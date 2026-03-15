Borussia Dortmund hat angeblich ein Auge auf Mittelstürmer Troy Parrott von AZ Alkmaar geworfen. Das berichtet der Transferexperte Ekrem Konur. Demnach soll neben dem BVB auch die AC Milan an Parrott interessiert sein, der in Alkmaar noch bis 2029 unter Vertrag steht. Daher dürften die Niederländer eine stattliche Ablöse für den 24-jährigen Iren aufrufen, dessen Marktwert von transfermarkt.de aktuell auf 22 Millionen Euro beziffert wird.
Ein Nationalheld im Anflug? BVB will angeblich besonderen Stürmer als Ersatz für Serhou Guirassy
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Schon 26 Saisontore für Troy Parrott
Parrott könnte beim BVB als Nachfolger von Serhou Guirassy im Gespräch sein. Der Vertrag des Dortmunder Torjägers läuft zwar noch bis 2028, die Spekulationen über einen möglichen vorzeitigen Abschied im Sommer mehrten sich aber zuletzt.
Parrott, seit 2024 in Alkmaar, hat in der bisherigen Saison eine gute Quote aufzuweisen. Wettbewerbsübergreifend sind ihm in 38 Einsätzen 26 Tore gelungen, hinzu kommen sieben Assists.
Parrott führt Irland zum Sieg gegen Cristiano Ronaldo und Co.
Im November hatte Parrott zudem für Aufsehen gesorgt, als er sich in den beiden entscheidenden WM-Qualifikationsspielen zum irischen Nationalhelden aufschwang. Zunächst erzielte er beide Tore beim überraschenden 2:0-Erfolg von Irland über Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo. So wahrte Parrott den Iren die Chance, in der abschließenden Partie in Ungarn noch auf Playoff-Platz zwei zu springen. Dafür war ein Auswärtssieg zwingend notwendig - und Parrott lieferte erneut.
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Irland winkt dank Parrott noch ein WM-Ticket
Beim irischen 3:2-Erfolg gingen alle drei Treffer auf das Konto des Alkmaar-Stürmers, das Tor zum Sieg glückte ihm dabei auf höchstdramatische Art und Weise in letzter Sekunde. Irland sprang damit noch auf Platz zwei hinter Portugal und hat nun in den Playoffs Ende März die Chance, sich noch ein Ticket zur WM 2026 zu ergattern. Im Halbfinale sind Parrott und Co. in Tschechien zu Gast, in einem möglichen Playoff-Finale würde es zu einem Heimspiel gegen Dänemark oder Nordmazedonien kommen.
Sollten es die Iren noch zur Endrunde schaffen, würden sie dort in Gruppe A auf Co-Gastgeber Mexiko, Südafrika und Südkorea treffen.
Die Saison 2025/26 von Troy Parrott bei AZ:
- Spiele: 38
- Spielminuten: 3045
- Tore: 26
- Assists: 7