Ehemaliger Torwart des FC Bayern München offenbar vor völlig überraschendem Wechsel

Dort soll Sommer bereits vor Ort gewesen sein, um sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. Der 37-Jährige hätte dabei seine Entschlossenheit geäußert, sich dem 20-fachen Meister anschließen zu wollen.

Auch die Verantwortlichen im Verein wären zuversichtlich, obwohl es noch einige Hürden zu überwinden gäbe. So soll Brügge dem Schweizer lediglich ein Arbeitspapier über ein Jahr anbieten, wohingegen Sommer selbst gerne für zwei Jahre unterschreiben möchte.

Der Vertrag des 37-Jährigen bei seinem derzeitigen Klub Inter Mailand läuft am 30. Juni aus, danach könnte Brügge ihn ablösefrei unter Vertrag nehmen. Bei den Belgiern könnte Sommer Simon Mignolet beerben, der im Frühjahr sein Karriereende verkündet hatte.