Ein Spielort ist besonders betroffen! 100 Tage vor der WM rollt durch Mexiko eine Welle der Gewalt

In 20 der 32 Bundesstaaten kam es am Sonntag (Ortszeit) zu Ausschreitungen, am Montag blieben in mehreren Staaten Schulen und Gerichte geschlossen. Besonders von der Gewalt betroffen ist der Bundesstaat Jalisco, dessen Hauptstadt der WM-Spielort Guadalajara ist. Die Bevölkerung in Guadalajara wurde dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu begeben.

Das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Mexiko riefen dazu auf, sichere Orte wie Hotels möglichst nicht zu verlassen. Menschenansammlungen und Orte, an denen Polizeieinsätze stattfinden, sollen gemieden werden. Wer in eine Straßensperre gerate, solle sich nicht widersetzen oder flüchten.

In Guadalajara sind vier WM-Spiele vorgesehen. Unter anderem sollen Europameister Spanien, Mexiko und Südkorea antreten. Das Stadion fasst rund 46.000 Zuschauer. Südkorea und Kolumbien wollen ihr Quartier in Guadalajara aufschlagen. Uruguay und Portugal möchten in anderen Orten in Mexiko während der WM residieren.