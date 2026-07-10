Ein Spieler sollte zuhause bleiben! Manuel Neuer redete Julian Nagelsmann angeblich in die Kadernominierung beim DFB-Team

Neuer selbst wollte im Zuge seines Comebacks derweil angeblich die Besetzung des WM-Torwartteams mitbestimmen. Demnach habe er die Bedingung gestellt, dass Jonas Urbig (22), sein Vertreter beim FC Bayern, anstelle von Alexander Nübel (29) den Platz als dritter Keeper bei der WM bekomme. Letztlich einigten sich Nagelsmann und Neuer auf den ungewöhnlichen Kompromiss, dass Urbig als sogenannter "Trainingstorhüter" ohne Kaderplatz und Spielberechtigung zur WM reist. Nübel behielt seinen Status als Nummer drei.

Die Heim-EM 2024 hatte Nübel unter unglücklichen Umständen verpasst. Nagelsmann hatte damals Neuer, Baumann, Marc Andre ter Stegen und Nübel ins vorläufige Aufgebot berufen. Zunächst plante er auch, alle vier mit zur EM zu nehmen. Angeblich auf Drängen Neuers wurde Nübel letztlich doch noch gestrichen.