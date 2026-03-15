Ein Nationalheld im Anflug? BVB will angeblich besonderen Stürmer als Ersatz für Serhou Guirassy

Parrott könnte beim BVB als Nachfolger von Serhou Guirassy im Gespräch sein. Der Vertrag des Dortmunder Torjägers läuft zwar noch bis 2028, die Spekulationen über einen möglichen vorzeitigen Abschied im Sommer mehrten sich aber zuletzt.

Parrott, seit 2024 in Alkmaar, hat in der bisherigen Saison eine gute Quote aufzuweisen. Wettbewerbsübergreifend sind ihm in 38 Einsätzen 26 Tore gelungen, hinzu kommen sieben Assists.