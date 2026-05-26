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Oliver Maywurm

Ein Liebling von Jürgen Klopp schmiert ab - Bayer Leverkusen schaufelt ein 32 Millionen-Grab: Das sind die größten Transfer-Flops der Bundesliga

Bundesliga
FEATURES
E. Ben Seghir
C. Echeverri
K. Kosugi
J. Bakayoko
S. Mbangula
V. Boniface
Jeremy Arévalo
G. Reyna
J. Adjetey
Jesper Lindström
T. Hara
C. Campbell
D. Peretz
D. Downs
K. Shiogai

Die Bundesliga-Saison 2025/26 ist Geschichte. Mit welchen Transfers lagen die Vereine in der abgelaufenen Spielzeit völlig daneben?

Luis Diaz und Jonathan Tah beim FC Bayern, Yan Diomande bei RB Leipzig, Leon Avdullahu bei der TSG Hoffenheim: Zahlreiche Bundesliga-Transfers aus dem vergangenen Sommer schlugen bei ihren neuen Vereinen besonders gut ein.

Doch es gab natürlich auch mal wieder einige Beispiele, bei denen es ganz anders lief. Enttäuschte Erwartungen, kaum Einfluss auf die neue Mannschaft, teilweise sehr wenig Ertrag für ziemlich hohe Investitionen. SPOX hat die 15 vielleicht größten Transferflops der Bundesliga-Saison 2025/26 zusammengestellt.

  • Claudio EcheverriGetty Images

    Claudio Echeverri: Leihe zu Bayer Leverkusen

    In Argentinien schon als kommender Superstar gefeiert, ging Claudio Echeverri vor seinem 19. Geburtstag Anfang 2025 zu Manchester City. Da er bei den Engländern in seinem ersten Halbjahr kaum zum Zug kam, entschieden sich City und der offensive Mittelfeldspieler im vergangenen Sommer dazu, per Leihe bei einem anderen Verein Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau zu sammeln.

    Bayer Leverkusen sollte die richtige Adresse dafür sein - doch man täuschte sich. Echeverri kam bei der Werkself nie richtig an, konnte bei Kurzeinsätzen zu Beginn seiner Leihe kaum überzeugen. Einziges Highlight blieb der Assist des 20-Jährigen beim 2:2 in Kopenhagen in der Champions League Mitte September, als er in der Nachspielzeit das Eigentor der Gastgeber zum späten Ausgleich einleitete.

    Zwischen Ende September und Ende November saß Echeverri in sechs von sieben Bundesligaspielen 90 Minuten lang auf der Bank, kurz vor Weihnachten flog er dann ganz aus dem Kader. Nach nur gut vier Monaten und lediglich elf Einsätzen war Echeverris mit großen Hoffnungen auf beiden Seiten verbundene Leihe nach Leverkusen dann schon wieder beendet, der Mittelfeldmann ließ sich zum FC Girona nach Spanien weiter verleihen. Dort lief es für Echeverri persönlich zumindest etwas besser als bei Bayer, am Saisonende stand aber der Abstieg aus LaLiga. Insgesamt also eine Saison zum Vergessen für das argentinische Top-Talent.

    • Werbung
  • TSG Hoffenheim v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Johan Bakayoko: Für 18 Millionen Euro zu RB Leipzig

    Mit zwei Toren in seinen ersten fünf Bundesligaspielen gelang Johan Bakayoko der Start in die neue Herausforderung bei RB Leipzig ziemlich gut. Doch der Treffer zum 1:0 in Wolfsburg Ende September sollte der letzte Scorerpunkt bleiben, den der für 18 Millionen Euro aus Eindhoven verpflichtete Offensivspieler in dieser Ligasaison zustande brachte.

    Bakayoko verlor seinen Stammplatz, musste zu allem Übel im Winter dann sechs Wochen lang wegen einer Muskelverletzung aussetzen. Danach tat sich der 23-jährige Belgier noch schwerer. Die ernüchternde Bilanz für sein bisheriges Jahr 2026: Gerade einmal etwas mehr als 100 Einsatzminuten, kein einziges Mal schaffte er es in die Startelf von RB-Trainer Ole Werner.

