Ein Relikt aus Ancelottis Zeit muss weichen: FC Bayern entfernt wohl Millionen-Grab von Ex-Trainer

Wie Fotos belegen, inspizierte am Montag ein hochrangiger Tross des FC Bayern mit gedruckten Bauplänen ausgestattet die Örtlichkeit. Darunter der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen, Sportdirektor Christoph Freund, Greenkeeper Peter Sauer, Gebäudemanager Sebastian Faforke und Allianz-Arena-Chef Jürgen Muth, der beim FC Bayern als Bindeglied zu Architekten, Bauunternehmen und Dienstleistern dient. Wie die übrigen Plätze soll offenbar auch die neue Spielfläche von einem meterhohen Sichtschutz umgeben werden.

Womöglich ist diese Anpassung nur der Auftakt eines schön länger geplanten größeren Umbaus. Dreesen verkündete 2024 in einer Pressemitteilung: "Ein neues Leistungszentrum ist ein zentraler Baustein, damit der FC Bayern weiterhin internationale Spieler von sich überzeugen und auf absolutem Top-Niveau konkurrenzfähig bleiben kann." Münchner Merkur/tz vermeldete im Dezember, dass dafür mittlerweile eine Vorgenehmigung eingeholt wurde. Drei Jahre soll der Bau dauern und rund 100 Millionen Euro kosten, noch 2026 könnten die Arbeiten losgehen.