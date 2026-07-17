Spaniens Halbfinalsieg gegen Frankreich war kein Sieg der Offensive. Mittelstürmer Mikel Oyarzabal traf zwar zur wichtigen Führung, jedoch per Elfmeter. Superstar Lamine Yamal holte zwar den Elfmeter heraus, blieb ansonsten aber eher blass. Von seiner Galaform beim EM-Sieg 2024 ist Yamal jedenfalls weit entfernt. Sein damals kongenialer Partner Nico Williams kam mal wieder nur von der Bank. Und zwar für den unauffälligen Alex Baena.
Ein Duo, das seine Gegner auffrisst! Spanien besondere Stärke lässt Deutschland und selbst England und Frankreich vor Neid erblassen
Pedro Porro und Marc Cucurella glänzen bei Spaniens Meisterprüfung
Als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde dafür: Rechtsverteidiger Pedro Porro - und das ist wunderbar bezeichnend für Spaniens Triumphzug ins WM-Finale. Der Erfolg von Luis de la Fuentes Mannschaft fußt nicht auf Spektakel, sondern auf höchster Kontrolle im Mittelfeld und vor allem einer beeindruckend stabilen Defensive. In sieben Spielen kassierte sie nur ein einziges Gegentor.
Im Halbfinale gewann Spanien mit 2:0 gegen die weltbeste Offensivabteilung und legte damit noch vor dem Endspiel die insgeheime Meisterprüfung ab. Schlüsselrollen spielten erneut die beiden Außenverteidiger Marc Cucurella (27) und Pedro Porro (26).
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Marc Cucurella und Pedro Porro glänzten gegen Frankreich
Cucurella gewann auf der linken Abwehrseite Duell um Duell mit Weltfußballer Ousmane Dembele und Michael Olise. "Du hast ihn bei lebendigem Leib aufgefressen", soll Fabian Ruiz laut eines Berichts von RMC Cucurella nach Spielende zugerufen haben. Mit "ihn" meinte er Olise. "Jetzt hol ihn aus der Tasche raus." Kurz vor Schluss klärte Cucurella zudem in allerhöchster Not gegen Kylian Mbappe. Seine Mitspieler bejubelten ihn dafür, als hätte er ein Tor geschossen. Bereits zuvor hatte Cucurella einen gefährlichen Schuss Mbappes entscheidend abgefälscht.
Porro hielt seine rechte Seite ähnlich dicht. Weil er nach tollem Doppelpass mit Dani Olmo zudem zum 2:0 traf, bekam er verdientermaßen die Trophäe für den Spieler des Spiels. Dass Cucurella und Porro bei dieser WM praktisch nichts zulassen, ist nämlich nur das eine. Gleichzeitig setzen sie erstaunlich viele offensive Impulse. Porro steht mittlerweile bei zwei Toren, Cucurella bei drei Assists, einige weitere Treffer leiteten sie ein.
Mit Cucurella und Porro verfügt Spanien über die beiden besten Außenverteidiger dieser WM. Etwas ketzerisch könnte man sagen: Ist auch nicht allzu schwer, denn praktisch alle anderen Topnationen (und auch Deutschland) haben genau auf dieser Position ihre größten Probleme. Wirklich überzeugend präsentierte sich hier ansonsten eigentlich nur noch Marokkos Kapitän Achraf Hakimi.
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Überzeugende Außenverteidiger sind bei vielen Topnationen Mangelware
Frankreichs Rechtsverteidiger Jules Kounde kam bei der WM nicht an sein hohes Niveau vom FC Barcelona heran. Links lief Lucas Digne dem zuvor schwachen Theo Hernandez den Rang ab und verschuldete mit einem unnötigen Foul den vorentscheidenden Elfmeter gegen Spanien. Beiden gelang im Turnierverlauf kein einziger Scorerpunkt. Genau wie den gesetzten Argentiniern Nicolas Tagliafico und Nahuel Molina. Sie waren auf dem Weg ins WM-Finale kein Faktor. Wobei man fairerweise sagen muss: Das war grundsätzlich eigentlich kein Spieler außer Lionel Messi.
Englands Trainer Thomas Tuchel brachte sich durch die umstrittene Nichtnominierung von Real Madrids Trent Alexander-Arnold gewissermaßen selbst in Not. In der Vorbereitung verletzte sich Tino Livramento, in der Gruppenphase Reece James, dann sah Jarell Quansah Rot. Tuchel musste von Spiel zu Spiel improvisieren. Gegen Argentinien begannen überraschend der wiedergenesene James sowie Djed Spence, bei Englands dramatischem Aus immerhin ein kleiner Lichtblick.
Den bereits im Achtelfinale ausgeschiedenen Brasilianern fehlen genauso Weltklasse-Außenverteidiger wie Belgien und Deutschland - und zwar seit Jahren. Mangels Alternativen vertraute Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann rechts hinten Joshua Kimmich, der große Tempodefizite offenbarte und gleichzeitig im Mittelfeldzentrum fehlte. Newcomer Nathaniel Brown ließ sein Potential auf links zumindest aufblitzen. Schweiz-Trainer Murat Yakin setzte als Rechtsverteidiger den dort völlig unerprobten Denis Zakaria ein.
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Marc Cucurella wurde bei der EM 2024 in Deutschland zur Hassfigur
Im Gegensatz dazu hat de la Fuente die Qual der Wahl. Cucurellas nomineller Vertreter ist Alejandro Grimaldo, der seine Extraklasse bei Bayer Leverkusen schon zur Genüge nachgewiesen hat. Alejandro Balde, immerhin gesetzter Linksverteidiger des FC Barcelona, schaffte es nicht einmal in den Kader.
Rechts verteidigte bis zum EM-Titel 2024 Dani Carvajal, mittlerweile duellieren sich Porro und Marcos Llorente. Llorente begann in der Gruppenphase zweimal und zeigte dabei ebenfalls gute Leistungen, letztlich entschied sich de la Fuente aber für Porro. Dass der 26-Jährige nach einer schwierigen Saison mit Tottenham Hotspur plötzlich derart aufdreht, kommt durchaus überraschend. Bei der WM hat er nun schon genauso viele Tore geschossen wie in 47 Pflichtspielen für die Spurs.
Cucurella überzeugte schon 2024, beim damaligen Finalsieg gegen England legte er Oyarzabals Siegtor auf. Wegen seines vermeintlichen Handspiels im Viertelfinale gegen Deutschlands rückten Cucurellas damalige sportliche Leistungen jedoch völlig in den Hintergrund. Zur Erinnerung: In der Verlängerung blockte er einen Schuss von Jamal Musiala unabsichtlich mit der Hand, Schiedsrichter Anthony Taylor verzichtete auf den wohl angebrachten Elfmeterpfiff, Mikel Merino traf zum spanischen Sieg, Deutschland war raus und das Mini-Sommermärchen vorbei.
Cucurella avancierte damit zur deutschen Hassfigur und wird hierzulande seitdem konsequent angefeindet und ausgepfiffen. So war es beim Final Four der Nations League vor einem Jahr genau wie bei seinem Gastspiel mit dem FC Chelsea in der Champions League gegen den FC Bayern im Herbst. Kurz vor der WM wechselte der 27-Jährige für 55 Millionen Euro zu Real Madrid - angesichts seiner Auftritte in den USA eine fast schon unverschämt geringe Summe.
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