    Der Wunschspieler von Jürgen Klopp, um den sich die deutsche Trainerlegende als Head of Globa Soccer sogar persönlich bemüht haben soll, könnte am Ende ein teures Missverständnis werden.

  • Eintracht Frankfurt Unveil New Signing Keita KosugiGetty Images Sport

    Keita Kosugi: Für 6,5 Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt

    Der Transfer von Keita Kosugi von Djurgardens IF aus Schweden zu Eintracht Frankfurt im Januar lief irgendwie komplett unter dem Rader. Das lag vor allem daran, dass der immerhin 6,5 Millionen Euro teure Japaner bisher noch keinen einzigen Einsatz für die SGE absolviert hat.

    Frankfurt hatte Kosugi als Backup für Nathaniel Brown auf der linken Abwehrseite geholt. In den ersten Wochen schaffte es der 20-Jährige immerhin fast immer in den Bundesligakader der Eintracht, spielen durfte er aber nicht. Seit Anfang März tauchte Kosugi bis Saisonende dann überhaupt nicht mehr auf dem Spielberichtsbogen auf. Albert Riera, mittlerweile schon wieder Geschichte, konnte mit dem japanischen U23-Nationalspieler nichts anfangen.

    Um Spielpraxis zu sammeln, kam Kosugi zuletzt für die zweite Mannschaft in der Hessenliga (5. Liga) zum Einsatz. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass der noch sehr junge Außenverteidiger in Zukunft vielleicht doch noch eine Rolle im Frankfurter Bundesliga-Team spielen kann.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Samuel Mbangula: Für 10 Millionen Euro zu Werder Bremen

    Zehn Millionen Euro überwies Werder Bremen vergangenen Sommer für Samuel Mbangula an Juventus Turin. Sehr bemerkenswert, avancierte der technisch versierte Offensivspieler damit doch zum zweitteuersten Neuzugang in Werders Vereinsgeschichte.

    Die damit verbundenen Erwartungen konnte Mbangula in seiner ersten Saison - die zu dessen Ehrenrettung für die gesamte Mannschaft problematisch verlief - noch nicht erfüllen. Zwar hatte Mbangula vor allem in den ersten Monaten vereinzelt Glanzlichter wie seine drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Assists) beim 4:0 in Mönchengladbach Mitte September oder seine Siegtore gegen St. Pauli (Anfang Oktober) und Wolfsburg (Anfang November).

    Schnell wurde der 22-jährige Belgier aber zu inkonstant in seinen Leistungen, ließ zudem immer wieder die nötige Konsequenz in der Defensivarbeit vermissen. Im Jahr 2026 stand er nur noch selten in der Startelf und blieb in den letzten sieben Saisonspielen ohne einen einzigen Einsatz von Beginn an. Einziger Scorerpunkt Mbangulas in 2026 war sein Assist beim 3:3 gegen Frankfurt Mitte Januar.

  • Jeremy Arevalo Getty

    Jeremy Arevalo: Für 7,5 Millionen Euro zum VfB Stuttgart

    Immerhin 7,5 Millionen Euro ließ sich der VfB Stuttgart Anfang Januar Jeremy Arevalo kosten. Ein Tor des Mittelstürmers haben die Schwaben dafür bisher nicht bekommen.

    VfB-Trainer Sebastian Hoeneß war von Arevalo offensichtlich nicht überzeugt genug, um ihm schon in der zweiten Hälfte dieser Saison mehr zu geben als nur Kurzeinsätze. So kamen für den 21-jährigen ecuadorianischen Nationalspieler bisher lediglich 32 Spielminuten in der Bundesliga zusammen, dabei gelang ihm immerhin ein Assist.

