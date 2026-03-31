"Ein brutaler Spieler": Sonderlob für FC Bayerns Lennart Karl nach DFB-Einsätzen

Mit wem man den 18-Jährigen vergleichen kann? "Ein bisschen Ribéry-mäßig", spiele Karl, sagte Matchwinner Deniz Undav, "er ist ein brutaler Spieler. Er hat so eine Abgezocktheit schon in dem Alter, ist frech beim Spielen, bringt eine gute Frische mit. Hat genug Demut und ist ein feiner Kerl."

Was noch fehlt? "Ich muss noch hinkriegen, dass er ein bisschen lockerer wird", scherzte Undav, "abseits vom Platz - aber wie gesagt: ein Top-Spieler. Brutale Qualität mit dem Alter. Ich wünschte, ich hätte so eine Qualität in seinem Alter gehabt. Lennart wird uns noch sehr, sehr lange Spaß machen."