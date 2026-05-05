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"Ein kaputter Klub": Englische Fuballlegende geht auf Eigentümer und Verantwortliche des FC Chelsea los
Die Schwierigkeiten von Chelsea verschärften sich nach der 1:3-Heimniederlage gegen Forest. Die Gäste stellten ihr Team wegen des bevorstehenden Europa-League-Halbfinale-Rückspiels gegen Aston Villa auf acht Positionen um. Dennoch gewann die mit Stars gespickte Mannschaft von Chelsea nicht gegen die von vielen als "B-Mannschaft" angesehene Formation von Forest.Chelsea steht durch die Niederlage so schlecht wie seit 48 Jahren nicht mehr da.
Jamie Carragher, die ehemalige Legende des FC Liverpool, sieht das Ergebnis als Zeichen für anhaltende Probleme bei Chelsea, die durch hohe Ausgaben und ständige Kaderwechsel entstanden sind. Die Pleite zwingt den Club zu einer neuen Überprüfung seiner langfristigen Strategie unter der aktuellen Eigentümerschaft.
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"Zeigt, dass es im Fußball nicht nur darum geht, Geld auszugeben"
In der Sendung "Monday Night Football" von Sky Sports kritisierte Carragher die Führung und die Kultur des Vereins und sagte, die Probleme reichten weit über das Spielfeld hinaus.
"Es ist schockierend und kommt von ganz oben", sagte Carragher. "Heute stehen fünf oder sechs starke Spieler auf dem Platz, und die Reserve von Nottingham Forest hat sie geschlagen. Vor weniger als 12 Monaten haben sie PSG bei der Klub-Weltmeisterschaft klar besiegt. Es gibt keine Verbindung zwischen den Spielern und dem Trainerstab, den Spielern und den Fans. In gewisser Weise ist das gut so, denn es zeigt, dass es im Fußball nicht nur darum geht, Geld auszugeben, Spieler zu kaufen und diese Fluktuation. Es geht darum, Zusammenhalt zu schaffen, und davon ist hier nichts zu spüren. Der Verein wirkt im Moment wie ein kaputter Fußballverein."
Führungsschwäche verschärft die Probleme des FC Chelsea
Chelsea wird nach der Entlassung von Liam Rosenior vorübergehend von Trainer Calum McFarlane geführt, dem aber der Umschwung auch nicht zu gelingen scheint. Er räumte nach der Pleite ein, dass der Start seiner Mannschaft entscheidend war, da Chelsea bereits in den ersten 15 Minuten 2:0 zurücklag. Trotz späterer Chancen – darunter ein verschossener Elfmeter von Cole Palmer und ein aberkanntes Tor – erwies sich der frühe Rückstand als zu gross, um ihn noch aufzuholen.
"Ich bin wirklich enttäuscht von der Leistung, enttäuscht vom Ergebnis. Ich glaube nicht, dass wir heute jemals das Niveau erreicht haben, von dem wir wissen, dass wir es können", sagte McFarlane. "Ich fand, dass wir in den ersten 15 Minuten bei weitem nicht auf dem Niveau waren, das wir gebraucht hätten. Das frühe Gegentor war ein Schlag ins Gesicht, und wir haben uns davon nicht mehr erholt. Das ist enttäuschend. Gegen Leeds in Wembley haben wir diese Situation gut verteidigt, doch diesmal haben wir uns nicht gut genug erholt. Die ersten 15 Minuten waren inakzeptabel."
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Der Druck an der Stamford Bridge wächst
Chelsea steht nun, da die Saison in die Endphase geht, unter zunehmendem Druck, sich sowohl auf als auch neben dem Platz zu stabilisieren. Diese Niederlage hat zudem die Hoffnungen auf eine Qualifikation für die Champions League der nächsten Saison zunichte gemacht, drei Spieltage vor Saisonende liegt der Klub zehn Punkte hinter der Top 5. Im FA-Cup-Finale gegen Manchester City bleibt Chelsea jedoch der Weg zu einem Titel offen; Liverpool, Tottenham und Sunderland sind die Gegner in den letzten drei Premier-League-Spielen.