"Ein sehr, sehr krasses Gefühl": Lennart Karl hat prophetische Fähigkeiten und Tom Bischof hört auf Joshua Kimmichs Rat

Bei Lennart Karl, gerade 18 geworden und damit zwar gute zweieinhalb Jahre jünger als Bischof, aber schon vorher viermaliger Torschütze für die Münchner und seit jeher mit einem überaus gesunden Selbstvertrauen gesegnet, reichte pure Autosuggestion. "Ja, echt schon ein sehr, sehr krasses Gefühl für mich. In der letzten Minute zu treffen, das ist etwas ganz Besonderes. Ich hatte tatsächlich schon die ganze Zeit im Kopf, mein Trikot auszuziehen und dann ist es irgendwie wirklich passiert. Mein rechter Fuß hat in der Aktion zum Glück geklappt, der Ball war drin und es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl", sagte er bei Sky und präzisierte auf die etwas ungläubige Frage, ob er sein Tor also irgendwie vorhergesehen hatte: "Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich heute ein Tor mache. Dann war es natürlich perfekt, dass es genauso gekommen ist. Ich bin reingekommen, habe getroffen und dann hat es eben geklappt."
Bei DAZN hatte Karl, der das 100. Tor in der Bundesliga in dieser Saison für die Münchner erzielte, sogar schon davon gesprochen, dass bei den Bayern gerade eine Art Unbesiegbarkeitsgefühl vorherrsche. "In der Kabine haben wir auch gerade schon darüber gesprochen, dass wir damit jeden Gegner schlagen können. Egal, Bundesliga, Champions League. Einfach Vollgas geben und dann können wir jeden Gegner schlagen", sagte er.