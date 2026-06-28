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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Ein Spieler, ganz nach dem Geschmack von Jose Mourinho: Real Madrid soll diesen bereits ausgeschiedenen WM-Stra jagen

La Liga
Transfers
S. McTominay
Real Madrid

Real Madrids neuer Trainer Jose Mourinho wünscht seinen Spielern, dass sie möglichst früh ausscheiden bei der WM. Ein möglicher Neuzugang hat das bereits erleiden müssen.

Wie italienische Medien, darunter auch die neapolitanische Lokalzeitung "Il Mattino", berichten, sollen die Madrilenen großes Interesse an einer Verpflichtung von Scott McTominay von der SSC Neapel haben.

Demnach sei insbesondere Reals neuer Trainer Jose Mourinho ein großer Bewunderer des schottischen Nationalspielers. Der Portugiese hatte den zentralen Mittelfeldspieler bereits während seiner Zeit bei Manchester United unter seinen Fittichen.

  • Zum Topspieler entwickelte sich McTominay jedoch erst nach seinem Abschied aus England und dem Wechsel nach Süditalien. Bei der SSC Neapel avancierte der 29-Jährige in seiner ersten Saison, in der er mit dem Klub den Scudetto gewann, zu einem Star und wurde in Italien als Spieler der Saison ausgezeichnet. Durch den jüngsten Abgang von Dani Ceballos ist zudem im Mittelfeld der Madrilenen ein Platz frei geworden.

    Für einen Transfer müssten die Königlichen jedoch sehr tief in die Tasche greifen: Als Ablösesumme stehen rund 80 Millionen Euro im Raum. McTominays Vertrag in Neapel läuft noch bis 2029. Bei der WM in Nordamerika musste der Schotte mit den Bravehearts hingegen bereits nach der Gruppenphase die Segel streichen.

    Das käme Mourinho jedoch entegegen. Im Beast Mode On Podcast von Adebayo Akinfenwa, das wie SPOX und GOAL zu Footballco gehört, bekannte der Coach, dass er sich ein frühes Aus seiner Spieler bei der WM wünsche.

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  • Real Madrid sehr aktiv auf dem Transfermarkt

    Real Madrid selbst will nach einer zweiten titellosen Saison in Serie endlich wieder Trophäen gewinnen und agiert entsprechend aggressiv auf dem Transfermarkt. Kaum ein europäischer Topklub war in diesem Sommer bislang so aktiv wie die Blancos.

    Zunächst verpflichtete man mit Mourinho einen neuen Trainer als Nachfolger von Alvaro Arbeloa. Zudem verstärkte sich der Hauptstadtklub noch mit Stars wie Marc Cucurella (53 Millionen Euro vom FC Chelsea), Ibrahima Konate und Bernardo Silva (beide ablösefrei).

    Darüber hinaus sollen auch Enzo Fernandez (FC Chelsea), der marokkanische Shootingstar Ayyoub Bouaddi (OSC Lille) sowie Julian Alvarez (Atletico Madrid) auf der Wunschliste stehen. Beim Argentinier ist Real jedoch bereits mit einem Angebot von rund 150 Millionen Euro gescheitert.

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".