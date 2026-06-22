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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Ein 70 Tonnen schweres Denkmal! Besondere Ehre für Lionel Messi in Argentinien

Weltmeisterschaft
L. Messi
Argentinien

Die Kleinstadt Cultral Co hat Lionel Messi eine riesige Statue in seiner Heimat Argentinien gewidmet.

Das Monument, das während der laufenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada feierlich eingeweiht wurde, ist 26 Meter hoch und wiegt 70 Tonnen.

  • Die vom einheimischen Künstler Aldo Beroisa geschaffene Skulptur befindet an der Nationalstraße 22, einer der Hauptzufahrtstraßen in die Provinz Neuquén im Südwesten Argentiniens. Cultral Có hat etwa 35.000 Einwohner und eine tiefe Verbundenheit zur Ölindustrie. Die Statue, die Volksheld Messi auf Knien mit dem WM-Pokal 2022 zwischen den Beinen zeigt, soll den Tourismus angekurbeln.

    Die bislang größte Messi-Statue im indischen Kalkutta, die der Superstar im Dezember 2025 selbst feierlich enthüllt hatte, musste Anfang Juni aufgrund von Sicherheitsbedenken wieder abgebaut werden. Über einen neuen Standort des 21 Meter hohen Monuments muss erst noch entschieden werden.

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