Ehemaliger Star des FC Bayern ätzt gegen Niko Kovac: "Trainiere ich etwa für die Tour de France?"

Im Sommer 2018 übernahm schließlich Niko Kovac das Traineramt. "Jeder Trainer hat seine Lieblinge, ich war keiner von seinen", erinnert sich James. Problematisch war in der Kommunikation zwischen den beiden auch die Sprachbarriere. Zumal James nach eigener Auskunft keine Anstalten machte, ordentlich Deutsch zu lernen. "Wir hatten Deutschunterricht und es war zum Einschlafen", befand er.

Gleichzeitig konnte sich der Regisseur nicht mit Kovacs Trainingsmethoden anfreunden. "Er wollte, dass die Spieler nach jedem Training 30 Minuten lang Radfahren. Da habe ich ihm gesagt: 'Nein, trainiere ich etwa für die Tour de France? Ich bin ein Fußballspieler.'"

Unter Ancelotti und Heynckes war James noch weitestgehend gesetzt und sammelte in 2645 Minuten insgesamt acht Tore und 14 Assists. In seiner zweiten Saison unter Kovac sank seine Einsatzzeit auf 1654 Minuten. Das lag aber auch an zwei längeren Verletzungspausen. Am Ende standen sieben Treffer und sechs Vorlagen.