    Seit Mitte April stand Arevalo dann gar nicht mehr in Hoeneß' Kader. Stattdessen wurde der millionenschwere Winterneuzugang zur zweiten Mannschaft versetzt, um wenigsten noch etwas Spielpraxis zu bekommen. Dort machte Arevalo seine Sache gut, kam in drei Drittligaeinsätzen auf vier Tore. Sein Anspruch war es aber eigentlich, schon erste Spuren bei Stuttgarts erster Mannschaft zu hinterlassen.

  • FC St. Pauli v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Eliesse Ben Seghir: Für 32 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen

    Die zugespitzte Formulierung spricht Bände: Für 32 Millionen Euro, die man für Eliesse Ben Segir an die AS Monaco überwies, hat Bayer Leverkusen diese Saison keinen einzigen Scorerpunkt bekommen.

    Ben Seghir sollte einer der Spieler sein, die in Leverkusens offensivem Mittelfeld versuchen, den Weggang von Florian Wirtz in Richtung FC Liverpool irgendwie aufzufangen. Eine Mammutaufgabe, zu der Ben Seghir letztlich keinerlei Beitrag leisten konnte.

    Zu Saisonbeginn bekam Ben Seghir noch seine Chancen von Beginn an, konnte dabei allerdings nicht überzeugen. Entsprechend rückte er mehr und mehr ins zweite Glied und zu allem Übel verletzte er sich dann Anfang des Jahres beim Afrika-Cup, an dem er mit Gastgeber Marokko teilnahm.

    Gut zwei Monate lang musste Ben Seghir aussetzen, nach seiner Rückkehr kam er weiterhin nur vereinzelt zum Zug. Im Jahr 2026 kamen für den 32-Millionen-Mann gerade mal 50 Einsatzminuten zusammen.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Giovanni Reyna: Für 4 Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach

    Beim BVB einst als Supertalent gefeiert, wollte Giovanni Reyna seiner Karriere bei Borussia Mönchengladbach neuen Schwung verleihen. Vier Millionen Euro ließen sich die Fohlen den offensiven Mittelfeldspieler kosten, der allerdings weitgehend enttäuschte.

    So tat sich Reyna sehr schwer damit, überhaupt ins Team zu finden. Und das Jahr 2026 war dann lange von muskulären Problemen geprägt, von denen sich der Nationalspieler der USA nicht recht erholen wollte. Zwischen Mitte Januar und Mitte April spielte er gerade einmal fünf Minuten, seinen letzten Startelfeinsatz hatte er kurz vor Weihnachten gehabt.

    Immerhin: In der Saisonendphase wurde er regelmäßig eingewechselt und erzielte beim 1:3 in Augsburg am vorletzten Spieltag noch sein bisher einziges Tor für Gladbach.

  • JONAS ADJETEY WOLFSBURG Getty Images

    Jonas Adjetey: Für 9,5 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg

    9,5 Millionen Euro überwies der VfL Wolfsburg Anfang Februar an den FC Basel, um Jonas Adjetey unter Vertrag zu nehmen. Der ghanaische Nationalspieler sollte der Abwehr der Wölfe im Abstiegskampf Stabilität verleihen. Daraus wurde allerdings nichts.

    Beim enttäuschenden 1:2 gegen den Hamburger SV Anfang März, das Ex-Trainer Daniel Bauer den Job kostete, verbuchte Adjetey seinen bisher einzigen Startelfeinsatz für Wolfsburg. Unter Dieter Hecking kam danach keine weitere Spielminute mehr hinzu, fünfmal stand der Innenverteidiger gar nicht erst im Kader des VfL. Die Relegation sah er sich komplett von der Auswechselbank aus an.


  • 1. FC Heidenheim 1846 v Hamburger SV - DFB Cup: Round TwoGetty Images Sport

    Daniel Peretz: Leihe zum Hamburger SV

    Nach zwei Jahren als Dauerreservist beim FC Bayern München wollte Daniel Peretz endlich wieder spielen. Die Leihe zu Aufsteiger Hamburger SV bot dem Keeper diese Chance - zumindest in der Theorie.

