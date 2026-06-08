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Barbarez Bosnia 2026Getty
Oliver Maywurm

"Ein Fall wie unserer existiert sonst nirgendwo": Nach peinlichen Niederlagen übernahm er aus dem Nichts! Wie ein früherer Bundesliga-Star eines der Märchen der WM 2026 schreiben könnte

Weltmeisterschaft
FEATURES
Kanada - Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Schweiz - Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina - Katar
S. Barbarez
K. Alajbegovic

Obwohl der bosnische Fußball seinerzeit ziemlich am Boden lag, traute sich Sergej Barbarez das Amt als Nationaltrainer zu - noch dazu auf seiner ersten Trainerstation überhaupt. Der Mut wurde belohnt und könnte in ein WM-Märchen münden.

"Dieses erste Spiel, wenn die Nationalhymne läuft - das wird mein Moment. Diese drei Sekunden werden meine sein", blickte Sergej Barbarez kürzlich im Interview mit Sky darauf voraus, was auf ihn und seine Jungs in diesem Sommer wartet. Wie viel es ihm bedeutet, mit Bosnien-Herzegowina an der WM 2026 teilzunehmen? Keine weiteren Fragen.

Überraschend und hochemotional hatte sich Coach Barbarez' Nationalelf Ende März im Playoff-Finale gegen das favorisierte und danach im Tal der Tränen versinkende Italien das WM-Ticket gesichert. Wie Offensiv-Youngster Esmir Bajraktarevic nach dem entscheidenden Versuch im Elfmeterschießen sein Trikot in die Kurve der vor Freude eskalierenden Fans im Hexenkessel von Zenica hielt, bleibt im bosnischen Fußball auf ewig unvergessen.

Genau wie die Errungenschaft der goldenen Generation um Miralem Pjanic, Zvjezdan Misimovic, Edin Dzeko oder Vedad Ibisevic, die das gut drei Millionen Einwohner zählende Land vom Balkan 2014 in Brasilien das erste und bis dato auch einzige Mal bei einer WM vertreten hatte. Bajraktarevic und Co. tun es ihren Idolen in wenigen Tagen gleich - und Ausnahmekönner Dzeko ist mit 40 Jahren halt immer noch mittendrin.

  • Bevor Barbarez kam, lag der bosnische Fußball am Boden

    Um zu verstehen, wie besonders Bosniens Teilnahme an der WM 2026 neben dem emotionalen Aspekt auch sportlich ist, muss man zunächst zurückgehen in die Zeit vor Barbarez. "In den vergangenen zehn Jahren ging es nur noch bergab. Ich versuche es ein wenig flapsig darzustellen: Ein normaler Mensch hätte diese Aufgabe nicht angenommen", sagte der ehemalige Bundesligastürmer (330 Einsätze für Rostock, den BVB, den HSV und Bayer Leverkusen) im Oktober 2024 dem kicker.

    Nach dem Höhepunkt von 2014 entfernte sich Bosnien-Herzegowina sukzessive immer weiter von einer erneuten Teilnahme an einem großen Turnier. Der absolute Tiefpunkt: Die Qualifikation zur EM 2024, in deren Verlauf innerhalb von nur rund 15 Monaten gleich drei Trainer verschlissen wurden.

    Nachdem man schon in der Quali zur WM 2022 krachend gescheitert war, sollte Anfang 2023 Faruk Hadzibegic alles zum Guten wenden. Nach nur vier Spielen und drei Niederlagen war der erfahrene Coach schon wieder weg, ein 0:2 zuhause gegen Luxemburg im Juni 2023 besiegelte sein rasches Aus. Die gerade einmal 170 Tage andauernde Amtszeit von Hadzibegic unterbot dessen Nachfolger Meho Kodro jedoch mit Leichtigkeit, der ehemalige bosnische Nationalspieler blieb nur 49 Tage und zwei Spiele lang: Ein hart erkämpftes 2:1 gegen Liechtenstein und ein 0:1 auf Island.

    Das Ticket für die EM 2024 noch über die reguläre Qualifikation zu erreichen, war da schon in weite Ferne gerückt. Kodros Nachfolger zeigte sich bei Amtsantritt Ende September 2023 dennoch optimistisch: "Ich glaube fest daran, dass diese Mannschaft die Europameisterschaft erreichen kann. Sie hat genug Qualität, um dabei zu sein", sagte Savo Milosevic damals. Mit dem ehemaligen jugoslawischen Nationalstürmer, bei der EM 2000 gemeinsam mit Holland-Legende Patrick Kluivert Torschützenkönig, sollte endlich der Neuaufbau gelingen. Doch stattdessen wurde es noch schlimmer.

