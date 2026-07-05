Ein Bundesligist stellt sogar einen Transfer-Rekord auf! Newcastle United schnappt sich 50-Millionen-Mann

"Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Es war seit meiner Jugend mein Traum, in der Premier League für einen großen Verein wie Newcastle zu spielen", sagte Touré. In Hoffenheim habe er "eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit erlebt". Jetzt freue er sich aber "auf die Herausforderung Premier League".

TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker sprach von einer "außergewöhnlichen Entwicklung" des Toptalents. Man hätte ihn "natürlich gerne weiterhin in unseren Reihen gesehen". Es entspreche jedoch der TSG-DNA, hochveranlagten Spielern "den Schritt zu den Elite-Klubs zu ermöglichen".

Touré war im Februar 2025 vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF zur TSG gekommen und betritt insgesamt 43 Bundesliga-Partien (fünf Tore, 15 Assists). Bei der WM absolvierte der neunmalige Nationalspieler drei Einsätze für die Elfenbeinküste, die im Sechzehntelfinale an Norwegen gescheitert war.