Ein Schlag ins Gesicht für die USA! Bundesliga-Talent hofft auf Karriere in der deutschen Nationalmannschaft

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, entscheidet sich der Innenverteidiger trotz ständigen Austauschs mit dem US-Verband zunächst für eine potenzielle Karriere in der deutschen Nationalmannschaft.

Deshalb werde er auch nicht für den kommenden Lehrgang Ende März für das Team von Trainer Mauricio Pochettino nominiert, um sich die Möglichkeit offen zu halten, für Deutschland zu spielen. Banks ist auf Hawaii geboren, besitzt aufgrund seiner deutschen Mutter aber die doppelte Staatsbürgerschaft. Sein Vater ist US-Amerikaner und lebt in Washington DC, Banks hingegen wuchs im Allgäu auf, wo seine Mutter nach wie vor mit seinem Siefvater lebt.

Vom DFB erhielt Banks bislang noch keine Einladung. Stattdessen kam er zuletzt für die U20-Auswahl der US-Amerikaner zum Einsatz und trainierte zuletzt bereits bei Pochettino mit. Womöglich erhält der 19-Jährige nun aber eine Einladung für die deutsche U21-Nationalmannschaft, die in der EM-Quailfikation auf den Nachwuchs von Nordirland und Griechenland trifft.