    Das 2:0 bei Underdog Liechtenstein in seinem ersten Spiel an der Seitenlinie sollte Milosevics einziger Sieg als bosnischer Nationaltrainer bleiben. Es folgten ein chancenloses 0:5 gegen Portugal, ein blamables 1:4 in Luxemburg und ein 1:2 gegen die Slowakei. Mit neun Punkten aus zehn EM-Qualifikationsspielen ließ Bosnien-Herzegowina nur Liechtenstein hinter sich, wurde hinter Island und weit hinter Luxemburg Vorletzter. Dass die Bosnier aufgrund des Gewinns ihrer Gruppe in der Nations League 2022/23 trotzdem an den Playoffs zur EM 2024 teilnehmen durften, rettete Milosevic kurzfristig noch seinen Job. Nachdem man im Halbfinale jener Playoffs gegen die Ukraine 1:2 verlor, war für den Serben im Frühjahr 2024 allerdings endgültig Schluss.

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  • Sergej Barbarez Bosnia 2026Getty

    Trotz eines ganzen Jahres ohne Sieg: Bosnischer Verband blieb bei Sergej Barbarez bewusst geduldig

    Lange Rede, kurzer Sinn: Als Barbarez Mitte April 2024 seinen Vertrag als neuer Nationaltrainer unterschrieb, lag der bosnische Fußball ziemlich am Boden. Den früheren Torjäger als Retter zu holen, erschien auf den ersten Blick naheliegend, schließlich ist Barbarez einer der besten bosnischen Stürmer aller Zeiten. In den 2000ern war er selbst Teil einer Nationalmannschaft gewesen, die Bosnien-Herzegowina erstmals in Richtung einer Qualifikation für ein großes Turnier stieß, sozusagen das Fundament für das WM-Abenteuer 2014 in Brasilien legte.

    Dennoch kam Barbarez' Installation andererseits völlig aus dem Nichts, da der damals 52-Jährige davor noch nie als Trainer gearbeitet hatte. "Ich habe so lange auf diese Chance gewartet", sagte Barbarez dem kicker. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2008 war er kurzzeitig Aufsichtsratsmitglied bei Ex-Klub HSV (Januar 2009 bis Mai 2010) gewesen, hin und wieder trat er als TV-Experte in Erscheinung. Laut eigener Aussage hatte es schon in der Vergangenheit zweimal Verhandlungen wegen des Postens als Nationalcoach gegeben. Doch weil diese letztlich jeweils nicht zu einer Anstellung führten, hatte Barbarez in knapp 16 Jahren kaum etwas mit dem Fußballgeschäft zu tun gehabt, machte stattdessen unter anderem als Pokerspieler Karriere.

    Und dann, plötzlich: Nationaltrainer seines Heimatlandes. Mit der Mission, nach einer jahrelangen Abwärtsspirale endlich wieder erfolgreich zu sein. Ein ganz entscheidender Punkt: Nachdem man in den fünf Jahren zuvor sechs unterschiedliche Trainer hatte, setzte der bosnische Verband bei Barbarez vom Fleck weg ganz bewusst auf Langfristigkeit. Der neue Mann an der Seitenlinie bekam einen Vierjahresvertrag bis Frühjahr 2028, das gesteckte Ziel war eigentlich die Qualifikation für die EM 2028. Die WM in den USA, Mexiko und Kanada sei zwar "natürlich auch ein Traum", sagte Barbarez, doch betonte: "Wir wollen da hin, aber sind realistisch. Wir verfolgen einen langfristigen Plan."

    Barbarez wurde also explizit die nötige Zeit für einen Neuaufbau gewährt - und es waren nicht nur leere Worte: "Wir haben es geschafft, neue Jungs zu begeistern, mit sehr viel Risiko sehr vieles probiert. Und ich glaube, ein Fall wie unserer existiert sonst nirgendwo im Fußball", sagte der ehemalige Bundesligastar jüngst im Transfermarkt-Interview. "Da kommt jemand, der zuvor noch kein Team trainiert hat. Ich erzähle immer gerne von meinen ersten fünf Spielen, davon waren vier auswärts. Und als Schlag obendrauf ging es noch gegen Deutschland. Das war schon brutal."

