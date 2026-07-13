Denn in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung as behauptet der 13-malige französische Nationalspieler Escude nun: "Er kam aus dem Nichts. Frankreich hatte ihn zwar auf dem Radar, aber er ist ein Spieler, der uns immer noch überrascht, weil er in England geboren wurde und dort aufgewachsen ist, außerhalb des französischen Nachwuchssystems."
"Ein Spieler, der uns immer noch überrascht!" Michael Olise hat ehemaligen französischen Nationalspieler kalt erwischt
Michael Olise durchlief ab der U18 sämtliche U-Nationalmannschaften Frankreichs
Aussagen, die durchaus für Verwunderung sorgen dürften, schließlich durchlief Olise trotz seines Geburtsorts London sämtliche Junioren-Nationalmannschaften der Equipe Tricolore. Sein Debüt gab der heute 24-Jährige letztlich aber erst vor zwei Jahren im September 2024, nachdem er von Crystal Palace zum FC Bayern gewechselt war und bei den Olympischen Sommerspielen mit der französischen U23 die Silbermedaille gewonnen hatte.
Sein Trainer dort war kein geringerer als Thierry Henry, der schon damals ahnte, welch großer Spieler Olise werden würde. "Er hat Dinge im Training getan, wo du dich zuammenreißen musstest, nicht einfach 'Wow' zu rufen. Ich habe damals mit meinem Assistenten gesprochen und ihn gefragt: 'Hast du gesehen, was der da gerade gemacht hat?' Olise ist einfach auf einem anderen Planeten", schwärmte Henry bei Fox.
Mbappe ist der "MVP" - Michael Olise "der wichtigste Spieler"
Zwar werde Kylian Mbappe immer der "MVP" der Equipe Tricolore sein, "weil Kylian Zahlen auflegt, die niemand erreicht. Aber der wichtigste Spieler ist Michael Olise", war sich Henry sicher. Der Superstar des FC Bayern sei "ein Freak" - gerade auf der Position, auf der er seit der zweiten Halbzeit des ersten Gruppenspiels gegen den Senegal unter Didier Deschamps spielen darf.
Denn anders als bei den Münchnern agiert Olise nicht auf dem rechten Flügel, sondern als Zehner hinter Mbappe. Aktuell steht er bei fünf Torvorlagen in sechs WM-Spielen. "Er sieht Dinge, die andere nicht sehen. Er sieht sie so perfekt und schnell. Was für ein Spieler", sagte Henry, der außerdem hervorhob, dass Olise auch defensiv keine Mühen scheut. "Was er abseits des Balles anstellt, ist unvergleichlich. Normalerweise vergessen solche technisch begabten Spieler ihre defensiven Pflichten. Er nicht."
Ins gleiche Horn stieß zumindest auch der offenbar von Olise nach wie vor überraschte Escude: "In Frankreich wurde viel über die potenzielle Lücke zwischen Angriff und Abwehr geredet, darüber, dass das Team sich in zwei Teile spaltet. Aber die Anstrengungen von Ousmane Dembele und Olise, die pausenlos dabei helfen, den Ballbesitz zurückzubekommen, helfen auch der Defensive."
Olise bekommt es nun nach dem abermals überzeugenden Viertelfinal-Auftritt gegen Marokko (2:0) am Dienstagabend (21 Uhr MEZ) mit Frankreich im WM-Halbfinale mit Spanien zu tun.
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