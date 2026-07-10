Das geht aus einem Bericht von Ran hervor. Nach monatelangen Debatten und etlichen Dementis holte Bundestrainer Julian Nagelsmann den 40-jährigen Neuer kurz vor Beginn der WM zurück. Damit degradierte er den in der Qualifikation gesetzten Oliver Baumann (36), dem Nagelsmann und Torwarttrainer Andreas Kronenberg vorab unisono einen WM-Stammplatz in Aussicht gestellt hatten.
Ein Spieler sollte zuhause bleiben! Manuel Neuer redete Julian Nagelsmann angeblich in die Kadernominierung beim DFB-Team
Kronenberg sei dem Bericht zufolge in Nagelsmanns Überlegungen über ein Comeback Neuers nicht eingeweiht gewesen. Nagelsmanns Alleingang und der Umgang mit Baumann hätten ihn derart verärgert, dass er zwischenzeitlich sogar über einen Rücktritt nachgedacht habe. Kronenberg wechselte 2021 unter Bundestrainer Hansi Flick zur Nationalmannschaft, er war also länger als Nagelsmann im Amt.
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Manuel Neuer drängte wohl auf WM-Nominierung von Jonas Urbig
Neuer selbst wollte im Zuge seines Comebacks derweil angeblich die Besetzung des WM-Torwartteams mitbestimmen. Demnach habe er die Bedingung gestellt, dass Jonas Urbig (22), sein Vertreter beim FC Bayern, anstelle von Alexander Nübel (29) den Platz als dritter Keeper bei der WM bekomme. Letztlich einigten sich Nagelsmann und Neuer auf den ungewöhnlichen Kompromiss, dass Urbig als sogenannter "Trainingstorhüter" ohne Kaderplatz und Spielberechtigung zur WM reist. Nübel behielt seinen Status als Nummer drei.
Die Heim-EM 2024 hatte Nübel unter unglücklichen Umständen verpasst. Nagelsmann hatte damals Neuer, Baumann, Marc Andre ter Stegen und Nübel ins vorläufige Aufgebot berufen. Zunächst plante er auch, alle vier mit zur EM zu nehmen. Angeblich auf Drängen Neuers wurde Nübel letztlich doch noch gestrichen.
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Alexander Nübel wechselt zu Besiktas nach Istanbul
Neuer und Nübel pflegen seit vielen Jahren eine komplizierte Beziehung, Ran schreibt im Zuge dessen sogar von "Mobbing" seitens Neuers. Der damals 23-jährige Nübel wechselte 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München, bekam trotz angeblicher Einsatz-Versprechen von Sportvorstand Hasan Salihamidzic aber kaum Spielzeit. Nach nur vier Einsätzen verabschiedete sich Nübel 2021 per Leihe. Zunächst zwei Jahre zur AS Monaco, dann drei zum VfB Stuttgart.
Am Mittwoch beendete der FC Bayern das große Missverständnis und verkündete Nübels Transfer zu Besiktas nach Istanbul. Neuers aktueller Vertrag läuft noch bis 2027, Urbig gilt in München als sein designierter Thronfolger und hat auch gute Chancen auf den nun vakanten Stammplatz im DFB-Team. Neuer spielte eine enttäuschende WM. Deutschland scheiterte bereits im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen an Paraguay.
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