    Dass die Ergebnisse auch unter Barbarez zunächst lange schlecht blieben, wurde in Kauf genommen. Die namhaften Gegner in dessen Anfangszeit halfen möglicherweise dabei, die angepeilte Linie trotz neuerlicher Rückschläge auch knallhart durchzuziehen. Testspiele gegen England und Italien gingen erwartbar verloren, in der Nations League setzte es teilweise heftige Klatschen gegen die Niederlande (2:5) und Deutschland (0:7). Im kompletten Jahr 2024 gelang Bosnien-Herzegowina kein einziger Länderspielsieg, doch mit Barbarez gab es zumindest den einen oder anderen Achtungserfolg: Der Auftritt im Nations-League-Heimspiel gegen das DFB-Team beispielsweise, als man sich beim 1:2 wacker schlug. Oder das 1:1 gegen die Niederlande einen Monat später.

    Erst knapp ein Jahr nach seinem Amtsantritt, Ende März 2025, wurde die Geduld mit Barbarez erstmals mit einem Sieg belohnt. Durchaus überraschend gewann Bosnien-Herzegowina zum Auftakt in die Qualifikation zur WM 2026 in Rumänien mit 1:0. Und da die Rumänen der direkte Konkurrent um Gruppenplatz zwei hinter Favorit Österreich waren, war der Grundstein für das Ticket zur zweiten Weltmeisterschaft der Verbandsgeschichte damit gelegt.

    Beinahe wäre man sogar Gruppenerster geworden und hätte sich den direkten WM-Startplatz gesichert. Am letzten Qualifikationsspieltag führte Bosnien-Herzegowina in Österreich lange mit 1:0, bei einem Sieg wäre die Barbarez-Elf noch am ÖFB-Team vorbeigezogen. Passend zu den vom Trainer priorisierten Werten verteidigten die Bosnier den knappen Vorsprung mit aufopferungsvollem Kampf bis in die Schlussphase, ehe Michael Gregoritsch in der 77. Minute noch der Ausgleich gelang und Österreich doch Erster blieb.

  • Bosnien-Herzegowina bei der WM 2026: Edin Dzeko soll nicht nur Gallionsfigur sein

    Den Aufschwung der bosnischen Nationalmannschaft hat Barbarez allen voran mit drei großen Säulen bewerkstelligt: Identifikation, Mentalität und Emotion. "Am Anfang mussten wir richtig aufräumen", betonte der 54-Jährige bei Transfermarkt und erklärte, warum Gefühl bei ihm Taktik schlägt: "Ich frage meine Jungs immer, ob sie wissen, warum ich in meiner Karriere Erfolg hatte? Weil ich diesen verdammten Ball geliebt habe und ihn noch immer liebe. Und wenn du eine Sache liebst, kommt der richtige Weg auf dich selbst zu."

    Um seinen Weg bestmöglich zu vermitteln, setzt Barbarez in seinem großen Trainerstab auf Gleichgesinnte. "Sieben von elf haben als Ex-Nationalspieler auf dem höchsten Niveau zusammengespielt", erklärte der frühere HSV-Star, zu dessen Assistenten unter anderem Zlatan Bajramovic (u.a. Spieler bei Freiburg, Schalke und Frankfurt) und Mirko Hrgovic (u.a. VfL Wolfsburg) zählen. Als Torwarttrainer installierte er den ehemaligen bosnischen Nationalkeeper Kenan Hasagic. Und Technischer Direktor wurde Emir Spahic, ehemals Leverkusen oder HSV und eine der Säulen der goldenen Generation bei der WM 2014.

    "Es geht in der Ansprache um kleine Dinge, die man Spielern erzählen kann, darum, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollten. Unsere Erfahrungen als Nationalspieler helfen sehr, sie sind ein Schlüssel. Im Fußball hat sich sehr viel verändert, aber Emotionen können sich nicht verändern. Es wird immer darum gehen, alles für dein Land zu geben", erklärt Barbarez, was die Herangehensweise von ihm und seinen engsten Mitarbeitern so besonders macht. Seinen Kader für die am Donnerstag beginnende WM unterteilt der Coach grob in drei Gruppen.

