktik-Thema wurde angeblich zum Affront für Jürgen Klopp! Neue Informationen zum Zerwürfnis mit Leipzigs Trainer Ole Werner enthüllt

Dabei ging es ans Eingemachte der Red-Bull-DNA. Während Klopp vehement auf einen Spielstil mit aggressivem Pressing, maximaler Intensität und einer Viererkette pochte, hielt Werner dagegen und verteidigte unter anderem eine Dreierkette als legitimes Mittel. Ein Affront für den Boss: Klopp habe sich von dieser Ablehnung "persönlich angegriffen gefühlt", heißt es in dem Bericht.

Die Konsequenzen dieses internen Machtkampfs ließen nicht lange auf sich warten. Seit dem vergangenen November sei die Zusammenarbeit zwischen dem 59-jährigen Klopp und Werner fast völlig zum Erliegen gekommen. An ein produktives Miteinander sei im Leipziger Alltag nicht mehr zu denken gewesen.

Klopp zog daraus bereits frühzeitig seine Konsequenzen und drängte intern auf ein schnelles Ende des Missverständnisses. In der Winterpause sowie im März forderte er demnach sogar zweimal die sofortige Trennung von Werner.