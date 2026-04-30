Beim potenziellen Investor handelt es sich um den in Las Vegas ansäßigen Unternehmer Grant Gustavson. Gustavsons Mutter Tamara soll über ein Vermögen von 8,5 Milliarden Dollar verfügen. Gustavson soll die Whitecaps kaufen wollen und das Team anschließend nach Las Vegas umziehen wollen. Thomas Müller würde dann also, sollte er bei den Whitecaps bleiben, seine Heimspiele in der Glücksspielmetropole austragen.

Laut The Athletic verpflichtet er sich im Rahmen der Bewerbung, in Las Vegas ein reines Fussballstadion zu bauen.

"Las Vegas ist weltweit als gastfreundliches Reiseziel für Millionen Menschen pro Jahr bekannt und hat eine wachsende, leidenschaftliche Gemeinschaft von Fußballfans", erklärte Gustavsons Gruppe in einer Stellungnahme.