    Teil eins ist eigentlich keine Gruppe, sondern nur Edin Dzeko. Aber was heißt "nur". Der Stürmerstar mit der Erfahrung aus fast 150 Länderspielen, der im Oktober 2013 im letzten Qualifikationsspiel in Litauen den Assist für den 1:0-Siegtreffer gab, der das historische WM-Ticket löste, ist einerseits Gallions- und Identifikationsfigur. "Es ist etwas Besonderes für einen 18-Jährigen, wenn er zum ersten Mal Edin Dzeko sieht, weil der sein Idol war und er plötzlich mit ihm die Kabine teilt", hob Barbarez bei Transfermarkt den emotionalen Wert des Torjägers hervor und präzisierte gegenüber Sky: "Manchmal kann er mit ein paar Worten sehr viel bewegen. Die Jungs hören ihm zu. Das ist wichtig."

    Aber auch sportlich nimmt Dzeko, mit Schalke 04 gerade in die Bundesliga aufgestiegen, weiterhin eine wichtige Rolle ein - vorausgesetzt, der Körper spielt mit und das war in jüngster Vergangenheit nicht immer der Fall. Wegen einer Schulterverletzung hatte der Routinier Schalke in den entscheidenden Wochen im Aufstiegsrennen gefehlt. "Wenn er hundertprozentig fit ist, muss man nichts dosieren", gab sich Barbarez zuletzt optimistisch. "Wir haben das Glück, dass wir alle sechs Tage ein Spiel haben. Da kann man sich gut erholen. Heute gibt es viele Möglichkeiten, Spieler wieder fit zu bekommen, wenn sie nur müde sind." Er geben seinem Superstar "Freiraum, selbst mitzuentscheiden, was er will und wie lange es geht", so der Trainer weiter.

    Ist Dzeko einsatzbereit, wird er bei der WM im bosnischen Sturm gesetzt sein, in seinen sieben Einsätzen in den regulären Qualifikationsspielen waren dem Kapitän fünf Tore gelungen. Im Playoff-Halbfinale gegen Wales brachte Dzeko die Bosnier mit seinem 1:1-Ausgleichstreffer in der 86. Minute in die Verlängerung, im Playoff-Finale gegen Italien bereitete er das Ausgleichstor durch Haris Tabakovic vor. Auch im hohen Fußballeralter ist Dzeko für das bosnische Spiel also extrem wertvoll.

  • Bosnia and Herzegovina's forward #09 Ermedin Demirovic (L) celebratesGetty Images

    Bosnien-Herzegowina qualifiziert: "Das ist so, als wenn Deutschland einen WM-Titel holen würde"

    Die zweite Gruppe im WM-Aufgebot von Bosnien-Herzegowina sind "Spieler um die 30, die führen", erklärt Barbarez. Einer davon ist der Ex-Schalker Sead Kolasinac (32, Atalanta Bergamo), neben Dzeko der zweite Verbliebene aus dem Kader von 2014. Torwart Nikola Vasilj (30), der den FC St. Pauli nach dem Abstieg in Liga zwei verlässt, zählt ebenfalls in diese Riege, ist seit Barbarez' Amtsübernahme die klare Nummer 1. Den früheren Herthaner Ivan Sunjic (29, Pafos FC), der 2017 noch ein Länderspiel für Kroatien absolviert hatte, überzeugte Barbarez davon, das bosnische Trikot zu tragen. Und der zentrale Mittelfeldmann gibt dem Team viel Stabilität, hatte großen Anteil an der erfolgreichen Qualifikation.

    Stuttgarts Angreifer Ermedin Demirovic, der zumeist gemeinsam mit Dzeko das Sturmduo bildet, ist ein weiterer wichtiger Vertreter dieser Gruppe. "Das ist so, als wenn Deutschland einen WM-Titel holen würde", sagte der 28-Jährige der Sport Bild über Bosnien-Herzegowinas WM-Qualifikation. "Es kommen viele auf einen zu und bedanken sich, dass man ein frohes Grundgefühl ins Land gebracht hat." Demirovic, in Hamburg geboren und aufgewachsen, hätte auch für Deutschland spielen können, entschied sich aber schon zur U16 für seine bosnischen Wurzeln.

    "Das wollte ich für meinen Opa machen. Im Urlaub waren wir immer bei ihm, er war immer der Stolzeste und hat allen erzählt, dass ich beim HSV spiele. Er ist inzwischen verstorben, aber ich bin sehr glücklich, dass ich für ihn und die ganze Familie, die so viel Leid ertragen musste, zur WM fahre", betonte Demirovic. Zwischen 1992 und 1995 herrschte in Bosnien-Herzegowina Krieg, "die Leute mussten so viel Leid ertragen, leben heute stellenweise noch mit gefühlt nichts und sind glücklich, weil sie sich einen Kaffee pro Tag leisten können", führte der Stuttgarter aus. "Und dann kommen wir und bringen ihnen die WM. Das macht alles umso besonderer."

