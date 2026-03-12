Ein Betreuer musste ihn offenbar aus der gegnerischen Kabine abholen: Klub träumt offen von Transfer von Kai Havertz

Im Anschluss an das 1:1 gegen den FC Arsenal im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwochabend erklärte Rolfes, angesprochen auf ein mögliches Havertz-Comeback in der Zukunft: "Bei Kai ist immer die Gefahr, dass ich schwach werde. Das weiß er auch."
Eigentlich gilt bei der Werkself seit einigen Jahren die Regel, eigens ausgebildete Spieler, welche in Leverkusen zu Stars wurden und sich später einem europäischen Spitzenklub anschlossen, nicht mehr zurückzuholen, da sie dem Klub im Herbst ihrer Karriere nur noch bedingt helfen könnten.
Im Falle von Havertz betonte Rolfes jedoch, mit dieser Devise brechen zu wollen, sollte sich in der Zukunft eine Möglichkeit ergeben: "Immer, wenn wir sprechen, fange ich schon mal an zu graben", so der Leverkusener Sportvorstand.
Havertz bei Einwechslung von Leverkusener Fans gefeiert
Havertz trug zehn Jahre lang das Trikot der Werkself. Wettbewerbsübergreifend sammelte er 150 Pflichtspieleinsätze für B04, wobei ihm 46 Tore und 31 Assists gelangen. Im Sommer 2020 schloss er sich schließlich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Chelsea an, von dort ging es 2023 zum Stadtrivalen Arsenal weiter.
Das Verhältnis zu den Leverkusener Entscheidungsträgern sowie einem Großteil der Fans ist jedoch nach wie vor gut. Deutlich wurde das bei seiner Einwechslung am Mittwochabend, als ihm beinahe die gesamte BayArena bei seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte tosenden Applaus spendete. Bereits vor dem Anpfiff war Havertz auf dem Rasen öffentlich verabschiedet worden, da dies bei seinem Abschied 2020 aufgrund er Corona-Pandemie nicht möglich gewesen war.
Nach Informationen von Sport1 soll sich der 26-Jährige nach dem Spiel sogar noch lange in der Leverkusener Kabine aufgehalten haben. Dort sprach er offenbar ausführlich mit Spielern und Verantwortlichen, ehe ihn ein Arsenal-Betreuer abholte, damit die Gunners ihre Heimreise antreten konnten.
Kai Havertz: Seine Leistungsbilanz für Bayer 04 Leverkusen
Spiele Tore Assists Einsatzminuten 150 46 31 11.322