Ayyoub Bouaddi von OSC Lille ist ein in vielerlei Hinsicht besonderer wie interessanter Spieler. Er ist mit 18 Jahren der siebtjüngste Akteur bei der WM und schon jetzt ein heißes Eisen auf dem Transfermarkt. Dort könnte sein Wert noch erheblich steigern, sollte der zentrale Mittelfeldspieler für Marokkos Nationalelf glänzen. Bei seinem herausragenden Talent stehen die Chancen dazu nicht schlecht.
"Ein Junge, an dem man keine Fehler gefunden hat": Ein frühreifes Ausnahmetalent aus Marokko steht auch beim FC Bayern im Fokus
Bouaddi legte zuletzt eine überraschende Wende hin. Der im französischen Senlis geborene Youngster hatte zwischen 2022 und 2024 von der U16 bis U21 alle Jugendnationalteams Frankreichs durchlaufen und für sie insgesamt 27 Länderspiele absolviert. Das letzte Ende März, kurz zuvor hatte er die U21 als Kapitän aufs Feld geführt.
Für die A-Elf reichte es jedoch nicht. Und so entschied sich Bouaddi kurzerhand, nachdem er erfahren hatte, nicht von Nationaltrainer Didier Deschamps für die WM nominiert zu sein, künftig für Marokko aufzulaufen. Das war angesichts seiner Wurzeln möglich - und dort nahm man Bouaddi prompt mit zur Endrunde.
Diese Episode liegt nur wenige Wochen zurück. Erst am 26. Mai lief Bouaddi als zehntjüngster Debütant der marokkanischen Verbandsgeschichte erstmals für die Löwen vom Atlas auf. In den anschließenden zwölf Tagen kamen noch zwei weitere Länderspiele hinzu.
- AFP
Ayyoub Bouaddi: "Ein Junge, an dem man keine Fehler gefunden hat"
Bouaddi stand jeweils in der Startelf, auf seiner gewohnten Position in der Mittelfeldzentrale. Nun wird vor dem Auftakt am Sonntag gegen Brasilien (0 Uhr) jedoch spekuliert, Bouaddi könnte gegen den Rekordweltmeister im Falle der Abwesenheit von Noussair Mazraoui und Anass Salah-Eddine als Linksverteidiger auflaufen.
Immerhin, hinten rechts half er in der abgelaufenen Saison auch einige Male in Lille schon aus. Das funktionierte recht ordentlich, so wie eigentlich alles bislang in Bouaddis noch junger Karriere recht ordentlich lief. Und das ist eigentlich noch maßlos untertrieben.
"Es ist niemand von seinem Aufstieg überrascht. Er ist ein Junge, an dem man keine Fehler gefunden hat", sagte einst Bouaddis Jugendcoach Sofiane Khair, der ihn bei seinem Heimatverein AFC Creil betreute. Dort hatte er neun Jahre gespielt, ehe er sich 2021 dem Nachwuchs in Lille anschloss.
- Getty Images
Ayyoub Bouaddi debütierte mit 16 Jahren für Lilles Profis
Dort trieb Bouaddi seine Entwicklung rasend schnell voran. Bereits Anfang Oktober 2023 debütierte er für die Profis, drei Tage nach seinem 16. Geburtstag. Niemand in Lilles mittlerweile bald 82-jähriger Geschichte war jünger. Und auch niemand in der Conference League, denn dort gegen Klaksvik Itrottarfelag hatte Bouaddi seinen Einstand gegeben. Nach der Partie sagte Ex-Coach Paulo Fonseca: "Auf dem Platz sieht er nicht wie ein 16-Jähriger aus, sondern wie einer über 20."
Ein Jahr später spielte er erstmals in der Champions League. Gegner war kein Geringerer als Real Madrid. Lille siegte mit 1:0, Bouaddi überzeugte im Zentrum auf ganzer Linie.
Was bei ihm und seinem Alter besonders beeindruckt, ist die unglaubliche Ruhe und Gelassenheit am Ball. Bouaddi weist bereits eine starke Übersicht auf und bringt eine hohe Spielintelligenz mit, was sich darin zeigt, wie klug er ein Spiel lesen kann. Dazu agiert er technisch sehr gut. Damit entzieht er sich auch bisweilen großem Gegnerdruck, Bouaddis Ballsicherheit ist hervorragend.