    Denn in der Realität saß Peretz auch beim HSV fast immer auf der Bank, weil er an Daniel Heuer Fernandes nicht vorbei kam. Lediglich im DFB-Pokal durfte der 25-Jährige zweimal spielen, in der Bundesliga kam er keine einzige Minute zum Einsatz.

    Schon nach wenigen Wochen soll Peretz aufgrund seines Bankplatzes darüber nachgedacht haben, Hamburg wieder zu verlassen. Anfang des Jahres erzwang der israelische Nationalkeeper dann den Abbruch der eigentlich bis Saisonende angelegten Leihe und ließ sich von Bayern an den FC Southampton weiter verleihen.

    Bei dem englischen Zweitligisten lief es viel besser, dort war Peretz die klare Nummer eins und hätte möglicherweise sogar den Aufstieg in die Premier League feiern dürfen, hätte es die Spionage-Affäre in den Playoffs nicht gegeben.

  • Shonan Bellmare v Kyoto Sanga F.C. - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1J.LEAGUE

    Taichi Hara: Ablösefrei zum FC St. Pauli

    Taichi Hara kam Ende Januar vom japanischen Erstligisten Kyoto Sanga ablösefrei zum FC St. Pauli. Der klare Auftrag an den Mittelstürmer: Für mehr Torgefahr bei den Hamburgern sorgen und bestenfalls wichtige Treffer im Abstiegskampf erzielen.

    Doch Pauli-Trainer Alexander Blessin traute das Hara dann offensichtlich doch nicht zu, lediglich 25 Einsatzminuten bekam der 27-Jährige in der Bundesliga. Seit Ende Februar waren es sogar nur mickrige drei Minuten, Mitte März bekam Hara beim Regionalliga-Team von St. Pauli immerhin etwas mehr Spielpraxis.

  • BonifaceGetty Images

    Victor Boniface: Leihe zu Werder Bremen

    Mit der leihweisen Verpflichtung von Victor Boniface machte Werder Bremen kurz vor Schließung des Sommertransferfenster 2025 Schlagzeilen, hatte man doch einen der potenziell besten Stürmer der Bundesliga an die Weser geholt.

    Doch leider machte Bonifaces Körper nicht mit. Seine Knieprobleme setzten dem Nigerianer zu, zu vollständiger Fitness fand er nie. So waren lediglich vereinzelte Glanzlichter möglich, beispielsweise sein gutes Kurz-Debüt beim 4:0 in Mönchengladbach Mitte September oder sein artistischer Assist für den 2:1-Siegtreffer gegen Wolfsburg Anfang November.

    Lediglich zweimal schaffte es Boniface in Werders Startelf, Anfang des Jahres unterzog sich der 25-Jährige dann einer Knie-OP. Die Leihe lief zwar weiter, mit einem weiteren Einsatz für Bremen rechnete allerdings kaum noch jemand. Ende April beim 1:1 in Stuttgart stand Boniface dann zwar noch einmal in Werders Kader, er spielte allerdings nicht mehr. So datiert sein letzter Einsatz für den SVW vom 7. Dezember im Nordderby gegen den HSV (2:3).

  • Bayer 04 Leverkusen v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Jesper Lindström: Leihe zum VfL Wolfsburg (1,5 Millionen Euro Leihgebühr)

    Man könnte es niemandem vorwerfen, gar nicht mehr auf dem Schirm zu haben, dass Jesper Lindström diese Saison beim VfL Wolfsburg verbracht hat. Zu selten trat der Offensivspieler in Erscheinung, der 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewann und ein Jahr später für 30 Millionen Euro Ablöse zur SSC Neapel wechselte.

    An den italienischen Topklub überwies Wolfsburg vergangenen Sommer 1,5 Millionen Euro Leihgebühr, Lindström sollte auf dem angepeilten Weg nach Europa eine tragende Rolle einnehmen. Stattdessen spielte Lindström in der Hinrunde verletzungsbedingt nur elf Minuten und die Wölfe landeten im Abstiegskampf.

