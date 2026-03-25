Ehemaliger Superstar des FC Bayern tritt gegen Louis van Gaal nach: "Menschlich eine Null"

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Toni kritisch über van Gaal äußert. Schon 2009 ätzte er, sein Verhältnis zum Niederländer sei "so gut wie am Ende". Er erlebe "Zermürbung von vier langen Monaten voller Entbehrungen und Unverständnis mit dem aktuellen Trainer". Äußerungen, die ihm eine Suspendierung für das folgende Champions-League-Spiel gegen Maccabi Haifa einbrachten.

Später klagte Toni über den Niederländer: "Er behandelt Spieler wie austauschbare Objekte". Van Gaal habe ihn bereits am ersten Tag an der Säbener Straße am Kragen gerissen, er "brüllte und brüllte". Toni weiter: "Ich nickte einfach und sagte dazu: 'Ja, ja, ja, ja.' Als der Trainer irgendwann weg war, ließ ich mir alles von Diego Contento übersetzen. Es ging wohl nur darum, dass er derjenige sei, der das Sagen habe. Und ich, auch wenn ich Toni heiße, mich an seine Regeln zu halten habe."

2011 erinnerte er sich in der Sport Bild: "Der Trainer wollte uns klarmachen, dass er jeden Spieler auswechseln kann - egal, wie er heißt, weil er Eier hat. Um das zu demonstrieren, ließ er die Hosen runter. So etwas habe ich noch nie erlebt, das war total verrückt. Ich habe aber nicht viel gesehen. Ich saß nicht in der ersten Reihe."

Van Gaal arbeitete bis April 2011 bei den Bayern und wurde dann entlassen. Anschließend war er unter anderem zweimal als niederländischer Nationaltrainer und Chefcoach von Manchester United tätig. Seit 2023 ist er Berater von Eredivisie-Rekordmeister Ajax Amsterdam.