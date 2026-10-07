Ein fiktives Szenario: Messi und Ronaldo treten in einem einzigen Spiel zurück

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo: Ihre Sterne gingen wenige Jahre nach Beginn des dritten Jahrtausends auf, und so begannen sie eine erbitterte Rivalität, die bis heute andauert, obwohl der eine bereits in sein sechstes Lebensjahrzehnt eingetreten ist und der andere sein fünftes abschließt.

Im Laufe von fast 20 Jahren der Rivalität kreuzten sich die Wege der beiden Stars neun Jahre lang in der spanischen Liga, in denen Ronaldo Real Madrid gegen die Flut des FC Barcelona führte, die unter der Führung von Messi alles mit sich riss.

Die beiden Spieler trafen über mehr als 15 Jahre auf den individuellen Siegerpodesten aufeinander, genauer gesagt auf dem Thron des Ballon d'Or, den Messi Ronaldo achtmal entriss, gegenüber fünf individuellen Titeln für den portugiesischen Star.

Ronaldo und Messi verließen die spanische Liga auf der Suche nach einer europäischen Destination, die sie für die Geschichte entschädigen sollte, die sie in La Liga hinterlassen hatten, doch sie endeten damit, sich vom gesamten alten Kontinent zu verabschieden, um eine neue Ära in der saudischen und der amerikanischen Liga zu begründen.

Auf internationaler Ebene erlebten die beiden Spieler mehr als zehn Jahre lang ein völliges Scheitern, bevor Ronaldo seinen Bann brach, indem er die EURO 2016 und anschließend die UEFA Nations League 2019 gewann, woraufhin Messi ihm folgte und 2021 die Copa América holte.

Der „Floh" versetzte den entscheidenden Schlag, als er 2022 in Katar Weltmeister wurde, danach 2023 die Finalissima und 2024 die Copa América gewann, bevor „Il Don" seine internationalen Titel mit der UEFA Nations League 2025 krönte.