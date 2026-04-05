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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

"Ein sehr, sehr krasses Gefühl": Lennart Karl hat prophetische Fähigkeiten und Tom Bischof hört auf Joshua Kimmichs Rat

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SC Freiburg - Bayern München
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L. Karl
T. Bischof

Dass Tom Bischof und Lennart Karl das Spiel des FC Bayern in Freiburg gedreht haben, war bemerkenswert, aber nicht sehr erstaunlich. Wie sie anschließend darüber sprachen allerdings schon. Was das für die kommende Aufgabe gegen Real Madrid bedeuten könnte.

Das Erstaunliche an den zwei Toren des FC Bayern München gegen den SC Freiburg in der Nachspielzeit - und dem explosionsartigen anschließenden Jubel über den Sieg am 28. Spieltag der Bundesliga - war nicht, dass sie überhaupt gefallen sind. 

Dieser 3:2-Sieg in letzter Sekunde gegen bravourös aufspielende, verdient mit 2:0 führende, am Ende aber immer müder werdende Freiburger war wahrscheinlich das am wenigsten Erstaunliche an diesen Comeback-Treffern tief in der Nachspielzeit; der FC Bayern München ist in diesen ersten Wochen des Jahres in einer monströsen Verfassung.


  • Karl & Bischofgetty

    Dass die beiden Torschützen Tom Bischof und Lennart Karl aus der berühmt-berüchtigten Uno-Connection, zu der etwa auch Aleksandar Pavlovic gehört - die Youngster beim Rekordmeister spielen tatsächlich lieber das nicht nur bei Kindern und Omas äußerst beliebte Kartenspiel Uno, als dass sie Fortnite zocken -, zu den jüngsten Bayernspielern zählen, war zwar bemerkenswert, aber auch nicht unbedingt erstaunlich. Über den Jugendwahn unter Vincent Kompany ist schon genug geschrieben worden. Erstaunlich aber war, dass es drei Treffer mit Ansage waren. 

    Beim Doppeltorschützen Tom Bischof hatte es noch eine Ansage vom Mittelfeldchef bedurft. "Vor dem Spiel hat Jo Kimmich noch gesagt, dass ich bitte endlich mal auf die Kiste schießen soll", sagte Bischof hinterher bei DAZN. Im Training würde er das regelmäßig machen, aber im Spiel sei er bisher zu selten in die richtigen Positionen gekommen für seine Distanzschüsse, erklärte Bischof, wieso es bis zu seinem 33. Pflichtspiel in dieser Saison für die Münchner dauerte, ehe er seine Premierentore für den Rekordmeister erzielen konnte.

    In Freiburg war Bischof, nominell als Linksverteidiger aufgestellt, tatsächlich schon sehr früh im Spiel in vielversprechende Räume gekommen, wenn die anfangs arg zaghaft und unpräzise agierenden Münchner mal gefährlich geworden waren, war es meist über ihn und mit ihm gegangen. 


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    Lennart Karl hatte das 100. Saisontor des FC Bayern München vorhergesehen

    Bei Lennart Karl, gerade 18 geworden und damit zwar gute zweieinhalb Jahre jünger als Bischof, aber schon vorher viermaliger Torschütze für die Münchner und seit jeher mit einem überaus gesunden Selbstvertrauen gesegnet, reichte pure Autosuggestion. "Ja, echt schon ein sehr, sehr krasses Gefühl für mich. In der letzten Minute zu treffen, das ist etwas ganz Besonderes. Ich hatte tatsächlich schon die ganze Zeit im Kopf, mein Trikot auszuziehen und dann ist es irgendwie wirklich passiert. Mein rechter Fuß hat in der Aktion zum Glück geklappt, der Ball war drin und es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl", sagte er bei Sky und präzisierte auf die etwas ungläubige Frage, ob er sein Tor also irgendwie vorhergesehen hatte: "Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich heute ein Tor mache. Dann war es natürlich perfekt, dass es genauso gekommen ist. Ich bin reingekommen, habe getroffen und dann hat es eben geklappt."

    Bei DAZN hatte Karl, der das 100. Tor in der Bundesliga in dieser Saison für die Münchner erzielte, sogar schon davon gesprochen, dass bei den Bayern gerade eine Art Unbesiegbarkeitsgefühl vorherrsche. "In der Kabine haben wir auch gerade schon darüber gesprochen, dass wir damit jeden Gegner schlagen können. Egal, Bundesliga, Champions League. Einfach Vollgas geben und dann können wir jeden Gegner schlagen", sagte er. 

  • tom bischof fc bayern münchengetty

    Die Spieler des FC Bayern München haben gelernt zu leiden

    Trifft sich insofern gut, weil der nächste Gegner Real Madrid ist und die Zeiten, als die Münchner und allen voran Oliver Kahn als Bestia Negra für die Madrilenen galten, als nur sehr schwer zu schlagender Endgegner, schon ein paar Jahre zurückliegen.

    Beim letzten Aufeinandertreffen im Halbfinale der Champions League 2024 setzte sich Real nach einem 2:2 im Hinspiel ziemlich glücklich durch; Bayern war durch Davies in Führung gegangen, Joselu drehte mit zwei Treffern in der 88. Minute und in der Nachspielzeit das Spiel. Real hatte mal wieder Real-Dinge gemacht und gewann schließlich auch den Henkelpott mit dem 2:0 im Finale gegen Borussia Dortmund.  

    Damals ging es für Bayern unter Thomas Tuchel in der Champions League eigentlich nur noch darum, eine recht verkorkste Saison zu retten. Nun reisen die Münchner nicht nur als Mentalitätsmonster, bei dem das Mia san Mia sogar schon die Jungstars erreicht hat, sondern auch als effizientestes und formstärkstes Team des Kontinents nach Madrid. Als eine Mannschaft, die nicht nur Tore wie am Fließband erzielen und ihre Gegner überrollen kann, sondern als ein Team, das zuletzt durchaus auch gelernt hat zu leiden - und am Ende dennoch zu gewinnen. 


  • FC Bayern - Spielplan: Die nächsten Spiele

    Datum

    Uhrzeit

    Begegnung

    Dienstag, 7. April

    21 Uhr

    Real Madrid - FC Bayern (Champions League)

    Samstag, 11. April

    18.30 Uhr

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mittwoch, 15. April

    21 Uhr

    FC Bayern - Real Madrid (Champions League)

Champions League
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