Der ehemalige englische Nationalspieler Peter Crouch hat seinem Ex-Klub FC Liverpool dazu geraten, im Sommer Robert Lewandowski vom FC Barcelona zu verpflichten.
"Ein sinnvoller Transfer": Englischer Ex-Nationalspieler wünscht sich Robert Lewandowski beim FC Liverpool
"Das wäre ein sinnvoller Transfer", sagte Crouch bei Paddy Power und führte über den polnischen Routinier aus: "Er ist ein Weltklassespieler. Er mag nicht jünger werden, aber er wäre eine fantastische Option."
Die Zukunft des 37 Jahre alten Lewandowski ist ungewiss. Sein Vertrag in Barcelona läuft aus. In Liverpools Angriff dürfte sich derweil etwas tun: Superstar Mohamed Salah verlässt die Reds. Hugo Ekitike fällt wegen seiner schweren Achillessehnenverletzung noch monatelang aus und Alexander Isak hat eine schwierige erste Spielzeit an der Anfield Road nach seinem Rekordtransfer von Newcastle United hinter sich.
Crouch erklärte: "Isak kommt gerade zurück und ich denke, er wird eine gute nächste Saison spielen. Aber wer würde zu einer Verpflichtung Lewandowskis nein sagen? Er weiß noch immer genau, wie man Tore erzielt. Daran besteht kein Zweifel." Liverpool sei in dieser Saison "meilenweit" vom Titelrennen in der Premier League entfernt gewesen und müsse daher personell nachlegen.
Horrende Summen, wie sie die Liverpooler aber vor knapp einem Jahr investierten, seien dabei aber nicht möglich. Außerdem: "Was sie im letzten Jahr ausgegeben haben, hat sich nicht wirklich ausgezahlt", so Crouch.
- Getty Images
Robert Lewandowski hat im Moment "keinen Plan"
Um den zweifachen Weltfußballer Lewandowski ranken sich aktuell einige Gerüchte. Während die Spur zu Chicago Fire in die MLS zuletzt erkaltet ist, wird der ehemalige Angreifer des FC Bayern vor allem mit den Serie-A-Spitzenklubs Juventus und AC Mailand in Verbindung gebracht.
Er selbst gab sich bei Sky Sports vor wenigen Tagen entspannt, was seine Zukunft angeht: "Das Gute ist, dass ich keinen Druck habe. Mit 30 wäre das Gefühl vielleicht ein anderes gewesen. Im Moment habe ich keinen Plan. Ich bin geduldig und habe noch etwa drei Monate Zeit, um zu entscheiden, was ich tun will. Das werde ich ganz allein tun."
Lewandowski bringt es in dieser Saison auf 42 Pflichtspieleinsätze für Barca. Er markierte dabei 18 Treffer, dazu lieferte er noch vier Assists.
Liverpool, das vor dieser Saison knapp 500 Millionen Euro für neue Spieler hinblätterte, belegt in der Premier League derzeit den vierten Platz. Trotz der 2:3-Niederlage beim Erzrivalen Manchester United am Sonntag ist die Qualifikation für die Champions League drei Spieltage vor Schluss in greifbarer Nähe. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal beträgt allerdings satte 18 Punkte.
Die Rekordtransfers des FC Liverpool
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Aleksander Isak Angriff Newcastle United 2025 145 Millionen Euro Florian Wirtz Mittelfeld Bayer Leverkusen 2025 125 Millionen Euro Hugo Ekitike Angriff Eintracht Frankfurt 2025 95 Millionen Euro Darwin Nunez Angriff Benfica 2022 85 Millionen Euro Virgil van Dijk Abwehr FC Southampton 2018 84,65 Millionen Euro Alisson Becker Tor AS Rom 2018 72,5 Millionen Euro Dominik Szoboszlai Mittelfeld RB Leipzig 2023 70 Millionen Euro Naby Keita Mittelfeld RB Leipzig 2018 60 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Porto 2022 49 Millionen Euro Milos Kerkez Abwehr AFC Bournemouth 2025 46,9 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.
Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.
Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.
Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.
Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.
Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.
Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.
Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.
Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.
Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.
Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.
Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.
Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.
Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.
Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege.
Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.
Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".
Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.