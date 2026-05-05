"Ein sinnvoller Transfer": Englischer Ex-Nationalspieler wünscht sich Robert Lewandowski beim FC Liverpool

"Das wäre ein sinnvoller Transfer", sagte Crouch bei Paddy Power und führte über den polnischen Routinier aus: "Er ist ein Weltklassespieler. Er mag nicht jünger werden, aber er wäre eine fantastische Option."

Die Zukunft des 37 Jahre alten Lewandowski ist ungewiss. Sein Vertrag in Barcelona läuft aus. In Liverpools Angriff dürfte sich derweil etwas tun: Superstar Mohamed Salah verlässt die Reds. Hugo Ekitike fällt wegen seiner schweren Achillessehnenverletzung noch monatelang aus und Alexander Isak hat eine schwierige erste Spielzeit an der Anfield Road nach seinem Rekordtransfer von Newcastle United hinter sich.

Crouch erklärte: "Isak kommt gerade zurück und ich denke, er wird eine gute nächste Saison spielen. Aber wer würde zu einer Verpflichtung Lewandowskis nein sagen? Er weiß noch immer genau, wie man Tore erzielt. Daran besteht kein Zweifel." Liverpool sei in dieser Saison "meilenweit" vom Titelrennen in der Premier League entfernt gewesen und müsse daher personell nachlegen.

Horrende Summen, wie sie die Liverpooler aber vor knapp einem Jahr investierten, seien dabei aber nicht möglich. Außerdem: "Was sie im letzten Jahr ausgegeben haben, hat sich nicht wirklich ausgezahlt", so Crouch.