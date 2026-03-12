Der DFB hat sich im Rennen um Bundesliga-Shootingstar Noahkai Banks vom FC Augsburg offenbar gegen WM-Gastgeber USA durchgesetzt.
Ein Schlag ins Gesicht für die USA! Bundesliga-Talent hofft auf Karriere in der deutschen Nationalmannschaft
Banks ist auf Haswaii geboren - und wuchs im Allgäu auf
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, entscheidet sich der Innenverteidiger trotz ständigen Austauschs mit dem US-Verband zunächst für eine potenzielle Karriere in der deutschen Nationalmannschaft.
Deshalb werde er auch nicht für den kommenden Lehrgang Ende März für das Team von Trainer Mauricio Pochettino nominiert, um sich die Möglichkeit offen zu halten, für Deutschland zu spielen. Banks ist auf Hawaii geboren, besitzt aufgrund seiner deutschen Mutter aber die doppelte Staatsbürgerschaft. Sein Vater ist US-Amerikaner und lebt in Washington DC, Banks hingegen wuchs im Allgäu auf, wo seine Mutter nach wie vor mit seinem Siefvater lebt.
Vom DFB erhielt Banks bislang noch keine Einladung. Stattdessen kam er zuletzt für die U20-Auswahl der US-Amerikaner zum Einsatz und trainierte zuletzt bereits bei Pochettino mit. Womöglich erhält der 19-Jährige nun aber eine Einladung für die deutsche U21-Nationalmannschaft, die in der EM-Quailfikation auf den Nachwuchs von Nordirland und Griechenland trifft.
Auch Pochettino schwärmte: USA warb intensiv um Banks
Banks hat sich in dieser Saison beim FCA zum Stammspieler hochgearbeitet, schon unter Ex-Trainer Sandro Wagner war er nicht aus der Startelf wegzudenken. Mit Nachfolger Manuel Baum haben sich die Fuggerstädter, auch zum Wohle des Teenagers, inzwischen stabilisiert und schielen sogar leicht Richtung Europa.
Für die USA ist Banks Entscheidung durchaus ein Schlag ins Gesicht. Der Gastgeber der kommenden Weltmeisterschaft hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten dem Vernehmen intensiv um dessen Dienste bemüht. "Ich habe ihn in Deutschland spielen sehen, und er ist ein riesiges Talent", sagte Pochettino unter anderem und ergänzte. "Man weiß nie, wie er explodieren kann - vielleicht ist er am Ende der Saison der beste Innenverteidiger in Europa oder in Deutschland."
Banks gibt sich trotz des vielen Lobs indes bodenständig. "Meine Mutter würde mir in den Hintern treten, wenn ich nicht mehr auf dem Boden bleiben würde", sagte er im Februar dahingehend mit einem Augenzwinkern: "Also es gibt keine Chance dafür."
Leistungsdaten von Noahkai Banks beim FC Augsburg in dieser Saison
- Spiele: 21
- Tore 1:
- Assists: 1
- Einsatzminuten: 1.653