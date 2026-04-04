Dieser steht bei Barcelona lediglich als Leihspieler von Manchester United bis zum Ende der Saison unter Vertrag, wobei ein Verbleib aufgrund der hohen Gehaltsforderungen des Engländers eher unwahrscheinlich ist. Eine entsprechende Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro wurde nicht gezogen.

Gleichwohl ist man sich bei der Blaugrana bewusst, dass ein Transfer Diomandes äußert schwierig umzusetzen wäre, schließlich steht der 19-Jährige bei den Bullen noch bis 2030 unter Vertrag. Dem Vernehmen nach sollen Leipzigs Ablöseforderungen jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke liegen, für die finanziell angeschlagenen Katalanen wäre dies kaum zu stemmen.

Darüber hinaus ist Barcelona nicht der einzige Klub, der mit einem einer Verpflichtung des Ivorers liebäugelt. Der FC Bayern München, Manchester United, der FC Liverpool sowie Vereine aus Spanien sollen ihn allesamt auf dem Zettel haben. Die Sport schreibt deshalb von einem "fast unmöglichen Traumzugang" Barcelonas.