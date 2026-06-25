Ein Rekordtransfer wird immer wahrscheinlicher: Thomas Müllers Wunschspieler für den FC Bayern liefert erneut ab

Und die Liste der angeblichen Interessenten ist prominent befüllt. Neben United werden der FC Arsenal, der FC Chelsea und Manchester City gehandelt, auch Real Madrid wurde bereits genannt. Da deutet sich also ein Wettbieten der Superreichen an, für den SC Freiburg ist das die bestmögliche Situation. Schon vor der WM galt ein Preisschild von 30 Millionen Euro als angebracht, mittlerweile wirkt das für englische Verhältnisse wie ein Schnäppchen. Eine Ablöse von 60 oder 70 Millionen wird in der Schweizer Presse vermutet - bisherige Rekordtransfers der Freiburger waren die Abgänge von Kevin Schade und Merlin Röhl nach England für je etwa 25 Millionen.

In Freiburg kann man sich nun alles in Ruhe anschauen. Im vergangenen Sommer hatte der Klub den Vertrag bis 2030 verlängert, für einen Verkauf besteht keine Not. "Wir sind sehr entspannt und haben unsere Vorstellung", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach dem kicker, "entweder wir verkaufen super, oder wir haben einen super Spieler, wenn Johan bleibt."

Manzambi selbst will sich derzeit "nur auf die WM" konzentrieren. Mit der Schweiz steht er im Sechzehntelfinale, bis zum 3. Juli hat das Team Pause - und Manzambi Zeit, sich auf weitere, preistreibende Heldentaten vorzubereiten.