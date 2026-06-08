"Ein Fall wie unserer existiert sonst nirgendwo": Nach peinlichen Niederlagen übernahm er aus dem Nichts! Wie ein früherer Bundesliga-Star eines der Märchen der WM 2026 schreiben könnte

Die zweite Gruppe im WM-Aufgebot von Bosnien-Herzegowina sind "Spieler um die 30, die führen", erklärt Barbarez. Einer davon ist der Ex-Schalker Sead Kolasinac (32, Atalanta Bergamo), neben Dzeko der zweite Verbliebene aus dem Kader von 2014. Torwart Nikola Vasilj (30), der den FC St. Pauli nach dem Abstieg in Liga zwei verlässt, zählt ebenfalls in diese Riege, ist seit Barbarez' Amtsübernahme die klare Nummer 1. Den früheren Herthaner Ivan Sunjic (29, Pafos FC), der 2017 noch ein Länderspiel für Kroatien absolviert hatte, überzeugte Barbarez davon, das bosnische Trikot zu tragen. Und der zentrale Mittelfeldmann gibt dem Team viel Stabilität, hatte großen Anteil an der erfolgreichen Qualifikation.

Stuttgarts Angreifer Ermedin Demirovic, der zumeist gemeinsam mit Dzeko das Sturmduo bildet, ist ein weiterer wichtiger Vertreter dieser Gruppe. "Das ist so, als wenn Deutschland einen WM-Titel holen würde", sagte der 28-Jährige der Sport Bild über Bosnien-Herzegowinas WM-Qualifikation. "Es kommen viele auf einen zu und bedanken sich, dass man ein frohes Grundgefühl ins Land gebracht hat." Demirovic, in Hamburg geboren und aufgewachsen, hätte auch für Deutschland spielen können, entschied sich aber schon zur U16 für seine bosnischen Wurzeln.

"Das wollte ich für meinen Opa machen. Im Urlaub waren wir immer bei ihm, er war immer der Stolzeste und hat allen erzählt, dass ich beim HSV spiele. Er ist inzwischen verstorben, aber ich bin sehr glücklich, dass ich für ihn und die ganze Familie, die so viel Leid ertragen musste, zur WM fahre", betonte Demirovic. Zwischen 1992 und 1995 herrschte in Bosnien-Herzegowina Krieg, "die Leute mussten so viel Leid ertragen, leben heute stellenweise noch mit gefühlt nichts und sind glücklich, weil sie sich einen Kaffee pro Tag leisten können", führte der Stuttgarter aus. "Und dann kommen wir und bringen ihnen die WM. Das macht alles umso besonderer."

Die Geschichte seiner Heimat hat Barbarez' Lebensweg ganz entscheidend geprägt. "Ich wurde eher geflohen, wenn man das so sagen kann", blickte er mal im Interview mit 11Freunde auf den Winter 1991/92 zurück. Kurz vor dem Ausbruch des Bosnienkrieges hatte sein Vater den damals 20-Jährigen aus der Heimatstadt Mostar nach Hannover geschickt - unter dem Vorwand, dort seinen Onkel Mujo zu besuchen. Obwohl er am liebsten schnell wieder zurück wollte, musste er aufgrund des Krieges in der Heimat in Deutschland bleiben, verbrachte nach einem erfolgreichen Probetraining bei Hannover 96 hierzulande dann auch seine gesamte restliche Profikarriere.

Über Hannover und Union Berlin schaffte Barbarez den Sprung in die Bundesliga, wo er zunächst für Hansa Rostock spielte. Mit seinen Leistungen dort ließ er den damaligen Bundestrainer Berti Vogts sogar wegen einer möglichen Einbürgerung hellhörig werden. "Hätte ich Berti Vogts damals angerufen, wäre ich heute vielleicht mehrmaliger WM- und EM-Teilnehmer. Für mich hat sich die Frage damals nie gestellt, denn ich wollte immer für das Land spielen, in dem ich geboren wurde", erklärte Barbarez.

Wie sein Nationaltrainer oder Demirovic dachte auch Kerim Alajbegovic. Der gebürtige Kölner, im Nachwuchs des Effzeh und Bayer Leverkusen groß geworden, spielt schon seit der U15 stets für Bosnien-Herzegowina, Barbarez verhalf dem hochbegabten Offensivspieler im September vergangenen Jahres zum A-Nationalmannschaftsdebüt.

Alajbegovic führt die dritte Gruppe des WM-Kaders an, auf die Barbarez ganz offensichtlich am stolzesten ist: "Viele Jungs mit 19, 20, 21. Wir sind fast die jüngste Mannschaft bei dieser WM. Ich mag das sehr", betonte er. Alajbegovic ist sogar erst 18, hat sich mit einer starken Saison für RB Salzburg in Österreich in den Fokus zahlreicher internationaler Spitzenklubs gespielt. Bei der WM könnte er sich noch begehrter machen - und wie viel er der Barbarez-Elf geben kann, stellte der Teenager mit seinen erfrischend mutigen Auftritten in der Qualifikation unter Beweis.

Häufig als Joker gebracht, wirbelte Alajbegovic mit seinen Dribblings und seinem Spielwitz Abwehrreihen ein ums andere Mal durcheinander. Im November beim so wichtigen 3:1 gegen Rumänien brachte Barbarez Alajbegovic beim Stand von 0:1 zur zweiten Halbzeit ins Spiel und der Youngster war ein ganz entscheidender Faktor dafür, dass die Bosnier immer mehr Druck entfalteten und die Partie am Ende noch drehten. Im Playoff-Halbfinale gegen Wales Ende März trat Alajbegovic dann beispielsweise die Ecke, die Dzeko kurz vor Schluss der regulären Spielzeit per Kopf zum 1:1 in die Maschen setzte.