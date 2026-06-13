"Ein Junge, an dem man keine Fehler gefunden hat": Ein frühreifes Ausnahmetalent aus Marokko steht auch beim FC Bayern im Fokus

Bouaddi legte zuletzt eine überraschende Wende hin. Der im französischen Senlis geborene Youngster hatte zwischen 2022 und 2024 von der U16 bis U21 alle Jugendnationalteams Frankreichs durchlaufen und für sie insgesamt 27 Länderspiele absolviert. Das letzte Ende März, kurz zuvor hatte er die U21 als Kapitän aufs Feld geführt.

Für die A-Elf reichte es jedoch nicht. Und so entschied sich Bouaddi kurzerhand, nachdem er erfahren hatte, nicht von Nationaltrainer Didier Deschamps für die WM nominiert zu sein, künftig für Marokko aufzulaufen. Das war angesichts seiner Wurzeln möglich - und dort nahm man Bouaddi prompt mit zur Endrunde.

Diese Episode liegt nur wenige Wochen zurück. Erst am 26. Mai lief Bouaddi als zehntjüngster Debütant der marokkanischen Verbandsgeschichte erstmals für die Löwen vom Atlas auf. In den anschließenden zwölf Tagen kamen noch zwei weitere Länderspiele hinzu.