Ein brisantes Detail hat bei Red Bull "nicht jedem gefallen": Bemühungen des DFB um Jürgen Klopp werden konkreter

Einem Bericht von Sky zufolge griff DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Samstag für erste Gespräche mit Red Bull, Klopps aktuellem Arbeitgeber, zum Telefonhörer. "Ein paar Tage" werde es bis zu einer Einigung zwischen dem Deutschen Fußballbund und Red Bull sicher noch dauern, heißt es.

Das erste Treffen zwischen der DFB-Spitze und Klopp sowie dessen Berater Marc Kosicke soll es derweil kommende Woche in New York geben. Dort weilt der potenzielle neue Trainer der deutschen Nationalmannschaft noch bis zum Ende der WM Mitte Juli, da er das Turnier bekanntlich als TV-Experte bei MagentaTV begleitet.

Bei dem Pay-TV-Sender hatte Klopp jüngst auch sein Interesse am Bundestrainerposten sowie erste Gespräche mit dem DFB bestätigt. Dass Letzterer den Kontakt zu dem 59-Jährigen schon in der Pressemitteilung zum Rücktritt von Nagelsmann angekündigt hat, soll bei Klopps aktuellem Arbeitgeber laut Sky "nicht jedem gefallen" haben. Bei Red Bull steht der frühere BVB- und Liverpool-Coach schließlich noch bis Ende 2029 unter Vertrag.

Klopp hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass Red Bull ein Engagement von ihm als Bundestrainer dennoch nicht verhindern werde. Er müsse mit Oliver Mintzlaff, Aufsichtsratsvorsitzender bei RB Leipzig, "reden. Er ist mein Arbeitgeber. Wir haben schon Dinge angetextet. Ich gehe davon aus, dass er nicht im Weg steht. Ich war 19 Monate dabei. Es war eine intensive Zeit. Im Idealfall gibt es am Ende nur Gewinner. Red Bull muss sauber aus der Nummer herauskommen", so Klopp.