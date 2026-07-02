Enzo Fernandez' Berater Javier Pastore hat bestätigt, dass der argentinische Nationalspieler einen Transfer vom FC Chelsea in diesem Sommer anstrebt.
Ein Superstar für das Mittelfeldzentrum soll her! Real Madrids Hoffnungen auf den 140-Millionen-Euro-Coup steigen
Der langjährige Profi von Paris Saint-Germain betonte in einem Interview mit der Marca, dass Fernandez aktuell einzig an die Weltmeisterschaft mit der Albiceleste denke, jedoch: "Wir prüfen Möglichkeiten für einen Wechsel weg von Chelsea." Pastore betonte in dem Zuge, dass es allerdings noch "nichts Konkretes mit irgendeinem Verein" gebe.
Die Äußerungen des Agenten befeuern die Spekulationen um einen Transfer Fernandez' in diesem Sommer. Bereits Ende Mai hatte die BBC berichtet, der Weltmeister arbeite daran, den Klubweltmeister zur neuen Saison zu verlassen. Die Bosse des Premier-League-Klubs seien vom Wechselwunsch des 25-Jährigen unterrichtet und forderten eine Ablöse in Höhe von 140 Millionen Euro. Fernandez steht in London noch bis 2032 unter Vertrag.
Vor allem der spanische Rekordmeister Real Madrid wird auf seiner Suche nach einer hochkarätigen Verstärkung für das lahmende Mittelfeldzentrum hartnäckig mit Fernandez in Verbindung gebracht. Trainer-Rückkehrer Jose Mourinho will dort unbedingt noch nachlegen, weil Real in der Zentrale seit den Abgängen der Taktgeber Luka Modric und Toni Kroos Probleme hat.
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Enzo Fernandez lag mit Chelsea im Clinch
Gerüchte um einen Wechsel in die spanische Hauptstadt befeuerte Fernandez selbst im Frühjahr. Nach dem krachenden Aus in der Champions League gegen Titelverteidiger PSG (2:5, 0:3) ließ er zunächst seine Zukunft offen und plauderte in argentinischen Medien einige Tage später aus dass er gerne in Madrid leben wolle, sollte er London verlassen. Madrid erinnere ihn an Buenos Aires. In der Nähe der Metropole wurde er geboren und spielte dort einst für River Plate. Dafür wurde er von Chelsea zwischenzeitlich suspendiert.
Pastore nahm darauf nochmal Bezug und erklärte erneut, wie sehr Fernandez Madrid schätze: "Er hat dort viele Freunde, und er ist sehr gut mit (Atletico-Stürmer) Julian Alvarez befreundet; schließlich verbringen sie dort jede freie Minute miteinander." Und weiter: "Ich lebe auch in Madrid. Jedes Mal, wenn er gereist ist, war es, um mich zu besuchen und berufliche Angelegenheiten zu regeln, aber mal ganz abgesehen davon: Wer mag Madrid nicht? Ich habe zwar nie in Madrid gespielt … aber ich lebe sogar dort."
Zwar kehrte Fernandez nach seiner internen Sperre in den Kader der Blues zurück, das schwache Abschneiden in der abgelaufenen Saison konnte aber auch er nicht verhindern. Chelsea landete im englischen Oberhaus in der Endabrechnung auf einem enttäuschenden zehnten Rang und verpasste damit die Teilnahme am Europapokal. Laut BBC will der Klub des neuen Cheftrainers Xabi Alonso den Mittelfeldmann grundsätzlich halten. Sollte jedoch ein interessierter Verein eine Ablöse in der genannten Region bieten, werde ein Verkauf in Betracht gezogen.
Auffällig in diesem Zusammenhang: Nach der 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger FC Sunderland am letzten Spieltag winkte Fernandez den Chelsea-Anhängern lange alleine zu. Eine Aktion, die bei Social Media von vielen Fans als Geste des Abschieds gewertet wurde.
Enzo Fernandez kam von Benfica zum FC Chelsea
Fernandez wechselte nach dem Gewinn der WM in Katar und langem Transfertheater Anfang 2023 für 121 Millionen Euro Ablöse von Benfica an die Stamford Bridge. Damit ist er der teuerste Neuzugang der Chelsea-Geschichte. In der vergangenen Saison absolvierte Fernandez 54 Partien für die Blues, in denen ihm 15 Tore und sieben Vorlagen gelangen.
Aktuell weil er bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Der Box-to-Box-Spieler absolvierte die ersten beiden Vorrundenpartien gegen Algerien und Österreich jeweils über die volle Distanz. Beim abschließenden Gruppenmatch gegen Jordanien wurde er geschont. In der Nacht auf Samstag steigt Argentiniens Sechzehntelfinalspiel gegen den krassen Außenseiter Kap Verde. Dann dürfte Fernandez wieder in der Startformation von Cheftrainer Lionel Scaloni stehen.