- Getty Images Sport
Bouaddi gewann mit 15 einen Redekunstwettbewerb
Doch auch physisch setzt er seine 1,85 Meter imposant ein, in der Luft ist er schwer zu bezwingen. Auf 236 Balleroberungen kam Bouaddi in der vergangenen Spielzeit. Unter allen U21-Mittelfeldspielern weltweit waren nur vier Spieler besser.
Satte 96 Pflichtspiele hat Bouaddi für Lille als Profi bereits absolviert, 25 davon in einem internationalen Wettbewerb. Kurios: Bislang blieb er ohne Tor, kassierte aber schon drei Platzverweise (zweimal Rot, einmal Gelb-Rot). Seinen letzten Treffer erzielte er ausgerechnet noch für Frankreichs U21 im vergangenen Oktober.
Doch wie eingangs erwähnt ist Bouaddi nicht nur deshalb besonders. Auch abseits des Platzes ist er eine Ausnahmeerscheinung dieser Branche. Mit 15 gewann er einen Redekunstwettbewerb in Paris. Das Thema: "Ist das Ergebnis besser als die Art und Weise?" Sein Abitur legte er mit "sehr gut" ab - ein Jahr früher als üblich.
- AFP
Mathe-Student Bouaddi steht bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel
Heute absolviert Bouaddi, dessen Vater als Bankmanager arbeitet und die Mutter bei einem Luftfahrtkonzern, nebenbei ein Online-Bachelorstudium in Mathematik. "In meinem Alltag in Lille haben wir morgens Training und in meiner Freizeit kann ich machen, was ich will. Ich wollte weiter studieren, weil ich so meine Freizeit zum Lernen nutzen kann", erklärte er einst der Zeitung Le Parisien. "Wenn du nebenbei lernst, hält das deinen Geist wach. Für mich kann Mathe helfen, das Spiel schneller zu verstehen, vor allem taktisch."
Es kommt bei diesem Gesamtpaket alles andere als überraschend, dass fast alle europäischen Topklubs auf Bouaddi schielen. Der FC Bayern, Arsenal, Chelsea, Paris St.-Germain, Real Madrid und Manchester United wurden schon mit ihm in Verbindung gebracht.
Lille kann sich das Treiben entspannt angucken. Erst im vergangenen Dezember verlängerte Bouaddi bis 2029, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Zudem kann man als Tabellendritter der Ligue 1 mit dem Pfund Champions League wuchern. Doch sollte Bouaddi bei der WM auftrumpfen - zur Erinnerung, Marokko kam 2022 ins Halbfinale -, könnte er nur schwer zu halten sein.
- AFP
Bouaddi vor Abgang? "50 Millionen, nein, das reicht nicht"
LOSC-Präsident Olivier Letang sieht der Sache aber gelassen entgegen. "50 Millionen, nein, das reicht nicht", sagte er RMC Sport. "Er ist 18 Jahre alt, und wo sonst kann ihm ein Stammplatz in einer Mannschaft garantiert werden, die in der Champions League spielt? Abgesehen vom LOSC gibt es nicht viele."
Lille steht finanziell gut da. Seinen wertvollsten Spieler, der von der italienischen Zeitung Tuttosport noch vor Spielern wie Lennart Karl, Luka Vuskovic, Endrick oder Said El Mala auf dem sechsten Platz der ersten Top-100-Rangliste für den Golden-Boy-Award einsortiert wurde, muss der Klub nicht zwingend verkaufen.
Doch am Ende wird der Preis entscheiden, wie auch Letang durchblicken ließ. "Wir werden das mit Ayyoub besprechen. Um ganz ehrlich zu sein, war das auch Gegenstand unserer Gespräche. Wir stehen in sehr, sehr, sehr regelmäßigem Austausch mit Ayyoub", sagte der 53-Jährige und führte aus: "Unser Ziel ist es, ihn zu halten. Sollte sich etwas ergeben, das mit einer außergewöhnlichen Summe verbunden ist - das Wort wird überstrapaziert, aber außergewöhnlich bedeutet eine Menge Geld."
Ayyoub Bouaddi: Leistungsdaten für OSC Lille
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote-Karten Rote Karten 96 0 4 14 1 2