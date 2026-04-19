Die Bayernspieler jubelten nach dem Schlusspfiff zunächst nur sehr verhalten, fast wirkte es, als ob ihnen der Gewinn der 35. Bundesligameisterschaft nicht so wichtig war, immerhin stehen in dieser Saison noch einige Titelentscheidungen an.
Ein seltsames Maskottchen ersetzt die Meisterschale: FC Bayern München feiert Titel mit besonderer Trophäe
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Doch dann wurden dem Team und dem Team hinter dem Team die Meistershirts gereicht - und da mussten dann doch einige schmunzeln. Auf dem weißen Shirt war ein Kakadu im klassischen Bayerntrikot - für die Rot-Weiße-Trikot-Jünger: das Ding war tatsächlich rot mit weißen Streifen auf den Ärmeln - zu sehen. Nur der Kakadu im Trikot mit Meisterschale, sonst nichts. Keine 35, kein Deutscher Meister, kein Forever Number 1, keine Erklärung.
Wieso auch, den Insider-Joke dürften alle Bayern und deren Fans mit einem Gedächtnis von heute bis letzten Mai verstanden haben. Irgendwann war dann auch der Kakadu selbst wieder da, Leon Goretzka präsentierte das Porzellantier, das seit der ersten Meisterfeier mit Vincent Kompany zum Inventar des deutschen Rekordmeisters gehört.
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Bayern ließ Kakadu aus Restaurant mitgehen
Zur Erklärung für alle, die es nicht so mit dem FCB halten oder deren Gedächtnis aufgrund von KI-bedingter Reizüberflutung einfach nicht mehr so gut funktioniert (wir sind bei euch!): Während der offiziellen Meisterfeierlichkeiten der vergangenen Saison am 10. Mai 2025 hatte Trainer Vincent Kompany plötzlich zur Belustigung seiner Spieler einen weißen Porzellan-Kakadu auf das Podest gestellt.
Später stellte sich heraus, dass die Bayern den Vogel in der Vorwoche aus dem Nobelrestaurant Käfer mitgenommen hatten. Dort waren die Münchner quasi am Tresen durch ein 2:2 von Verfolger Bayer Leverkusen beim SC Freiburg Meister geworden und hatten diesen Meilenstein gemeinsam im Restaurant gefeiert, Irgendjemand hatte das Ding mitgenommen, der entführte Vogel wurde zum Talisman der Bayern. Käfer-Chef Michael Käfer schenkte der Mannschaft das gut 1000 Euro teure Ding, selbst bei der Klub-WM war es dabei.
Dort musste es noch im Koffer bleiben, doch jetzt hatte der Kakadu mal wieder einen großen Auftritt. Wenn es nach den Bayern geht, sicher nicht zum letzten Mal in dieser Saison.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.