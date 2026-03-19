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Tim Ursinus

"Ein herausragend guter Fußballer mit extrem viel Potenzial, aber ...": Julian Nagelsmann begründet Fehlen von Bundesliga-Star im DFB-Kader

Für Julian Nagelsmann ist der WM-Kader auch nach der März-Nominierung noch nicht in Stein gemeißelt. Dennoch wird es für den erneut nicht nominierten Mittelfeldspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart schwer, noch auf den Zug aufzuspringen.

"Die Türe ist nicht zu", versicherte der Bundestrainer am Donnerstag in Frankfurt/Main während der Präsentation des Aufgebots für die Länderspiele in der Schweiz (27. März/Basel) und gegen Ghana (30. März/Stuttgart).

  • Nagelsmann: "Das ist heute noch keine WM-Nominierung"

    "Das ist heute noch keine WM-Nominierung", sagte Nagelsmann auf dem DFB-Campus. "Einige Spieler können sich noch einmal zeigen, andere, die wir schon kennen, bleiben dafür zu Hause. Wir wollen eine gute Mischung aus dem Kern, der die WM spielen wird, und frischen neuen Kräften." Neu im Kader sind Lennart Karl und Torhüter Jonas Urbig (beide Bayern München).

    Jedoch kann sich der Großteil des 26-Spieler-Aufgebots seiner WM-Tickets sicher sein. "Wenn alle gesund sind, ist das relativ gefestigt. Experimentieren werden wir nichts mehr", sagte Nagelsmann mit Blick auf den "sehr, sehr, sehr, sehr guten Kader", den er aber nicht als "den besten Kader der Welt" sehe.

    "Bei einem gewissen Stamm achten wir nicht mehr auf jede Tagesform, da reagieren wir nicht auf jede kleine Delle", ergänzte er. "Es sei denn, sie hält sechs Wochen an. Die Krux im Turnier ist: 14, 15 Spieler bekommen 95 Prozent der Spielzeit, die anderen bekommen wenige Minuten - aber die Rolle muss mit maximalem Leben gefüllt sein. Das ist mir schon noch einmal wichtig zu betonen, dass es nie etwas mit einer Charakter-Beschreibung (zu tun hat), die man negativ auslegen kann. Jeder Mensch hat gewisse Charakterzüge und ist geschaffen für gewisse Positionen."

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  • Julian NagelsmannGetty

    Nagelsman begründet Stillers Fehlen auch mit Pavlovic

    Vor seiner langen Begründung war Nagelsmann unter anderem auf das Fehlen von Angelo Stiller angesprochen worden. Im Zuge seines Monologs ging er dann auch noch direkt auf den Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart ein. "Der ist ein herausragend guter Fußballer mit extrem viel Potenzial und konstant guter Leistung, aber in Konkurrenz mit Pavlo, den ich einfach noch einen Tick vorne dran sehe", sagte der Bundestrainer und ergänzte: "Gerade was so ein paar inhaltliche Themen angeht. Ich sehe Angelo nicht in der ersten Elf und dann haben wir uns einfach dafür entschieden, die Kaderplätze dahinter anders zu besetzen." Heißt: Nagelsmann sieht Pavlovic als geeigneteren Rollenspieler als Stiller. Womöglich, weil er sich Sorgen macht, dass Stiller die Stimmung vergiften könnte, sollte er nicht spielen?

    Nagelsmann schien zu ahnen, dass solche Überlegungen angestellt werden würden, weswegen er sofort hinterherschob, dass dies nicht als Kritik an Stiller verstanden werden solle. Man solle auch nicht "irgendwelchen Themen" in seine Worte interpretieren. Nagelsmann bekräftigte, dass dies "eine Entscheidung pro eines anderen Spielers, der dafür im Kader ist", sei. 

    Die Frage bleibt aber, wieso es Nagelsmann nicht einfach bei der sportlichen Begründung beließ. 

    Schon beim vergangenen Lehrgang im November hatte Stiller gefehlt, woraufhin einige Experten und das direkte Stuttgarter Umfeld Kritik an der Entscheidung übten. "Ich weiß nicht, warum. Ganz klar, wir waren sehr überrascht", sagte beispielsweise Trainer Sebastian Hoeneß. Schließlich sei Stiller "der zentrale Spieler" der Stuttgarter.

    Das Mittelfeldzentrum bilden neben Pavlovic stattdessen Leon Goretzka, Felix Nmecha, Anton Stach und Pascal Groß. Seine WM-Tickets wird Nagelsmann in der zweiten Mai-Woche verteilen. Den endgültigen 26er-Kader muss er beim Weltverband FIFA Anfang Juni melden.

  • DFB-Team: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft

    PositionSpielerVerein
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart
    TorJonas UrbigFC Bayern München
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensiveAnton StachLeeds United
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United
    DefensiveJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München
    OffensiveSerge GnabryFC Bayern München
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal
    OffensiveLennart KarlFC Bayern München
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart
    OffensiveFelix NmechaBorussia Dortmund
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul
    OffensiveKevin SchadeFC Brentford
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United
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