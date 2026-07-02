Ein Superstar für das Mittelfeldzentrum soll her! Real Madrids Hoffnungen auf den 140-Millionen-Euro-Coup steigen

Gerüchte um einen Wechsel in die spanische Hauptstadt befeuerte Fernandez selbst im Frühjahr. Nach dem krachenden Aus in der Champions League gegen Titelverteidiger PSG (2:5, 0:3) ließ er zunächst seine Zukunft offen und plauderte in argentinischen Medien einige Tage später aus dass er gerne in Madrid leben wolle, sollte er London verlassen. Madrid erinnere ihn an Buenos Aires. In der Nähe der Metropole wurde er geboren und spielte dort einst für River Plate. Dafür wurde er von Chelsea zwischenzeitlich suspendiert.

Pastore nahm darauf nochmal Bezug und erklärte erneut, wie sehr Fernandez Madrid schätze: "Er hat dort viele Freunde, und er ist sehr gut mit (Atletico-Stürmer) Julian Alvarez befreundet; schließlich verbringen sie dort jede freie Minute miteinander." Und weiter: "Ich lebe auch in Madrid. Jedes Mal, wenn er gereist ist, war es, um mich zu besuchen und berufliche Angelegenheiten zu regeln, aber mal ganz abgesehen davon: Wer mag Madrid nicht? Ich habe zwar nie in Madrid gespielt … aber ich lebe sogar dort."

Zwar kehrte Fernandez nach seiner internen Sperre in den Kader der Blues zurück, das schwache Abschneiden in der abgelaufenen Saison konnte aber auch er nicht verhindern. Chelsea landete im englischen Oberhaus in der Endabrechnung auf einem enttäuschenden zehnten Rang und verpasste damit die Teilnahme am Europapokal. Laut BBC will der Klub des neuen Cheftrainers Xabi Alonso den Mittelfeldmann grundsätzlich halten. Sollte jedoch ein interessierter Verein eine Ablöse in der genannten Region bieten, werde ein Verkauf in Betracht gezogen.

Auffällig in diesem Zusammenhang: Nach der 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger FC Sunderland am letzten Spieltag winkte Fernandez den Chelsea-Anhängern lange alleine zu. Eine Aktion, die bei Social Media von vielen Fans als Geste des Abschieds gewertet wurde.