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Ein "fast unmöglicher Traumzugang": Shootingstar aus der Bundesliga weckt Begehrlichkeiten des FC Barcelona

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Für die kommende Transferperiode fasst der FC Barcelona einen Shootingstar aus der Bundesliga ins Auge. Eine Verpflichtung würde aber schwierig werden.

Informationen der spanischen Zeitung Sport zufolge träumt man bei den Katalanen von einem Transfer von RB Leipzigs Yan Diomande. Im jungen Ivorer sollen die Barca-Verantwortlichen den perfekten Kandidaten für die vakante Stelle auf der linken Offensivseite sehen, die im Falle eines Abgangs von Marcus Rashford frei werden würden.

  • Dieser steht bei Barcelona lediglich als Leihspieler von Manchester United bis zum Ende der Saison unter Vertrag, wobei ein Verbleib aufgrund der hohen Gehaltsforderungen des Engländers eher unwahrscheinlich ist. Eine entsprechende Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro wurde nicht gezogen.

    Gleichwohl ist man sich bei der Blaugrana bewusst, dass ein Transfer Diomandes äußert schwierig umzusetzen wäre, schließlich steht der 19-Jährige bei den Bullen noch bis 2030 unter Vertrag. Dem Vernehmen nach sollen Leipzigs Ablöseforderungen jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke liegen, für die finanziell angeschlagenen Katalanen wäre dies kaum zu stemmen.

    Darüber hinaus ist Barcelona nicht der einzige Klub, der mit einem einer Verpflichtung des Ivorers liebäugelt. Der FC Bayern München, Manchester United, der FC Liverpool sowie Vereine aus Spanien sollen ihn allesamt auf dem Zettel haben. Die Sport schreibt deshalb von einem "fast unmöglichen Traumzugang" Barcelonas.

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  • DiomandeGetty Images

    Lockt RB Leipzig Yan Diomande mit satter Gehaltserhöhung?

    Laut Sky plant Leipzig ohnehin, mit dem 19-Jährigen zu verlängern, um zumindest einen Abgang im kommenden Sommer zuvorzukommen. Demnach wurde die Spielerseite bereits über eine geplante Gehaltserhöhung informiert, sportlich und wirtschaftlich befindet sich Leipzig zudem in einer komfortablen Lage.

    Leipzig hatte Diomande erst vor der laufenden Saison für 20 Millionen Euro von CD Leganes aus der zweiten spanischen Liga verpflichtet. Mit zehn Ligatreffern und sieben Assists in 26 Partien gehört der er zu den großen Shootingstars der laufenden Bundesliga-Saison.

  • Yan Diomande: Bundesliga-Statistiken bei RB Leipzig

    Pflichtspiele

    Tore

    Vorlagen

    26

    10

    7

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