Ein Duo, das seine Gegner auffrisst! Spanien besondere Stärke lässt Deutschland und selbst England und Frankreich vor Neid erblassen

Cucurella gewann auf der linken Abwehrseite Duell um Duell mit Weltfußballer Ousmane Dembele und Michael Olise. "Du hast ihn bei lebendigem Leib aufgefressen", soll Fabian Ruiz laut eines Berichts von RMC Cucurella nach Spielende zugerufen haben. Mit "ihn" meinte er Olise. "Jetzt hol ihn aus der Tasche raus." Kurz vor Schluss klärte Cucurella zudem in allerhöchster Not gegen Kylian Mbappe. Seine Mitspieler bejubelten ihn dafür, als hätte er ein Tor geschossen. Bereits zuvor hatte Cucurella einen gefährlichen Schuss Mbappes entscheidend abgefälscht.

Porro hielt seine rechte Seite ähnlich dicht. Weil er nach tollem Doppelpass mit Dani Olmo zudem zum 2:0 traf, bekam er verdientermaßen die Trophäe für den Spieler des Spiels. Dass Cucurella und Porro bei dieser WM praktisch nichts zulassen, ist nämlich nur das eine. Gleichzeitig setzen sie erstaunlich viele offensive Impulse. Porro steht mittlerweile bei zwei Toren, Cucurella bei drei Assists, einige weitere Treffer leiteten sie ein.

Mit Cucurella und Porro verfügt Spanien über die beiden besten Außenverteidiger dieser WM. Etwas ketzerisch könnte man sagen: Ist auch nicht allzu schwer, denn praktisch alle anderen Topnationen (und auch Deutschland) haben genau auf dieser Position ihre größten Probleme. Wirklich überzeugend präsentierte sich hier ansonsten eigentlich nur noch Marokkos Kapitän Achraf Hakimi.