Ein Spieler, ganz nach dem Geschmack von Jose Mourinho: Real Madrid soll diesen bereits ausgeschiedenen WM-Stra jagen

Zum Topspieler entwickelte sich McTominay jedoch erst nach seinem Abschied aus England und dem Wechsel nach Süditalien. Bei der SSC Neapel avancierte der 29-Jährige in seiner ersten Saison, in der er mit dem Klub den Scudetto gewann, zu einem Star und wurde in Italien als Spieler der Saison ausgezeichnet. Durch den jüngsten Abgang von Dani Ceballos ist zudem im Mittelfeld der Madrilenen ein Platz frei geworden.

Für einen Transfer müssten die Königlichen jedoch sehr tief in die Tasche greifen: Als Ablösesumme stehen rund 80 Millionen Euro im Raum. McTominays Vertrag in Neapel läuft noch bis 2029. Bei der WM in Nordamerika musste der Schotte mit den Bravehearts hingegen bereits nach der Gruppenphase die Segel streichen.

Das käme Mourinho jedoch entegegen. Im Beast Mode On Podcast von Adebayo Akinfenwa, das wie SPOX und GOAL zu Footballco gehört, bekannte der Coach, dass er sich ein frühes Aus seiner Spieler bei der WM wünsche.