    Obwohl körperlich weiterhin nicht ohne Probleme, machte Lindström 2026 sogar ein paar Spiele von Beginn an, konnte dabei jedoch nicht an seine Form aus Frankfurter Tagen anknüpfen. Während der Crunchtime im Saisonfinale verzichtete Trainer Dieter Hecking dann fast gänzlich auf den dänischen Nationalspieler, der in der Relegation die allerletzte Chance aufs Elfmeterschießen per Volley drüber setzte.

  • Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Cole Campbell: Leihe zur TSG Hoffenheim (1,5 Millionen Euro Leihgebühr)

    Da er bei Borussia Dortmund noch überhaupt keine Rolle in der Mannschaft von Niko Kovac spielte, ließ sich Cole Campbell Anfang Januar an die TSG Hoffenheim verleihen. Auch mit dem Traum im Hinterkopf, sich möglicherweise noch für den WM-Kader von Co-Gastgeber USA zu empfehlen.

    Dazu kam der 20-jährige Offensivspieler allerdings so gut wie gar nicht. Sprunggelenksprobleme erschwerten Campbells erste Wochen im Kraichgau, erst Ende Februar hatte er seinen ersten Kurzeinsatz für den Leihklub. Vier weitere Auftritte als Joker in der Bundesliga kamen bis Saisonende noch dazu, Spuren konnte Campbell dabei nicht hinterlassen. Für keine Partei hat sich dieses Leihgeschäft gelohnt.

  • FC St. Pauli v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Damion Downs: Leihe zum Hamburger SV (500.000 Euro Leihgebühr)

    Ähnlich wie Campbell hoffte auch Damion Downs darauf, in der zweiten Saisonhälfte noch auf den WM-Zug von Co-Gastgeber USA aufzuspringen. Dafür ließ sich der Stürmer vom FC Southampton an den Hamburger SV verleihen, die Rothosen zahlten 500.000 Euro Leihgebühr.

    Downs' Bilanz beim HSV, mit der er keine Hoffnungen mehr auf eine WM-Teilnahme schüren könnte: zwölf Bundesligaspiele, kein Scorerpunkt. In den ersten zwei Monaten setzte Hamburgs Trainer Merlin Polzin noch häufig von Beginn an auf den ehemaligen Kölner, der dabei allerdings kaum Torgefahr ausstrahlte.

    Seit Mitte März ging Downs' Einsatzzeit dann drastisch zurück, in den letzten sechs Saisonspielen kamen für den 21-Jährigen gerade mal noch 31 Spielminuten zusammen.

  • VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Kento Shiogai: Für 9,5 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg

    Der VfL Wolfsburg brauchte im Winter frische Impulse im Abstiegskampf und hoffte, dass Kento Shiogai für diese sorgen könnte. Stolze 9,5 Millionen Euro ließen sich die Niedersachsen die Verpflichtung des Mittelstürmers kosten, der sich bei NEC Nijmegen in der Eredivisie einen Namen als Superjoker gemacht hatte.

    In der Bundesliga konnte Shiogai daran allerdings nicht anknüpfen. Beim 2:3 gegen Augsburg Ende Februar markierte der japanische Nationalspieler sein einziges Tor für die Wölfe. Und seit zum 26. Spieltag Dieter Hecking an der Seitenlinie übernahm, spielte Shiogai kaum noch eine Rolle.

    In Wolfsburgs Startelf stand der 21-Jährige letztmals Mitte Februar, im Saisonfinale durfte er jeweils nur für wenige Minuten ran. Auch in der Relegation brachte Shiogai nicht die Wolfsburger Wende. Als die Wölfe im Rückspiel mit dem Rücken zur Wand standen, wurde er noch einmal in der Verlängerung eingewechselt und vergab gleich zweimal die Chance per Kopf auf den Ausgleich. Ein Flop wie er im Buche steht.