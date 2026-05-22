James spielte von 2017 bis 2019 per Leihe von Real Madrid in München. "Im ersten Jahr hatte ich Glück, weil Carlo und Heynckes Spanisch gesprochen haben", beginnt der mittlerweile 34-jährige Kolumbianer seine Berichte über die Zeit beim FC Bayern. Carlo Ancelotti wurde nach einer 0:3-Pleite gegen PSG bereits im September 2017 entlassen, interimistisch sprang daraufhin bis Saisonende Jupp Heynckes ein und führte die Mannschaft zum Meistertitel.
Ehemaliger Star des FC Bayern ätzt gegen Niko Kovac: "Trainiere ich etwa für die Tour de France?"
Im Sommer 2018 übernahm schließlich Niko Kovac das Traineramt. "Jeder Trainer hat seine Lieblinge, ich war keiner von seinen", erinnert sich James. Problematisch war in der Kommunikation zwischen den beiden auch die Sprachbarriere. Zumal James nach eigener Auskunft keine Anstalten machte, ordentlich Deutsch zu lernen. "Wir hatten Deutschunterricht und es war zum Einschlafen", befand er.
Gleichzeitig konnte sich der Regisseur nicht mit Kovacs Trainingsmethoden anfreunden. "Er wollte, dass die Spieler nach jedem Training 30 Minuten lang Radfahren. Da habe ich ihm gesagt: 'Nein, trainiere ich etwa für die Tour de France? Ich bin ein Fußballspieler.'"
Unter Ancelotti und Heynckes war James noch weitestgehend gesetzt und sammelte in 2645 Minuten insgesamt acht Tore und 14 Assists. In seiner zweiten Saison unter Kovac sank seine Einsatzzeit auf 1654 Minuten. Das lag aber auch an zwei längeren Verletzungspausen. Am Ende standen sieben Treffer und sechs Vorlagen.
- AFP
James wurde zum Wandervogel - und spielt immer noch für Kolumbien
Im Sommer 2019 lief seine zweijährige Leihe für eine Gebühr von 13 Millionen Euro aus und wurde auch nicht verlängert. James kehrte noch für eine Saison zu Real zurück, fand aber nicht mehr zu seiner einstigen Topform zurück. Nach spektakulären Auftritten bei der WM 2014 mit der kolumbianischen Nationalmannschaft hatte ihn Real für 75 Millionen Euro von der AS Monaco verpflichtet.
Kovac wurde beim FC Bayern trotz des Doublegewinns nach einer Talfahrt bereits im November 2019 entlassen. Mittlerweile arbeitete er für Borussia Dortmund.
James entwickelte sich seit seinem Real-Abschied 2020 zum Wandervogel. Er spielte für den FC Everton in England, Al-Rayyan in Katar, Olympiakos Piräus in Griechenland, den FC Sao Paulo in Brasilien, Rayo Vallecano in Spanien und Club Leon in Mexiko, ehe er im Februar zu Minnesota United in die MLS wechselte.
In der kolumbianischen Nationalmannschaft ist James übrigens immer noch ein Fixpunkt. Bei der WM geht es in der Gruppenphase gegen Portugal, Usbekistan und die DR Kongo. Die Netflix-Dokumentation ist am Donnerstag erschienen.