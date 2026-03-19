"Die Türe ist nicht zu", versicherte der Bundestrainer am Donnerstag in Frankfurt/Main während der Präsentation des Aufgebots für die Länderspiele in der Schweiz (27. März/Basel) und gegen Ghana (30. März/Stuttgart).
"Ein herausragend guter Fußballer mit extrem viel Potenzial, aber ...": Julian Nagelsmann begründet Fehlen von Bundesliga-Star im DFB-Kader
Nagelsmann: "Das ist heute noch keine WM-Nominierung"
"Das ist heute noch keine WM-Nominierung", sagte Nagelsmann auf dem DFB-Campus. "Einige Spieler können sich noch einmal zeigen, andere, die wir schon kennen, bleiben dafür zu Hause. Wir wollen eine gute Mischung aus dem Kern, der die WM spielen wird, und frischen neuen Kräften." Neu im Kader sind Lennart Karl und Torhüter Jonas Urbig (beide Bayern München).
Jedoch kann sich der Großteil des 26-Spieler-Aufgebots seiner WM-Tickets sicher sein. "Wenn alle gesund sind, ist das relativ gefestigt. Experimentieren werden wir nichts mehr", sagte Nagelsmann mit Blick auf den "sehr, sehr, sehr, sehr guten Kader", den er aber nicht als "den besten Kader der Welt" sehe.
"Bei einem gewissen Stamm achten wir nicht mehr auf jede Tagesform, da reagieren wir nicht auf jede kleine Delle", ergänzte er. "Es sei denn, sie hält sechs Wochen an. Die Krux im Turnier ist: 14, 15 Spieler bekommen 95 Prozent der Spielzeit, die anderen bekommen wenige Minuten - aber die Rolle muss mit maximalem Leben gefüllt sein. Das ist mir schon noch einmal wichtig zu betonen, dass es nie etwas mit einer Charakter-Beschreibung (zu tun hat), die man negativ auslegen kann. Jeder Mensch hat gewisse Charakterzüge und ist geschaffen für gewisse Positionen."
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Nagelsman begründet Stillers Fehlen auch mit Pavlovic
Vor seiner langen Begründung war Nagelsmann unter anderem auf das Fehlen von Angelo Stiller angesprochen worden. Im Zuge seines Monologs ging er dann auch noch direkt auf den Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart ein. "Der ist ein herausragend guter Fußballer mit extrem viel Potenzial und konstant guter Leistung, aber in Konkurrenz mit Pavlo, den ich einfach noch einen Tick vorne dran sehe", sagte der Bundestrainer und ergänzte: "Gerade was so ein paar inhaltliche Themen angeht. Ich sehe Angelo nicht in der ersten Elf und dann haben wir uns einfach dafür entschieden, die Kaderplätze dahinter anders zu besetzen." Heißt: Nagelsmann sieht Pavlovic als geeigneteren Rollenspieler als Stiller. Womöglich, weil er sich Sorgen macht, dass Stiller die Stimmung vergiften könnte, sollte er nicht spielen?
Nagelsmann schien zu ahnen, dass solche Überlegungen angestellt werden würden, weswegen er sofort hinterherschob, dass dies nicht als Kritik an Stiller verstanden werden solle. Man solle auch nicht "irgendwelchen Themen" in seine Worte interpretieren. Nagelsmann bekräftigte, dass dies "eine Entscheidung pro eines anderen Spielers, der dafür im Kader ist", sei.
Die Frage bleibt aber, wieso es Nagelsmann nicht einfach bei der sportlichen Begründung beließ.
Schon beim vergangenen Lehrgang im November hatte Stiller gefehlt, woraufhin einige Experten und das direkte Stuttgarter Umfeld Kritik an der Entscheidung übten. "Ich weiß nicht, warum. Ganz klar, wir waren sehr überrascht", sagte beispielsweise Trainer Sebastian Hoeneß. Schließlich sei Stiller "der zentrale Spieler" der Stuttgarter.
Das Mittelfeldzentrum bilden neben Pavlovic stattdessen Leon Goretzka, Felix Nmecha, Anton Stach und Pascal Groß. Seine WM-Tickets wird Nagelsmann in der zweiten Mai-Woche verteilen. Den endgültigen 26er-Kader muss er beim Weltverband FIFA Anfang Juni melden.
DFB-Team: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft
Position Spieler Verein Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart Tor Jonas Urbig FC Bayern München Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München Defensive David Raum RB Leipzig Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensive Anton Stach Leeds United Defensive Jonathan Tah FC Bayern München Defensive Malick Thiaw Newcastle United Defensive Josha Vagnoman VfB Stuttgart Offensive Leon Goretzka FC Bayern München Offensive Serge Gnabry FC Bayern München Offensive Kai Havertz FC Arsenal Offensive Lennart Karl FC Bayern München Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart Offensive Felix Nmecha Borussia Dortmund Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul Offensive Kevin Schade FC Brentford Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart Offensive Florian Wirtz FC Liverpool Offensive Nick Woltemade Newcastle United