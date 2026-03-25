Bayern Münchens ehemaliger Torjäger Luca Toni (48) hat erneut gegen Ex-FCB-Trainer Louis van Gaal (74) nachgetreten und diesen mit deutlichen Worten kritisiert.
Ehemaliger Superstar des FC Bayern tritt gegen Louis van Gaal nach: "Menschlich eine Null"
In der Sendung 'You’ll never talk alone' bei DAZN schilderte der Weltmeister von 2006, wie van Gaal sich offenbar auf Kosten einiger namhafter Spieler profilieren wollte: "Er hatte Lucio (wechselte zu Inter, d. Red.) schon weggeschickt. Er wollte mich wegschicken. Er wollte Franck (Ribery, d. Red.) aus der Mannschaft haben. Es hat viele Probleme mit van Gaal gegeben. Aber das ist nur eines davon. Wir könnten eine Sendung von fünf Stunden darüber machen."
Tonis Fazit: "Ich glaube, er ist ein guter Trainer. Aber bei den menschlichen Beziehungen war er eine Null."
Toni verließ die Bayern nach einem halben Jahr unter van Gaal und wechselte Anfang 2010 zunächst auf Leihbasis in Richtung Roma. Ein halbes Jahr später ließen die Münchener ihn ablösefrei zum FC Genua ziehen.
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Luca Toni über Louis van Gaal: "Er behandelt Spieler wie austauschbare Objekte"
Es ist nicht das erste Mal, dass sich Toni kritisch über van Gaal äußert. Schon 2009 ätzte er, sein Verhältnis zum Niederländer sei "so gut wie am Ende". Er erlebe "Zermürbung von vier langen Monaten voller Entbehrungen und Unverständnis mit dem aktuellen Trainer". Äußerungen, die ihm eine Suspendierung für das folgende Champions-League-Spiel gegen Maccabi Haifa einbrachten.
Später klagte Toni über den Niederländer: "Er behandelt Spieler wie austauschbare Objekte". Van Gaal habe ihn bereits am ersten Tag an der Säbener Straße am Kragen gerissen, er "brüllte und brüllte". Toni weiter: "Ich nickte einfach und sagte dazu: 'Ja, ja, ja, ja.' Als der Trainer irgendwann weg war, ließ ich mir alles von Diego Contento übersetzen. Es ging wohl nur darum, dass er derjenige sei, der das Sagen habe. Und ich, auch wenn ich Toni heiße, mich an seine Regeln zu halten habe."
2011 erinnerte er sich in der Sport Bild: "Der Trainer wollte uns klarmachen, dass er jeden Spieler auswechseln kann - egal, wie er heißt, weil er Eier hat. Um das zu demonstrieren, ließ er die Hosen runter. So etwas habe ich noch nie erlebt, das war total verrückt. Ich habe aber nicht viel gesehen. Ich saß nicht in der ersten Reihe."
Van Gaal arbeitete bis April 2011 bei den Bayern und wurde dann entlassen. Anschließend war er unter anderem zweimal als niederländischer Nationaltrainer und Chefcoach von Manchester United tätig. Seit 2023 ist er Berater von Eredivisie-Rekordmeister Ajax Amsterdam.
Luca Tonis Zeit beim FC Bayern in Zahlen
- Spiele: 89
- Tore: 58
- Assists: 25
- Titel: 4