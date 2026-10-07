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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images
Übersetzt von

Ein fiktives Szenario: Messi und Ronaldo treten in einem einzigen Spiel zurück

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
Portugal
Argentinien
Real Madrid
FC Barcelona
Al Nassr FC
Inter Miami CF
Portugal
Argentinien
Spanien
Saudi-Arabien
USA

Wäre das möglich gewesen?

In der Welt des Fußballs kreuzen sich die Wege einiger Stars zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihrer Laufbahn: Während der eine seine Karriere beginnt, beendet sie der andere oder nähert sich diesem Punkt. Das macht einen Vergleich zwischen ihnen äußerst schwierig, da die Umstände und die Konkurrenten verschieden sind.

Doch das erste Viertel des 21. Jahrhunderts war Zeuge eines außergewöhnlichen Ereignisses, bei dem sich die Laufbahnen zweier der besten Fußballstars der Geschichte kreuzten – wenn sie nicht sogar die Besten überhaupt sind.

  • Messi und Ronaldo: ein gemeinsamer Weg

    Lionel Messi und Cristiano Ronaldo: Ihre Sterne gingen wenige Jahre nach Beginn des dritten Jahrtausends auf, und so begannen sie eine erbitterte Rivalität, die bis heute andauert, obwohl der eine bereits in sein sechstes Lebensjahrzehnt eingetreten ist und der andere sein fünftes abschließt.

    Im Laufe von fast 20 Jahren der Rivalität kreuzten sich die Wege der beiden Stars neun Jahre lang in der spanischen Liga, in denen Ronaldo Real Madrid gegen die Flut des FC Barcelona führte, die unter der Führung von Messi alles mit sich riss.

    Die beiden Spieler trafen über mehr als 15 Jahre auf den individuellen Siegerpodesten aufeinander, genauer gesagt auf dem Thron des Ballon d'Or, den Messi Ronaldo achtmal entriss, gegenüber fünf individuellen Titeln für den portugiesischen Star.

    Ronaldo und Messi verließen die spanische Liga auf der Suche nach einer europäischen Destination, die sie für die Geschichte entschädigen sollte, die sie in La Liga hinterlassen hatten, doch sie endeten damit, sich vom gesamten alten Kontinent zu verabschieden, um eine neue Ära in der saudischen und der amerikanischen Liga zu begründen.

    Auf internationaler Ebene erlebten die beiden Spieler mehr als zehn Jahre lang ein völliges Scheitern, bevor Ronaldo seinen Bann brach, indem er die EURO 2016 und anschließend die UEFA Nations League 2019 gewann, woraufhin Messi ihm folgte und 2021 die Copa América holte.

    Der „Floh" versetzte den entscheidenden Schlag, als er 2022 in Katar Weltmeister wurde, danach 2023 die Finalissima und 2024 die Copa América gewann, bevor „Il Don" seine internationalen Titel mit der UEFA Nations League 2025 krönte.

  • Messis letzte Station

    Es schien offensichtlich, dass die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko diesen auf internationaler Ebene so ähnlichen und sich kreuzenden Werdegang abschließen würde, denn diese WM war für beide Stars die letzte auf den Fußballplätzen.

    Und während alle anerkennen, dass die Weltmeisterschaft 2026 die letzte in der Laufbahn der beiden Stars ist, hätten sie diesen langen Wettstreit, der sie miteinander verband, mit einem historischen Spiel beenden können, das den Vorhang über ihre internationale Karriere fallen lässt.

    Messi hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bereits für die erste Länderspielpause nach dem Ende der Weltmeisterschaft 2026 beschlossen, im Laufe dieses Oktobers, doch dieser Abschied erfolgte durch ein Freundschaftsspiel gegen die Nationalmannschaft von Benin.

    Dieses Ende hätte historisch sein können, durch ein einziges Spiel, in dem die Nationalmannschaften von Argentinien und Portugal aufeinandertreffen und das Zeuge des Endes der internationalen Laufbahn von zwei der besten Spieler der Geschichte wird.

  • Jorge Jesus’ Verrat

    Dies wäre möglich gewesen, zumal einige Berichte davon sprachen, dass auch Ronaldo seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft wünschte, indem er sein letztes Spiel mit der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Wales in der UEFA Nations League in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon bestreiten würde.

    Was dieses hypothetische Szenario jedoch zunächst verhinderte, war Jorge Jesus, der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, als er Ronaldo von dem Gedanken an einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft abbrachte und ihn aufforderte, seine Laufbahn mit dem „Brasilien Europas" bis zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen, so die Aussagen von „Don".

    Ronaldo bestätigte, dass er nach der WM zum Rücktritt aus der Nationalmannschaft bereit gewesen sei, doch Jesus habe ihn überzeugt weiterzumachen, bevor dieser sein Versprechen zweimal gebrochen habe, sodass die Krise entstand, die sich in der letzten Zeit zwischen beiden ereignet hat.

    Aus diesem Grund droht Ronaldo nun, dass er auf internationaler Ebene faktisch bereits zurückgetreten ist, ohne dass dies mit dem Spiel oder auf die Weise geschehen wäre, die seiner glanzvollen Laufbahn mit der portugiesischen Nationalmannschaft gerecht wird, angesichts seiner Krise mit Jesus.

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  • Hindernisse auf dem Weg

    Doch selbst wenn es dazu nicht gekommen wäre, wäre der Weg zu einem Spiel zwischen Portugal und Argentinien nicht geebnet gewesen, und zwar wegen der UEFA Nations League, deren Partien die vergangene Länderspielpause vollständig ausgefüllt haben, ohne dass Zeit für ein weiteres Spiel geblieben wäre.

    Hinzu kommt, dass es schwierig gewesen wäre, dass einer von beiden, Ronaldo oder Messi, sein letztes Spiel mit der Nationalmannschaft seines Landes, das zugleich seinen Rücktritt aus dem Nationalteam markieren würde, auf dem Boden seines Rivalen bestreitet, sei es in Portugal oder in Argentinien, was die Idee eines solchen Spiels zunichtegemacht hätte.

    Selbst wenn das Spiel in einem historisch neutralen Stadion ausgetragen worden wäre, etwa im Wembley oder in einem der spanischen Stadien, die ihre größte Geschichte miterlebt haben, hätte das beide Stars zugleich darum gebracht, ihre letzten Länderspiele auf heimischem Boden zu bestreiten.