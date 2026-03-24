Berichten von Bild und Münchner Merkur/tz zufolge soll demnächst ein zusätzlicher Trainingsplatz entstehen. Und zwar an der Stelle, wo sich aktuell ein einst von Carlo Ancelotti gewünschter Fitness-Parcours befindet. Er umfasst unter anderem einen Sprinthügel mit zwei verschiedenen Steigungen, einen Balance-Balken, Sand- und Rindenmulch-Flächen, einen Basketballkorb, einen Fußball-Tennis-Platz und Geräte-Häuschen.
Ein Relikt aus Ancelottis Zeit muss weichen: FC Bayern entfernt wohl Millionen-Grab von Ex-Trainer
Umstrittener Ancelotti-Co-Trainer wollte Fitness-Parcour
Insgesamt soll der Bau in der Saison 2016/17 rund eine Million Euro gekostet haben. Besonders dafür eingesetzt hat sich damals Ancelottis Fitness-Chef Giovanni Mauri. Der Italiener stand später in den Schlagzeilen, weil er laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Kabine rauchte. Nach Ancelottis Entlassung im Herbst 2017 wurde der Fitness-Parcours praktisch nicht mehr genutzt. Die einzige Ausnahme war laut Münchner Merkur/tz eine Reha-Einheit von Douglas Costa im März 2021.
FC Bayern plant wohl Umbau für über 100 Millionen Euro
Wie Fotos belegen, inspizierte am Montag ein hochrangiger Tross des FC Bayern mit gedruckten Bauplänen ausgestattet die Örtlichkeit. Darunter der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen, Sportdirektor Christoph Freund, Greenkeeper Peter Sauer, Gebäudemanager Sebastian Faforke und Allianz-Arena-Chef Jürgen Muth, der beim FC Bayern als Bindeglied zu Architekten, Bauunternehmen und Dienstleistern dient. Wie die übrigen Plätze soll offenbar auch die neue Spielfläche von einem meterhohen Sichtschutz umgeben werden.
Womöglich ist diese Anpassung nur der Auftakt eines schön länger geplanten größeren Umbaus. Dreesen verkündete 2024 in einer Pressemitteilung: "Ein neues Leistungszentrum ist ein zentraler Baustein, damit der FC Bayern weiterhin internationale Spieler von sich überzeugen und auf absolutem Top-Niveau konkurrenzfähig bleiben kann." Münchner Merkur/tz vermeldete im Dezember, dass dafür mittlerweile eine Vorgenehmigung eingeholt wurde. Drei Jahre soll der Bau dauern und rund 100 Millionen Euro kosten, noch 2026 könnten die Arbeiten losgehen.