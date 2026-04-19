Zur Erklärung für alle, die es nicht so mit dem FCB halten oder deren Gedächtnis aufgrund von KI-bedingter Reizüberflutung einfach nicht mehr so gut funktioniert (wir sind bei euch!): Während der offiziellen Meisterfeierlichkeiten der vergangenen Saison am 10. Mai 2025 hatte Trainer Vincent Kompany plötzlich zur Belustigung seiner Spieler einen weißen Porzellan-Kakadu auf das Podest gestellt.

Später stellte sich heraus, dass die Bayern den Vogel in der Vorwoche aus dem Nobelrestaurant Käfer mitgenommen hatten. Dort waren die Münchner quasi am Tresen durch ein 2:2 von Verfolger Bayer Leverkusen beim SC Freiburg Meister geworden und hatten diesen Meilenstein gemeinsam im Restaurant gefeiert, Irgendjemand hatte das Ding mitgenommen, der entführte Vogel wurde zum Talisman der Bayern. Käfer-Chef Michael Käfer schenkte der Mannschaft das gut 1000 Euro teure Ding, selbst bei der Klub-WM war es dabei.

Dort musste es noch im Koffer bleiben, doch jetzt hatte der Kakadu mal wieder einen großen Auftritt. Wenn es nach den Bayern geht, sicher nicht zum letzten Mal in dieser Saison.