"Ein Spieler, der uns immer noch überrascht!" Michael Olise hat ehemaligen französischen Nationalspieler kalt erwischt

Zwar werde Kylian Mbappe immer der "MVP" der Equipe Tricolore sein, "weil Kylian Zahlen auflegt, die niemand erreicht. Aber der wichtigste Spieler ist Michael Olise", war sich Henry sicher. Der Superstar des FC Bayern sei "ein Freak" - gerade auf der Position, auf der er seit der zweiten Halbzeit des ersten Gruppenspiels gegen den Senegal unter Didier Deschamps spielen darf.

Denn anders als bei den Münchnern agiert Olise nicht auf dem rechten Flügel, sondern als Zehner hinter Mbappe. Aktuell steht er bei fünf Torvorlagen in sechs WM-Spielen. "Er sieht Dinge, die andere nicht sehen. Er sieht sie so perfekt und schnell. Was für ein Spieler", sagte Henry, der außerdem hervorhob, dass Olise auch defensiv keine Mühen scheut. "Was er abseits des Balles anstellt, ist unvergleichlich. Normalerweise vergessen solche technisch begabten Spieler ihre defensiven Pflichten. Er nicht."

Ins gleiche Horn stieß zumindest auch der offenbar von Olise nach wie vor überraschte Escude: "In Frankreich wurde viel über die potenzielle Lücke zwischen Angriff und Abwehr geredet, darüber, dass das Team sich in zwei Teile spaltet. Aber die Anstrengungen von Ousmane Dembele und Olise, die pausenlos dabei helfen, den Ballbesitz zurückzubekommen, helfen auch der Defensive."

Olise bekommt es nun nach dem abermals überzeugenden Viertelfinal-Auftritt gegen Marokko (2:0) am Dienstagabend (21 Uhr MEZ) mit Frankreich im WM-Halbfinale mit Spanien zu tun.