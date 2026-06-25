Wie Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, beschäftigt sich der ehemalige Schweizer Nationaltorhüters mit einem Wechsel zum belgischen Topklub FC Brügge.
Ehemaliger Torwart des FC Bayern München offenbar vor völlig überraschendem Wechsel
Dort soll Sommer bereits vor Ort gewesen sein, um sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. Der 37-Jährige hätte dabei seine Entschlossenheit geäußert, sich dem 20-fachen Meister anschließen zu wollen.
Auch die Verantwortlichen im Verein wären zuversichtlich, obwohl es noch einige Hürden zu überwinden gäbe. So soll Brügge dem Schweizer lediglich ein Arbeitspapier über ein Jahr anbieten, wohingegen Sommer selbst gerne für zwei Jahre unterschreiben möchte.
Der Vertrag des 37-Jährigen bei seinem derzeitigen Klub Inter Mailand läuft am 30. Juni aus, danach könnte Brügge ihn ablösefrei unter Vertrag nehmen. Bei den Belgiern könnte Sommer Simon Mignolet beerben, der im Frühjahr sein Karriereende verkündet hatte.
Sommer bei Inter Mailand zuletzt immer stärker in der Kritik
Sommer stammt aus der Jugend des FC Basel und wechselte von dort 2014 zu Borussia Mönchengladbach, wo er neun Jahre lang im Kasten stand.
Im Anschluss folgte der Wechsel zum FC Bayern München, um den damals schwer verletzten Manuel Neuer zu vertreten, seine Zeit beim deutschen Rekordmeister war nach nur einer Halbserie aber schon wieder zu Ende.
2023 wurde der Schweizer schließlich von Inter Mailand verpflichtet und wurde dort zur Stammkraft. In den vergangenen drei Spielzeiten hütete er als Nummer eins den Kasten der Nerazurri, obgleich sich in der jüngeren Vergangenheit immer lautere Kritik an ihm regte.
Inter soll eigentlich mit Sommer verlängern wollen, ihn allerdings intern nur noch als Nummer zwei hinter Josep Martinez sehen. Offenbar ebenfalls ein Argument für einen Abschied Sommers von den Nerazzurri.