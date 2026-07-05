Das Werben des DFB um Jürgen Klopp, der als neuer Bundestrainer auf Julian Nagelsmann folgen soll, nimmt immer konkretere Formen an.
Ein brisantes Detail hat bei Red Bull "nicht jedem gefallen": Bemühungen des DFB um Jürgen Klopp werden konkreter
DFB-Boss hat wohl Gespräche mit Red Bull über Jürgen Klopp aufgenommen
Einem Bericht von Sky zufolge griff DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Samstag für erste Gespräche mit Red Bull, Klopps aktuellem Arbeitgeber, zum Telefonhörer. "Ein paar Tage" werde es bis zu einer Einigung zwischen dem Deutschen Fußballbund und Red Bull sicher noch dauern, heißt es.
Das erste Treffen zwischen der DFB-Spitze und Klopp sowie dessen Berater Marc Kosicke soll es derweil kommende Woche in New York geben. Dort weilt der potenzielle neue Trainer der deutschen Nationalmannschaft noch bis zum Ende der WM Mitte Juli, da er das Turnier bekanntlich als TV-Experte bei MagentaTV begleitet.
Bei dem Pay-TV-Sender hatte Klopp jüngst auch sein Interesse am Bundestrainerposten sowie erste Gespräche mit dem DFB bestätigt. Dass Letzterer den Kontakt zu dem 59-Jährigen schon in der Pressemitteilung zum Rücktritt von Nagelsmann angekündigt hat, soll bei Klopps aktuellem Arbeitgeber laut Sky "nicht jedem gefallen" haben. Bei Red Bull steht der frühere BVB- und Liverpool-Coach schließlich noch bis Ende 2029 unter Vertrag.
Klopp hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass Red Bull ein Engagement von ihm als Bundestrainer dennoch nicht verhindern werde. Er müsse mit Oliver Mintzlaff, Aufsichtsratsvorsitzender bei RB Leipzig, "reden. Er ist mein Arbeitgeber. Wir haben schon Dinge angetextet. Ich gehe davon aus, dass er nicht im Weg steht. Ich war 19 Monate dabei. Es war eine intensive Zeit. Im Idealfall gibt es am Ende nur Gewinner. Red Bull muss sauber aus der Nummer herauskommen", so Klopp.
- Getty Images Sport
Jürgen Klopp hat wieder Energie für den nächsten Trainerjob
Für die Verhandlungen mit Klopp soll neben DFB-Boss Neuendorf allen voran auch Hans-Joachim Watzke, Bundesliga-Präsident und DFB-Vize, in die USA reisen. Der 67-Jährige, mittlerweile Präsident und früher lange Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund, kennt Klopp aus gemeinsamen BVB-Zeiten bekanntlich bestens.
Sky zufolge könnten bei den Gesprächen auch "ranghohe Vertreter von Red Bull" dabei sein. Die in der Nagelsmann-Pressemitteilung angekündigten Klopp-Bemühungen würden seitens des Energydrink-Giganten dann auch explizit noch einmal angesprochen werden, heißt es.
Klopp hatte seinen Job als Head of Global Soccer bei Red Bull Anfang des Jahres 2025 angetreten. Ein halbes Jahr zuvor hatte er nach fast neun Spielzeiten beim FC Liverpool sein Amt als Chefcoach an der Anfield Road niedergelegt. Seinerzeit betonte Klopp, dass ihm die Energie für eine derart intensive Anstellung als Trainer fehle. "Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt. Also ich bin bereit", betonte der gebürtige Stuttgarter nun bei MagentaTV, dass er die nötige Energie für eine Rückkehr auf die Trainerbank inzwischen wieder habe.
Klar ist derweil, dass Klopps Anstellung als Bundestrainer für den DFB ein Novum bedeuten würde. Noch nie zuvor hat der Verband für den neuen Coach eine Ablöse bezahlt, in Klopps Fall wäre man angesichts des laufenden Vertrages bei Red Bull dazu gezwungen. Eine Exit-Option für den Bundestrainerjob, über die zuvor spekuliert worden war, gibt es nicht. Dem Vernehmen nach muss der DFB eine Summe im einstelligen Millionenbereich berappen.
Jürgen Klopp: Heimpremiere als Bundestrainer gegen Griechenland?
Trotz der zu überwindenden Hürden geht man allerorts davon aus, dass Klopp das DFB-Team nach der dritten verkorksten WM in Folge übernimmt. Schon nach dem Rücktritt von Joachim Löw nach der EM 2021 sowie der Entlassung von Hansi Flick im September 2023 war Klopp als Top-Kandidat gehandelt worden. Damals ließ sein Engagement in Liverpool eine von ganz Fußballdeutschland gewünschte Anstellung bei der Nationalmannschaft allerdings nicht zu.
Transferexperte Fabrizio Romano berichtete am Sonntag derweil, dass Klopp dem DFB bereits sein Go gegeben habe. Vertragsdauer und Konditionen des Arbeitspapieres sowie eben die Verhandlungen mit Red Bull stehen aber eben noch zur Debatte. Bei RB soll man laut Romano Oliver Glasner als Nachfolger für Klopps Posten favorisiert haben, der wird aber aller Voraussicht nach neuer Trainer bei Nottingham Forest.
Für Klopp sicherlich besonders: Sein erstes großes Turnier als Bundestrainer wäre die EM 2028, die unter anderem in seiner Wahlheimat England (dazu Schottland, Wales und Irland) stattfindet, wo er mit Liverpool riesige Erfolge feierte und sehr populär ist. Klopp, der sicherlich eine riesige Euphorie auslösen würde, soll die DFB-Elf wieder in erfolgreichere Zeiten führen.
Nagelsmann, der im September 2023 von Flick übernommen hatte, war daran letztlich gescheitert. Nach einer insgesamt positiven Heim-EM 2024, bei der man im Viertelfinale nur äußerst unglücklich am späteren Europameister Spanien scheiterte, wurde Nagelsmanns zweites großes Turnier zum Fiasko. Bei der WM in Nordamerika scheiterte Deutschland nach auf dem Papier als Gruppensieger erfreulicher, aber im Gesamtbild durchwachsener Gruppenphase bereits im Sechzehntelfinale an Paraguay. Als klarer Favorit in die Partie gegangen, unterlag das DFB-Team den Südamerikanern nach Elfmeterschießen.
Wenige Tage nach dem Aus gab der DFB Nagelsmanns Beurlaubung bekannt, schnell avancierte Klopp zum designierten Nachfolger. Sollte jener übernehmen, würde er seine Amtszeit mit dem Nations-League-Spiel in der Niederlande am 24. September beginnen. Drei Tage später stünde Klopps Heimpremiere an, wenn Deutschland in Augsburg auf Griechenland trifft.
Mit Jürgen Klopp als Bundestrainer? Die nächsten Länderspiele von Deutschland
Datum
Wettbewerb
Spiel
24. September
Nations League
Niederlande vs. Deutschland
27. September
Nations League
Deutschland vs. Griechenland
1. Oktober
Nations League
Deutschland vs. Serbien
4. Oktober
Nations League
Griechenland vs. Deutschland
13. November
Nations League
Serbien vs. Deutschland
16. November
Nations League
Deutschland vs. Niederlande
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".