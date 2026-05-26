Ein Liebling von Jürgen Klopp schmiert ab - Bayer Leverkusen schaufelt ein 32 Millionen-Grab: Das sind die größten Transfer-Flops der Bundesliga

In Argentinien schon als kommender Superstar gefeiert, ging Claudio Echeverri vor seinem 19. Geburtstag Anfang 2025 zu Manchester City. Da er bei den Engländern in seinem ersten Halbjahr kaum zum Zug kam, entschieden sich City und der offensive Mittelfeldspieler im vergangenen Sommer dazu, per Leihe bei einem anderen Verein Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau zu sammeln.

Bayer Leverkusen sollte die richtige Adresse dafür sein - doch man täuschte sich. Echeverri kam bei der Werkself nie richtig an, konnte bei Kurzeinsätzen zu Beginn seiner Leihe kaum überzeugen. Einziges Highlight blieb der Assist des 20-Jährigen beim 2:2 in Kopenhagen in der Champions League Mitte September, als er in der Nachspielzeit das Eigentor der Gastgeber zum späten Ausgleich einleitete.

Zwischen Ende September und Ende November saß Echeverri in sechs von sieben Bundesligaspielen 90 Minuten lang auf der Bank, kurz vor Weihnachten flog er dann ganz aus dem Kader. Nach nur gut vier Monaten und lediglich elf Einsätzen war Echeverris mit großen Hoffnungen auf beiden Seiten verbundene Leihe nach Leverkusen dann schon wieder beendet, der Mittelfeldmann ließ sich zum FC Girona nach Spanien weiter verleihen. Dort lief es für Echeverri persönlich zumindest etwas besser als bei Bayer, am Saisonende stand aber der Abstieg aus LaLiga. Insgesamt also eine Saison zum Vergessen für das argentinische Top-Talent.