    Die Geschichte seiner Heimat hat Barbarez' Lebensweg ganz entscheidend geprägt. "Ich wurde eher geflohen, wenn man das so sagen kann", blickte er mal im Interview mit 11Freunde auf den Winter 1991/92 zurück. Kurz vor dem Ausbruch des Bosnienkrieges hatte sein Vater den damals 20-Jährigen aus der Heimatstadt Mostar nach Hannover geschickt - unter dem Vorwand, dort seinen Onkel Mujo zu besuchen. Obwohl er am liebsten schnell wieder zurück wollte, musste er aufgrund des Krieges in der Heimat in Deutschland bleiben, verbrachte nach einem erfolgreichen Probetraining bei Hannover 96 hierzulande dann auch seine gesamte restliche Profikarriere.

    Über Hannover und Union Berlin schaffte Barbarez den Sprung in die Bundesliga, wo er zunächst für Hansa Rostock spielte. Mit seinen Leistungen dort ließ er den damaligen Bundestrainer Berti Vogts sogar wegen einer möglichen Einbürgerung hellhörig werden. "Hätte ich Berti Vogts damals angerufen, wäre ich heute vielleicht mehrmaliger WM- und EM-Teilnehmer. Für mich hat sich die Frage damals nie gestellt, denn ich wollte immer für das Land spielen, in dem ich geboren wurde", erklärte Barbarez.

    Wie sein Nationaltrainer oder Demirovic dachte auch Kerim Alajbegovic. Der gebürtige Kölner, im Nachwuchs des Effzeh und Bayer Leverkusen groß geworden, spielt schon seit der U15 stets für Bosnien-Herzegowina, Barbarez verhalf dem hochbegabten Offensivspieler im September vergangenen Jahres zum A-Nationalmannschaftsdebüt.

    Alajbegovic führt die dritte Gruppe des WM-Kaders an, auf die Barbarez ganz offensichtlich am stolzesten ist: "Viele Jungs mit 19, 20, 21. Wir sind fast die jüngste Mannschaft bei dieser WM. Ich mag das sehr", betonte er. Alajbegovic ist sogar erst 18, hat sich mit einer starken Saison für RB Salzburg in Österreich in den Fokus zahlreicher internationaler Spitzenklubs gespielt. Bei der WM könnte er sich noch begehrter machen - und wie viel er der Barbarez-Elf geben kann, stellte der Teenager mit seinen erfrischend mutigen Auftritten in der Qualifikation unter Beweis.

    Häufig als Joker gebracht, wirbelte Alajbegovic mit seinen Dribblings und seinem Spielwitz Abwehrreihen ein ums andere Mal durcheinander. Im November beim so wichtigen 3:1 gegen Rumänien brachte Barbarez Alajbegovic beim Stand von 0:1 zur zweiten Halbzeit ins Spiel und der Youngster war ein ganz entscheidender Faktor dafür, dass die Bosnier immer mehr Druck entfalteten und die Partie am Ende noch drehten. Im Playoff-Halbfinale gegen Wales Ende März trat Alajbegovic dann beispielsweise die Ecke, die Dzeko kurz vor Schluss der regulären Spielzeit per Kopf zum 1:1 in die Maschen setzte.

  • Barbarez Alajbegovic Bosnia 2026Getty

    Was ist für Bosnien-Herzegowina bei der WM möglich? "Lasst uns einen schönen Sommer haben"

    "Er ist brutal gut. Dieses Selbstbewusstsein mit 18 zu haben, ist enorm. Manchmal habe ich fast Angst, dass das alles Fake ist - aber die Jungs leben das wirklich", schwärmt Barbarez. Da Leverkusen seine Rückkaufklausel aktivierte, kehrt Alajbegovic nach einem Jahr in Salzburg zu Bayer zurück. Und sowohl einer der Shootingstars auf der aller größten Bühne, als auch einer der Aufsteiger der kommenden Bundesligasaison werden. "Ich habe ihm nur eines gesagt: Such dir einen Verein aus, bei dem du Minuten bekommst. Das ist für uns wichtig, aber vor allem für seine Entwicklung. Er ist 18. Wir scherzen jeden Tag, dass er noch 15 Jahre auf höchstem Niveau spielen kann", unterstreicht Barbarez, worauf es Alajbegovic primär ankommen sollte.

