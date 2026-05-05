Chelsea wird nach der Entlassung von Liam Rosenior vorübergehend von Trainer Calum McFarlane geführt, dem aber der Umschwung auch nicht zu gelingen scheint. Er räumte nach der Pleite ein, dass der Start seiner Mannschaft entscheidend war, da Chelsea bereits in den ersten 15 Minuten 2:0 zurücklag. Trotz späterer Chancen – darunter ein verschossener Elfmeter von Cole Palmer und ein aberkanntes Tor – erwies sich der frühe Rückstand als zu gross, um ihn noch aufzuholen.

"Ich bin wirklich enttäuscht von der Leistung, enttäuscht vom Ergebnis. Ich glaube nicht, dass wir heute jemals das Niveau erreicht haben, von dem wir wissen, dass wir es können", sagte McFarlane. "Ich fand, dass wir in den ersten 15 Minuten bei weitem nicht auf dem Niveau waren, das wir gebraucht hätten. Das frühe Gegentor war ein Schlag ins Gesicht, und wir haben uns davon nicht mehr erholt. Das ist enttäuschend. Gegen Leeds in Wembley haben wir diese Situation gut verteidigt, doch diesmal haben wir uns nicht gut genug erholt. Die ersten 15 Minuten waren inakzeptabel."