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Ryan Tolmich

Potenzieller Käufer soll Angebot abgegeben haben: Spielt Thomas Müller bald in Las Vegas?

Vancouver Whitecaps
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Kanada

Nachdem die aktuellen Besitzer der Vancouver Whitecaps keinen Käufer gefunden haben, der das Team aus der MLS in Vancouver halten wollte, ist nun ein Umzug in die USA wahrscheinlicher denn je. Ein Investor aus Las Vegas hat der Liga ein konkretes Angebot für das Team von Thomas Müller unterbreitet.

Beim potenziellen Investor handelt es sich um den in Las Vegas ansäßigen Unternehmer Grant Gustavson. Gustavsons Mutter Tamara soll über ein Vermögen von 8,5 Milliarden Dollar verfügen. Gustavson soll die Whitecaps kaufen wollen und das Team anschließend nach Las Vegas umziehen wollen. Thomas Müller würde dann also, sollte er bei den Whitecaps bleiben, seine Heimspiele in der Glücksspielmetropole austragen.

Laut The Athletic verpflichtet er sich im Rahmen der Bewerbung, in Las Vegas ein reines Fussballstadion zu bauen.

 "Las Vegas ist weltweit als gastfreundliches Reiseziel für Millionen Menschen pro Jahr bekannt und hat eine wachsende, leidenschaftliche Gemeinschaft von Fußballfans", erklärte Gustavsons Gruppe in einer Stellungnahme.


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    Anfang der Woche hatten Berichte über ein Treffen der MLS-Eigentümer zu einem möglichen Umzug des Klubs eine breite Bewegung zur Rettung des Vereins und zum Verbleib in Vancouver ausgelöst. Die aktuellen Eigentümer der Whitecaps, der amtierende MLS-Vizemeister, hatten daraufhin eine Stellungnahme veröffentlicht.

    "Der Verein steht vor gut dokumentierten strukturellen Herausforderungen in Bezug auf die Stadionwirtschaft, den Zugang zum Spielort und Einnahmeeinschränkungen, die es schwierig gemacht haben, Käufer zu finden, die sich dafür einsetzen, das Team in Vancouver zu halten", hieß es da. "In den vergangenen 16 Monaten haben wir ernsthafte Gespräche mit mehr als 100 Interessenten geführt, und bis heute ist kein tragfähiges Angebot eingegangen, das den Verein hier halten würde. Sollte es eine lokale Eigner Gruppe mit Vision und Geld geben, fordern wir sie auf, sich zu melden.“


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  • Auch die MLS gab Anfang dieser Woche eine Erklaerung gegenueber GOAL ab:

    "Die Whitecaps-Eigentümer haben viel für die Entwicklung des Fußballs in Vancouver und Kanada getan. Doch die Lage rund um das Stadion, Terminschwierigkeiten und fehlende Hilfe von Staat und Wirtschaft machen es schwer, eine tragfähige Zukunft für den Club zu sichern", schrieb MLS-Sprecher Dan Courtemanche.

    "Wir arbeiten weiter daran, den Club bei der Suche nach einer nachhaltigen Lösung zu unterstützen. Unser Ziel ist es, einen Weg zu finden, der es den Whitecaps ermöglicht, in Vancouver weiter zu wachsen und erfolgreich zu sein. Gleichzeitig tragen wir die Verantwortung, die langfristige Gesundheit der Liga und ihrer Clubs sicherzustellen, und wir werden alle Optionen prüfen, einschließlich des Interesses, das andere Märkte und Investorengruppen an dem Club bekundet haben."

    Nun könnte das in einen Umzug nach Las Vegas münden.


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