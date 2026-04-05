"Ein sehr, sehr krasses Gefühl": Lennart Karl hat prophetische Fähigkeiten und Tom Bischof hört auf Joshua Kimmichs Rat

Dass die beiden Torschützen Tom Bischof und Lennart Karl aus der berühmt-berüchtigten Uno-Connection, zu der etwa auch Aleksandar Pavlovic gehört - die Youngster beim Rekordmeister spielen tatsächlich lieber das nicht nur bei Kindern und Omas äußerst beliebte Kartenspiel Uno, als dass sie Fortnite zocken -, zu den jüngsten Bayernspielern zählen, war zwar bemerkenswert, aber auch nicht unbedingt erstaunlich. Über den Jugendwahn unter Vincent Kompany ist schon genug geschrieben worden. Erstaunlich aber war, dass es drei Treffer mit Ansage waren.

Beim Doppeltorschützen Tom Bischof hatte es noch eine Ansage vom Mittelfeldchef bedurft. "Vor dem Spiel hat Jo Kimmich noch gesagt, dass ich bitte endlich mal auf die Kiste schießen soll", sagte Bischof hinterher bei DAZN. Im Training würde er das regelmäßig machen, aber im Spiel sei er bisher zu selten in die richtigen Positionen gekommen für seine Distanzschüsse, erklärte Bischof, wieso es bis zu seinem 33. Pflichtspiel in dieser Saison für die Münchner dauerte, ehe er seine Premierentore für den Rekordmeister erzielen konnte.

In Freiburg war Bischof, nominell als Linksverteidiger aufgestellt, tatsächlich schon sehr früh im Spiel in vielversprechende Räume gekommen, wenn die anfangs arg zaghaft und unpräzise agierenden Münchner mal gefährlich geworden waren, war es meist über ihn und mit ihm gegangen.



