Ein Erfolgstrainer ist offenbar Kandidat als Nachfolger: Aus von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt dank "Fallschirm-Klausel" schon beschlossen?

Riera hatte vor nicht einmal 100 Tagen als Nachfolger von Dino Toppmöller in Frankfurt angeheuert und ging sogleich mit der Hypothek ans Werk, kein einfacher Charakter zu sein. Das behaupteten zahlreiche Wegbegleiter unisono, als die Eintracht Riera im Februar von NK Celje holte.

Das gestreute Gerücht, dass sich die Eintracht mit Riera ein Pulverfass ins Haus geholt habe, hat sich nur wenige Monate später ganz offenbar bewahrheitet. Riera soll mit zahlreichen Leistungsträgern der Mannschaft mittlerweile über Kreuz liegen, zuletzt machte etwa ein Zerwürfnis mit Stürmer Jonathan Burkardt die Runde.

Dutzende fragwürdige Interna zum Umgang mit seiner Mannschaft sind seit Rieras Amtsübernahme schon herausgekommen. Alles Quatsch, ereiferte er sich zuletzt in einer legendären Pressekonferenz, in der er ein katastrophales Medienverständnis offenbarte. Dazu ist auch die sportliche Komponente unter Riera nicht unbedingt über alle Maßen berauschend. Im Schnitt holte er 1,33 Punkte, von zwölf Bundesligaspielen unter seiner Ägide wurden nur vier gewonnen, aber auch nur vier verloren. Die Qualifikation zur Conference League ist nach wie vor mit nur einem Zähler Rückstand auf den SC Freiburg möglich. Und dennoch erscheint eine Trennung von Riera mittlerweile alternativlos.

Riera selbst gab sich dennoch vor dem Freitagabendspiel gegen den BVB kämpferisch. "Ich mache mir keine Gedanken über meine Zukunft, das ist nicht wichtig. Es zählt nur das Team und in diesen zwei Spielen Punkte zu holen", sagte der 44-Jährige am Donnerstag. Er wisse aber "ganz genau, wie es in diesem Beruf abläuft. Ich sage selber zu mir, Albert wenn du nicht genug gewinnst, dann halt ein anderer. So ist es."