    Mit Esmir Bajraktarevic, der den entscheidenden Elfmeter gegen Italien verwandelte, hat Barbarez einen weiteren hochveranlagten Flügelspieler mit dabei. Der 21-Jährige von der PSV Eindhoven spielt ähnlich wie Alajbegovic, mit dem er potenziell eine schwer zu greifende Flügelzange bilden könnte: Frech, technisch enorm beschlagen, viel Zug zum Tor. Für Bajraktarevic ist die WM umso spezieller, da er in den USA geboren und aufgewachsen ist. Bei MLS-Klub New England Revolution wurde er Profi, Anfang 2024 hatte er sogar mal ein A-Länderspiel für die Vereinigten Staaten absolviert.

    Ein Verbandswechsel war trotzdem noch möglich und einige Monate später konnte Barbarez Bajraktarevic für das Land seiner Wurzeln gewinnen. Bei Tarik Muharemovic, in Österreich groß geworden, war das nicht nötig, der Innenverteidiger spielte ohnehin schon seit der U19 für Bosnien-Herzegowina. Barbarez holte den 23-Jährigen von Sassuolo im Sommer 2024 ins A-Team, mittlerweile ist er im Abwehrzentrum unverzichtbar. Und könnte nach der WM für einen millionenschweren Wechsel sorgen, allen voran Inter Mailand soll sich um ihn bemühen.

    Was beim Turnier für Muharemovic und Co. drin ist? Vor allem, da mit Dzeko und Kolasinac immerhin noch zwei Akteure von damals dabei sind, lohnt ein Blick auf die bisher einzige Teilnahme 2014. In einer Gruppe mit Argentinien, Nigeria und Iran rechneten sich die Bosnier damals durchaus gute Chancen aus, es als Zweiter hinter Lionel Messis Argentiniern in die K.o.-Phase zu schaffen. Die WM-Premiere gegen den späteren Vize-Weltmeister war zwar achtbar, für eine 1:2-Niederlage gab es aber nichts Zählbares. Und weil das zweite Gruppenspiel gegen Nigeria unglücklich 0:1 verloren ging, war ein Weiterkommen für Dzeko und Co. schon sehr früh unmöglich. Der 3:1-Sieg gegen Iran zum Vorrundenabschluss war rein sportlich betrachtet dann schon bedeutungslos.

    Diesmal soll es mit etwas mehr Fortune und dank Dzeko und Kolasinac auch etwas mehr Turniererfahrung weiter gehen. "Das Einzige, was mir gefehlt hat, war ein Turnier zu spielen. Jetzt bin ich als Trainer dabei. Das macht mich sehr stolz", betonte Barbarez. Wie 2014 erscheint die Gruppe auf dem Papier machbar: Die Schweiz ist der Favorit auf Platz 1 in Staffel B, Katar der klare Außenseiter - bleibt möglicherweise ein Duell zwischen Co-Gastgeber Kanada, für den der Heimvorteil spricht, und Bosnien-Herzegowina um Rang zwei.

    "Über Ergebnisse kann man vorher nicht gut reden", hält sich Barbarez mit Einschätzungen zu den WM-Aussichten seines Teams bedeckt. "Aber über Emotionen schon", fügt er an und bleibt seinem Credo, über das Gefühl zu kommen, auch hier treu: "Ich habe unserem ganzen Volk gesagt: Lasst uns einen schönen Sommer haben. Wir werden eure Stimme nach Amerika tragen. Viele werden nach Amerika kommen, und wir werden sie hören. Ich habe Lust, die Leute stolz zu machen. Ich habe Lust, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern."

  • Der Kader von Bosnien-Herzegowina für die WM 2026


    TOR

    Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka), Mladen Jurkas (FK Borac Banja Luka)

    ABWEHR

    Tarik Muharemovic (US Sassuolo), Nidal Celik (RC Lens), Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Nikola Katic (FC Schalke 04), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria Genua), Amar Dedic (Benfica Lissabon)

    MITTELFELD

    Amir Hadziahmetovic (Hull City), Benjamin Tahirovic (Bröndby Kopenhagen), Ivan Sunjic (Pafos FC), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Armin Gigovic (Young Boys Bern), Ivan Basic (FC Astana), Amar Memic (Viktoria Pilsen), Ermin Mahmic (Slovan Liberec)

    ANGRIFF

    Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (FC Schalke 04)


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